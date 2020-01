Brak możliwości rozwoju - przyczyna zmiany pracy

Brak ścieżki kariery w firmie

Dwie trzecie firm nie planuje ścieżek kariery pracowników. Wielu z nich zmienia pracę ze względu na brak możliwości rozwoju.

Niskie wynagrodzenie, brak możliwości rozwoju oraz nieukładająca się współpraca z przełożonym i zespołem – to najczęstsze przyczyny odejścia z pracy. Firmy nie zawsze potrafią odpowiednio zadbać o pracowników. Wprawdzie – jak wynika z raportu „Rynek Pracy 360°” Grupy Progres – blisko 66 proc. przeprowadza proces onboardingu, czyli aklimatyzacji nowego pracownika w nowym środowisku pracy, ale większość nie podejmuje kolejnych aktywności wobec niego. Aż dwie trzecie pracodawców nie planuje ścieżki kariery swoich pracowników.

– Główne obszary, z którymi zmagali się pracodawcy w 2019 roku, to na pewno pozyskanie kandydata i utrzymanie pracowników, których już mamy w strukturach organizacyjnych, oraz rozwój tych, którzy są już na pokładzie – ocenia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Cezary Maciołek, wiceprezes Grupy Progres.

Rynek pracownika

Bezrobocie utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie – według resortu pracy na koniec grudnia wynosiło 5,2 proc. przy 5,8 proc. w grudniu 2018 roku i 5,1 proc. w listopadzie 2019 roku. Bez pracy pozostaje ponad 867 tys. Polaków. Ministerstwo podkreśla, że tak małej liczby bezrobotnych nie było od 30 lat. To powoduje, że rynek już od kilku kwartałów należy do pracowników. To firmy muszą walczyć między sobą o najlepsze talenty. Badanie Manpower wskazuje, że ponad połowa pracodawców w Polsce ma problemy ze znalezieniem pracowników o pożądanych kwalifikacjach.

– Pracodawcy stale prześcigają się w ekspozycji oferty, którą mają do zaproponowania, ponieważ deficyt pracowników jest zauważalny. Demografia w Polsce jest nieubłagana, brakuje i będzie brakowało osób z określonym wykształceniem, kwalifikacjami i kompetencjami. Dlatego pracodawcy szukają ich poza rynkiem polskim, a nawet europejskim, np. w Azji, Afryce bądź Ameryce Południowej. Te kierunki są eksplorowane i weryfikowane z punktu widzenia dostępności odpowiednich kompetencji przez wyspecjalizowane firmy bądź agencje rekrutacyjne – wyjaśnia Cezary Maciołek.

Możliwość rozwoju zawodowego i wyzwania

Pracowników przyciągają do firmy nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie i benefity, lecz również – szczególnie w przypadku młodszego pokolenia – możliwość rozwoju zawodowego i stawiane im wyzwania. Firmy jednak nie zawsze potrafią im to zaoferować, co może skutkować utratą pracownika. Jak wskazuje raport „Rynek Pracy 360°”, aż 63 proc. przedsiębiorców nie planuje dalszej ścieżki kariery pracownika. Tymczasem dwie najczęstsze przyczyny rezygnacji z pracy, czyli niskie wynagrodzenia (62 proc.) i brak możliwości rozwoju (52 proc.), mają bezpośredni związek właśnie z brakiem polityki takiego planowania.