Mikropożyczka ze środków Funduszu Pracy - kto może się ubiegać na nowych zasadach?

Pożyczka w kwocie 5 tysięcy – to jedno z rozwiązań tzw. Tarczy antykryzysowej, z którego skorzystać mogą mikroprzedsiębiorcy dotknięci negatywnymi skutkami COVID-19. Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, która weszła w życie 18 kwietnia 2020 r. rozszerzyła krąg osób mogących ubiegać się o jej udzielenie oraz zasady dotyczące jej rozliczenia.

Kto może ubiegać się o mikropożyczkę?

O uzyskanie jednorazowej pożyczki ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy – tj. podmioty (zarówno osoby fizyczne, spółki i jednostki działające w innej formie prawnej), które w co najmniej 1 roku z 2 ostatnich lat obrotowych spełniały łącznie następujące warunki:

zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Do 18 kwietnia 2020 r. ubieganie się o tę formę wsparcia wymagało złożenia oświadczenia o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny etat. Oznaczało to, że starać się mogły o nią jedynie podmioty, które w ww. dacie zatrudniały przynajmniej jednego pracownika. Był to warunek konieczny dla skutecznego wnioskowania o wsparcie. Nowelizacja ustawy zlikwidowała ten wymóg. Obecnie o udzielenie mikropożyczki starać się mogą również przedsiębiorcy nie zatrudniający żadnego pracownika, o ile ich roczne obroty netto nie przekraczają granicy 2 mln euro. Tym samym przedsiębiorca, który zamierza wnioskować o mikropożyczkę lub zawarł już umowę z urzędem pracy, może dowolnie kształtować stan zatrudnienia w firmie.

Możliwość całkowitego umorzenia

Przewagą tej formy wsparcia nad pożyczką bankową ma być możliwość całkowitego umorzenia udzielonej pożyczki wraz z odsetkami. Może to nastąpić, o ile pożyczkobiorca złoży wniosek w tym przedmiocie.

Jednocześnie zniknął dotychczasowy warunek umorzenia, jakim było utrzymanie stanu zatrudnienia wg stanu z 29 lutego 2020 r. przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Zastąpiony on został obowiązkiem kontynuacji prowadzenia działalności w tymże okresie. Wniosek o umorzenie pożyczki można będzie złożyć w ciągu 14 dni od dnia spełnienia tego warunku.