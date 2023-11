Będą nowe dowody osobiste? MSWiA przedstawiło projekt rozporządzenia

Nowe dowody osobiste. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie dowodów osobistych. Zmieni się ich wzór, pojawią się nowe możliwości ubiegania się o niego, a także zmiany dotyczące unieważnienia dokumentu.

Jaki będzie nowy dowód osobisty

W projekcie rozporządzenia określono wzór dowodu osobistego, który będzie miał formę spersonalizowanej karty formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm wykonanej z poliwęglanu. Wprowadzono też możliwości ubiegania się o dowód osobisty za pomocą e-usługi jednak osoby po złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną będą musiały zgłosić się do organu gminy, celem złożenia i odwzorowania podpisu własnoręcznego za pomocą tzw. signature pad oraz pobrania odcisków palców.

REKLAMA

Proponowane przepisy określają też sposób postępowania w sytuacji utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

„Doświadczenia zebrane z funkcjonowania dotychczasowego rozporządzenia wydanego na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, konieczne jest usunięcie powstałych w praktyce stosowania prawa wątpliwości. Dotyczy to m. in. zmian we wzorze formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego” – wskazano w ocenie skutków regulacji.

Uszkodzenie lub utrata dowodu osobistego

REKLAMA

Według nowych przepisów organ gminy powiadomiony o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ma obowiązek ustalić zgodność danych posiadacza utraconego lub uszkodzonego dokumentu z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach publicznych oraz na podstawie innych dokumentów tożsamości, jeśli są dostępne. Gminy będą miały też obowiązek unieważnia dowodu w Rejestrze Dowodów Osobistych przez wprowadzenie daty i informacji o przyczynie unieważnienia dowodu osobistego.

Jak wskazano w projekcie, dowód osobisty, który utracił ważność oraz unieważniony dowód osobisty przedkładany w organie gminy powinien zostać fizycznie uszkodzony „przez jego przecięcie lub przedziurkowanie w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym”. Ta sama procedura dotyczy dowodów osobistych osób zmarłych przedłożonych przez osoby zgłaszające zgon.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Projekt rozporządzenia określa też nowe wzory formularzy zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego i zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego i zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego.

mr/

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl