Dane osobowe darczyńców 1% podatku - wyjasnienia UODO

1 proc. podatku, ale nie do udostępniania tych danych

Podatnicy już niebawem będą rozliczać się z podatku za 2018 roku i wielu z nich przekaże przy tej okazji swój 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego (OPP). Niektórzy w swoim rozliczeniu wyrażą także zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o darowanej kwocie. Jeśli taka będzie nasza wola, dodatkowo możemy też podać inne informacje, np. ułatwiające kontakt z nami (telefon, e-mail).

OPP może zatem te dane przetwarzać np. po to, by np. podziękować darczyńcy w imieniu obdarowanego o ile podatnik wyraził zgodę na przekazanie jego danych organizacji. Z chwilą, gdy OPP otrzymają od organów podatkowych dane osobowe darczyńców, staną się ich administratorami, czyli podmiotami decydującymi o celach środkach przetwarzania tych danych. Będą zatem odpowiedzialne m.in. za właściwe ich wykorzystywanie, udostępnianie czy zabezpieczanie. Tym samym będą zobowiązane do przestrzegania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Kierując korespondencję do darczyńców, OPP powinny zadbać, by został wobec nich spełniony obowiązek informacyjny, w tym poinformować o przysługujących tym osobom prawach.

reklama reklama

Polecamy: Serwis Inforlex RODO 3 m-ce + książka RODO dla kadrowych i HR

Pytania do UODO

Dane podatnika, który w rozliczeniu rocznym PIT wyraził zgodę (jest ona dobrowolna) na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu, mogą być przetwarzane wyłącznie przez tę organizację. Jest to o tyle istotne, że w niektórych przypadkach środki z 1 proc. podatku trafiają do stowarzyszeń lub fundacji, które przekazują te środki do konkretnych osób, które wspierają. Prezes UODO informuje, że na podstawie tej zgody organizacje nie mogą udostępnić danych darczyńcy np. osobie obdarowanej.

W swoim stanowisku, które powstało w związku z licznymi pytaniami od organizacji pożytku publicznego, Prezes UODO zwraca uwagę, że jeżeli podatnik w rozliczeniu rocznym wyraził zgodę na przekazanie jego danych organizacji, to może ona je przetwarzać np. po to, by np. podziękować darczyńcy w imieniu obdarowanego. Podstawą do podjęcia takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w prawnie uzasadniony interes administratora.

Organizacja pożytku publicznego nie ma jednak żadnych podstaw prawnych do udostępnienia danych darczyńców osobom obdarowanym, chyba że pozyskana byłaby na ten cel uprzednia zgoda. Warto więc o to zadbać planując tego typu działania.

Dane osobowe darczyńców 1 proc. podatku przekazywane są organizacji pożytku publicznego przez naczelników urzędów skarbowych. Uprawnia ich do tego art. 45c ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.