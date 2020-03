Obowiązek wykazania wpłat do PPK w raportach ZUS RCA

Wpłaty do PPK trzeba wykazywać w raportach ZUS RCA

Wpłata do PPK, sfinansowana przez podmiot zatrudniający, staje się przychodem uczestnika PPK z chwilą jej przekazania do instytucji finansowej. Należy wykazać ją w raporcie ZUS RCA za miesiąc, w którym dokonano tej wpłaty.

Płatnik składek sporządza imienny raport miesięczny ZUS RCA za każdego ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu ustawy o PIT. W raporcie tym uwzględnia się należne składki od - dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego - wypłat, stanowiących podstawę wymiaru składek, za okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.

W związku z tym, że wpłata do PPK finansowana przez podmiot zatrudniający staje się przychodem uczestnika PPK w momencie przekazania tej wpłaty do instytucji finansowej, powinna zostać wykazana w imiennym raporcie ZUS RCA za miesiąc, w którym nastąpiło dokonanie tej wpłaty.

Przykładowo, jeśli pracownik (uczestnik PPK) otrzymał wynagrodzenie za grudzień 2019 roku w styczniu 2020 roku, a wpłata do PPK - w części finansowanej przez pracodawcę - została przekazana do instytucji finansowej w lutym 2020 roku, to tę wpłatę należy wykazać w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA za luty 2020 roku. Natomiast wynagrodzenie pracownika za grudzień 2019 roku, od którego wpłata została obliczona, powinno było zostać ujęte w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika za styczeń 2020 roku i wykazane w imiennym raporcie miesięcznym za ten miesiąc.