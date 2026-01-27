REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy karne » Kodeks karny » Odpowiedzialność karna » Kto odpowiada za urazy w trakcie sparingu?

Kto odpowiada za urazy w trakcie sparingu?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 stycznia 2026, 15:48
Wojciech Országh
Wojciech Országh
Radca prawny oraz stały mediator sądowy. Specjalista w zakresie prowadzenia sporów sądowych, obsłudze korporacyjnej spółek oraz tworzeniu i negocjowaniu umów gospodarczych
oprac. Iga Leszczyńska
Men's,Hands,During,Taping,Before,A,Boxing,Match,Against,A
Kto odpowiada za urazy w trakcie sparingu?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Gong. Adrenalina, szybka wymiana ciosów, unik, kontra. I nagle trzask. Sparing, który miał być rutynowym przygotowaniem do zawodów, kończy się na SOR-ze ze skomplikowanym złamaniem szczęki lub wstrząśnieniem mózgu. Kiedy emocje opadną, pojawia się pytanie: kto za to zapłaci? Czy zawodnik wchodzący na ring „wie na co się godzi” i zrzeka się wszelkich praw?

Boks, Muay Thai, MMA i inne sporty walki z definicji polegają na naruszaniu nietykalności cielesnej przeciwnika. To, co na ulicy jest przestępstwem pobicia (art. 158 k.k.) lub uszkodzenia ciała (art. 157 k.k.), w ringu jest istotą rywalizacji. Jednak ring to nie strefa bezprawia. Jako radca prawny obserwuję rosnącą liczbę roszczeń związanych z urazami w klubach fitness i sekcjach sportów walki. Świadomość prawna rośnie, a „kultura bólu” ustępuje miejsca kalkulacji odszkodowawczej.

REKLAMA

REKLAMA

Kontratyp ryzyka sportowego

Zgodnie z paremią Volenti non fit injuria - Chcącemu nie dzieje się krzywda. W kontekście sportu mówimy o pozaustawowym kontratypie ryzyka sportowego. Oznacza to, że zawodnik przystępujący do treningu bokserskiego wyraża dorozumianą zgodę na możliwe urazy, które są typowe i naturalne dla tej dyscypliny. Siniaki, krwotok z nosa, a nawet złamania, o ile powstały w ferworze walki prowadzonej zgodnie z regułami, nie rodzą odpowiedzialności ani karnej, ani cywilnej.

Warunki bezkarności:

  1. Cel sportowy: Działanie musi być podjęte w celu treningowym lub rywalizacji, a nie w celu „wyżycia się” na koledze.
  2. Przestrzeganie reguł: To klucz. Ciosy poniżej pasa, uderzenia głową, atakowanie po komendzie „stop” – to działania wykraczające poza ryzyko sportowe.
  3. Dobrowolność: Uczestnik musi wejść na ring z własnej woli, znając specyfikę sportu.

Kiedy kończy się sport, a zaczyna odpowiedzialność?

Granicą jest tzw. eksces sportowy. Jeśli sprawca urazu narusza zasady techniczne dyscypliny w sposób rażący lub celowy, traci ochronę kontratypu. Przykładem będzie, gdy podczas sparingu bokserskiego, gdzie dozwolone są ciosy rękoma, jeden z zawodników, sfrustrowany przewagą rywala, kopie go w kolano (jak w kickboxingu) lub uderza łokciem, powodując zerwanie więzadeł. W takiej sytuacji sprawca odpowiada na zasadach ogólnych za powstałą stąd szkodę, tj. np. za zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, czy zadośćuczynienie za ból i cierpienie.

REKLAMA

Odpowiedzialność trenera i właściciela klubu za błąd w sztuce

Tu dochodzimy do sedna problemu dla przedsiębiorców. Często to nie "agresor" jest pozywany, ale klub sportowy lub trener, z którego polisy OC łatwiej ściągnąć pieniądze.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Trener odpowiada za bezpieczeństwo na sali na zasadzie winy w nadzorze. Do najczęstszych zaniedbań (błędów w sztuce), które otwierają drogę do odszkodowania, należą:

  1. Nierówne zestawienie par (mismatch): Wpuszczenie do sparingu doświadczonego zawodnika z początkującym. Jeśli trener na to pozwolił, a nowicjusz doznał ciężkiego urazu to trenerowi można przypisać z tego tytułu odpowiedzialność.
  2. Brak sprzętu ochronnego: Dopuszczenie do walki bez kasków, ochraniaczy na zęby czy w zbyt małych rękawicach.
  3. Brak nadzoru: Trener wyszedł "na papierosa" lub przeglądał telefon w trakcie sparingu i nie przerwał walki.
  4. Zły stan infrastruktury: Śliska mata, wystające elementy ringu.

W takich przypadkach także i klub może odpowiadać za nienależytą staranność w organizacji zajęć.

"Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń". Czy to w ogóle działa?

Często można się spotkać z próba wyłączenia przez klub możliwości dochodzenia roszczeń na przyszłość poprzez oczekiwanie, że ćwiczący podpiszą odpowiednie oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń lub też poprzez zamieszczanie takich oświadczeń w regulaminach. Czy taki papier chroni trenera? I tak, i nie. Będzie to dowód na to, że uczestnik miał świadomość ryzyka. Niemniej, nie można z góry wyłączyć odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie. Co więcej, w relacjach z konsumentami, klauzule wyłączające odpowiedzialność za szkody na osobie są często traktowane jako niedozwolone (abuzywne).

Podsumowanie. Porady dla trenera i klubu

Sporty walki to także działalność o podwyższonym ryzyku. Granica między nieszczęśliwym wypadkiem (brak odszkodowania) a błędem organizacyjnym lub ekscesem (wysokie odszkodowanie) jest cienka i zależy od dowodów: zeznań świadków, nagrań wideo i dokumentacji klubowej. Odpowiednie regulaminy, zbieranie wywiadów zdrowotnych, a także ubezpieczenie OC to pierwszy krok do zabezpieczenia się przed ryzykiem wysokiej odpowiedzialności.

Powiązane
Odpowiedzialność trenera personalnego za kontuzje
Odpowiedzialność trenera personalnego za kontuzje
Odsetki maksymalne – realna ochrona kredytobiorcy czy iluzja bezpieczeństwa kredytów opartych o WIBOR?
Odsetki maksymalne – realna ochrona kredytobiorcy czy iluzja bezpieczeństwa kredytów opartych o WIBOR?
Dokumentacja medyczna – przetwarzanie danych, udostępnianie, przechowywanie
Dokumentacja medyczna – przetwarzanie danych, udostępnianie, przechowywanie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
800 plus dla Ukraińców. Zmiana zasad wypłaty świadczenia wychowawczego
27 sty 2026

1 lutego 2026 roku zmienią się zasady wypłaty świadczenia wychowawczego, tzw. 800 plus, dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Prawo do świadczenia będzie zależeć od aktywności zawodowej osoby, która składa wniosek, w miesiącu poprzedzającym jego złożenie.
Odsetki maksymalne – realna ochrona kredytobiorcy czy iluzja bezpieczeństwa kredytów opartych o WIBOR?
27 sty 2026

Czy kredyt hipoteczny oparty o WIBOR jest faktycznie „bezpieczny”, bo nad jego oprocentowaniem czuwa instytucja odsetek maksymalnych? To pytanie coraz częściej pada na salach sądowych. Pada też w mediach, publikacjach prawniczych i komentarzach przedstawicieli sektora bankowego. Problem w tym, że odpowiedź – choć brzmi uspokajająco – w rzeczywistości opiera się na konstrukcji pozornej.
Parlament zakończył prace nad ustawą o zawodzie psychologa. Nowe przepisy czekają na podpis prezydenta
27 sty 2026

To koniec prawnej wolnej amerykanki, która trwała w Polsce. Parlament skończył pracę nad nową ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym. Zmiany są fundamentalne: powstanie publiczny rejestr specjalistów, a za błędy w sztuce grozić będzie odpowiedzialność dyscyplinarna. Co to oznacza dla pacjentów i czy każdy, kto dziś przyjmuje w gabinecie, zachowa pracę? Wyjaśniamy szczegóły nowych przepisów.
Trudny start życiowy. Młodzi opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze potrzebują pomocy
27 sty 2026

Każdego roku ok. 6–7 tys. młodych osób opuszcza pieczę zastępczą i wchodzi w dorosłość bez rodzinnego zaplecza, ok. 2 tys. z nich to wychowankowie domów dziecka. Młodzi opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze najbardziej potrzebują bezpiecznego miejsca do mieszkania. Bez tego trudno myśleć o znalezieniu pracy, dbać o zdrowie czy edukację.

REKLAMA

PKO BP ukarany przez UOKiK za stosowanie klauzul blankietowych - to problem znany od lat. Czy pozwy o klauzule będą groźniejsze dla banków niż SKD czy WIBOR?
27 sty 2026

Prezes UOKiK uznał klauzule PKO BP dotyczące zmiany oprocentowania kredytu konsumenckiego za niedozwolone i zakazał ich stosowania. UOKiK wyjaśnia, że niedozwolone postanowienia umowne są bezskuteczne z mocy prawa i nie wiążą konsumentów. Sprawa dotyczy tysięcy umów kredytu gotówkowego i konsumenckiego. Czy do sądów zaczną masowo wpływać pozwy o klauzule blankietowe i czy dla banków będzie groźniejszy problem niż SKD (sankcja kredytu darmowego) czy WIBOR.
Zmiana terminu składania formularza ZUS IWA. Płatnicy składek muszą się pośpieszyć
27 sty 2026

Formularz ZUS IWA jest dokumentem, który zawiera informacje o danych niezbędnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Zwykle płatnicy składek składają ZUS IWA do 31 stycznia, jednak w tym roku termin uległ zmianie.
WSA: Gmina nie może odmawiać dowozu tylko dlatego, że szkoła jest „najbliżej”. Liczą się realne potrzeby dziecka
26 sty 2026

Czy gmina może odmówić zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka, bo „jest bliższa szkoła”? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie ma wątpliwości: odległość to za mało. Jeśli placówka nie realizuje zaleceń z orzeczenia, odmowa jest bezprawna — nawet gdy szkoła leży tuż obok domu.
21 czy może 31 dni dodatkowego wolnego w roku? Nie tylko nauczyciele mogą skorzystać z przerwy w pracy by zadbać o swoje zdrowie
26 sty 2026

Urlop zdrowotny to szczególne uprawnienie, które przysługuje tylko niektórym pracownikom. Wbrew powszechnej opinii nie chodzi tylko o nauczycieli. Kto jeszcze ma możliwość skorzystania z przerwy w pracy by zadbać o własne zdrowie?

REKLAMA

Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto
26 sty 2026

Czy świadczenie kompensacyjne to rozwiązanie, które zapewnia wpływy na konto pozwalające zainteresowanym na pokrycie niezbędnych życiowych wydatków? Jego wysokość nie jest jednolita i jest uzależniona od indywidualnej sytuacji uprawnionego. Znamy jednak jego średnią wartość.
Dokumentacja medyczna – przetwarzanie danych, udostępnianie, przechowywanie
26 sty 2026

Dokumentacja medyczna stanowi jeden z kluczowych elementów systemu ochrony zdrowia. Jest nie tylko podstawą prawidłowej diagnostyki i leczenia pacjenta, lecz także nośnikiem danych osobowych o szczególnie wrażliwym charakterze. Z tego względu jej przetwarzanie, udostępnianie oraz przechowywanie podlega ścisłym regulacjom prawnym, których celem jest ochrona praw pacjenta oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA