Prezes UODO zapowiada kary za naruszenie przepisów RODO

Ponad 3 tys. skarg na nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych. Prezes UODO zapowiada pierwsze kary

Wiedza i świadomość Polaków dotyczące ochrony ich danych osobowych są coraz większe – ocenia prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa. Widać to po liczbie pytań i skarg kierowanych do urzędu od momentu rozpoczęcia stosowania RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Konsultanci UODO na specjalnej infolinii odpowiadają na ponad 90 pytań dziennie, a do tej pory wpłynęło już ponad 3 tys. skarg związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych. Prezes UODO zapowiada, że wkrótce pojawią się pierwsze kary finansowe.

– Pierwszych siedem miesięcy stosowania RODO pokazuje, że świadomość obywateli związana z ochroną prywatności i danych osobowych znacznie wzrosła. W tym czasie otrzymaliśmy ponad 10 tys. skarg, pytań i zgłoszeń na temat ochrony danych osobowych. Pracownicy naszej infolinii przeprowadzili ponad 13 tys. konsultacji, co daje ponad 90 rozmów dziennie. To znaczy, że obywatele wiedzą coraz więcej na temat ochrony danych osobowych, są coraz bardziej zainteresowani tym tematem. Niestety, świadczy to również o tym, że administratorzy – czyli podmioty, które decydują, jak i w jakim celu przetwarzają dane osobowe – nie do końca jeszcze prawidłowo wdrożyli rozporządzenie – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes dr Edyta Bielak-Jomaa, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W opinii Prezes UODO reforma systemu ochrony danych osobowych wynikająca z rozpoczęcia stosowania RODO to duża szansa na to, by nasze prawo podstawowe, jakim jest prawo do ochrony danych osobowych, było właściwie chronione, w sposób dostosowany do wyzwań XXI wieku. RODO daje bowiem każdemu z nas nowe uprawnienia, z kolei dla administratorów, z jednej strony, oznacza nowe obowiązki i większą odpowiedzialność, ale z drugiej, większą samodzielność i elastyczność w działaniu.

– Największy problem jest związany z koniecznością całkiem nowego spojrzenia na system ochrony danych osobowych. Rozporządzenie nie zawiera gotowych wskazówek ani rozwiązań, które mogłyby być przyjęte u każdego z administratorów. Wymaga natomiast aktywności po stronie administratorów. To powoduje, że mają oni – zwłaszcza ci, którzy dopiero w maju 2018 roku zaczynali myśleć o ochronie danych osobowych – problem z prawidłowym poukładaniem procesów przetwarzania danych – mówi Edyta Bielak-Jomaa.

Prezes UODO podkreśla, że to administrator – jako podmiot, który wie, jakie dane gromadzi, w jakim celu i komu je udostępnia – jest w stanie najlepiej odpowiedzieć na pytanie o potencjalne ryzyka związane z procesem przetwarzania tych danych. Będąc świadomym zagrożeń, powinien wykazać proaktywną postawę i wdrożyć takie środki zabezpieczenia – organizacyjne i techniczne, które zapewnią odpowiedni poziom bezpieczeństwa.