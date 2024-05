Od czerwca 2024 r. wyższe limity dorabiania do emerytury i renty. Jaki wzrost limitów zarobkowych?

Od 1 czerwca 2024 roku zmieniają się limity dla dorabiających emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz rencistów. Limity dorabiania do emerytury i renty są teraz wyższe, a więc można aktualnie więcej dorobić bez obawy przed obniżeniem lub zawieszeniem świadczenia.

Od 1 czerwca 2024 roku wyższe limity dla dorabiających emerytów i rencistów

Od 1 czerwca 2024 roku mamy wyższe limity dla dorabiających emerytów i rencistów. A zatem osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe i wciąż pracujące będą mogły zarobić więcej bez obawy przed obniżeniem lub zawieszeniem świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Nowe limity dla pracujących emerytów i rencistów będą obowiązywały przez kolejny trzy miesiące, czyli do końca sierpnia.

Do emerytur i rent można oczywiście dorabiać, ale należy pamiętać, że są limity zarobkowe. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Dlatego też osoby pobierające wcześniejsze emerytury lub renty, które jednocześnie pracują, muszą sprawdzać czy ich przychody nie przekraczają limitów powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia z ZUS. W przypadku gdy przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Limity dla dorabiającego emeryta i rencisty w czerwcu, lipcu i sierpniu 2024 roku

Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosło 8147,38 zł. Tak wynika z komunikatu prezesa GUS z 13 maja 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2024 r. Jest to o ponad 607 zł miesięcznie wyższe niż w poprzednim kwartale (7540,36 zł). Oznacza to, że w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień wzrosną limity dla pracujących emerytów i rencistów.

Natomiast, zgodnie z komunikatem prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15 maja 2024 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2024 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent, od dnia 1 czerwca 2024 r. kwota przychodu odpowiadająca: 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2024 r. wynosi 5703,20 zł;

130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2024 r. wynosi 10 591,60 zł.

W związku z powyższym przychody emeryta lub rencisty uzyskane w czerwcu, lipcu i sierpniu 2024 roku:

do wysokości 5703,20 zł nie wpłyną na wysokość świadczenia,

od kwoty 5703,20 zł do 10591,60 zł spowodują zmniejszenie świadczenia,

natomiast powyżej 10591,60 zł spowodują zawieszenie świadczenia.

Reasumując, limity zarobkowe zmieniają się cztery razy w roku, a przez najbliższe trzy miesiące, tj. od czerwca do sierpnia 2024 r., granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 5703,20 zł brutto. Zarobki do tej kwoty miesięcznie nie spowodują zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty. A zatem, jeżeli miesięczny przychód, np. z umowy o pracę, przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli od 1 czerwca 10 591,60 zł brutto, to ZUS może zawiesić wypłacane świadczenie.

W sytuacji natomiast, gdy przychód będzie wyższy niż 5703,20 zł brutto, ale niższy niż 10 591,60 zł brutto, to ZUS może zmniejszyć wypłacane świadczenie o kwotę przekroczenia jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, która wynosi: 890,63 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 668,01 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 757,08 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Kto może dorabiać do swojego świadczenia bez ograniczeń, który emeryt lub rencista? Kogo dotyczą limity zarobkowe

Limity zarobkowe nie obowiązują emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat mężczyzn). Wyjątek od tej zasady stanowią jedynie seniorzy, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1780,96 zł brutto). Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Dorabiać bez ograniczeń mogą również niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń. Limitami przychodów nie muszą przejmować się także osoby pobierające rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.