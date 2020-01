Diety z NFZ - nowe plany żywieniowe w 2020 r.

Bezpłatny portal diety.gov.pl

Portal diety.nfz.gov.pl działa od lutego 2019 r. i ma już ponad ćwierć miliona użytkowników. Co wymaga podkreślenia, to fakt, że bezpłatny portal diety.nfz.gov.pl to nie portal o odchudzaniu, a o zdrowym odżywianiu.

Na portalu aktualnie zamieszczone są propozycje jadłospisów na miesiąc (28 dni) dla 5 typów kaloryczności (1200, 1500, 1800, 2500, 3000 kcal) opartych o dietę DASH, która obecnie, na równi z dietą śródziemnomorską, jest uważana za najzdrowszą dietę świata. Ma rekomendacje towarzystw naukowych, m.in. diabetologicznego, kardiologicznego, nadciśnienia tętniczego. Planujemy rozszerzyć ofertę planów żywieniowych DASH o kolejne przepisy, uwzględniając sezonowość produktów oraz ich dostępność.

Dieta DASH

Dieta DASH jest przeznaczona dla osób zdrowych , ewentualnie z lekkim nadciśnieniem czy stanem przedcukrzycowym (niska zawartość sodu i cukrów w proponowanych przepisach), natomiast w 2020 roku NFZ chce udostępnić plany żywieniowe również dla osób, które żyją z chorobą bądź nietolerancją na niektóre pokarmy, np. cukrzycą, osteoporozą, Hashimoto. Jadłospisy te też w głównej mierze będą bazowały na diecie DASH. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie diety DASH Senior w dwóch kalorycznościach, a w dalszej kolejności diety wegetariańskiej. Ciekawym udogodnieniem proponowanych przepisów, poza listą zakupów, będzie dodawanie przez NFZ filmików instruktażowych związanych z przygotowywaniem dań.

Noworoczne postanowienia

Najwięcej wejść na stronę odnotowano w listopadzie 431 351. Z kolei rekord dzienny padł 2 stycznia 2020 r. kiedy stronę otwarto 36 991 razy. Można to tłumaczyć noworoczną chęcią zmiany swojego trybu życia w zakresie odżywiania. Tylko w grudniu stronę diety.nfz.gov.pl odwiedziło ponad 60 000 osób. Najliczniej i najczęściej korzystają z portalu mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Katowic i Poznania, jednak, co cieszy nas szczególnie po zdrowe przepisy i propozycje zbilansowanej diety sięgają również mieszkańcy mniejszych miast i miejscowości, takich jak: Sochaczew, Kutno, Wadowice, Hajnówka czy Ustrzyki Dolne. Z portalu diety.nfz.gov.pl korzystają również osoby, które przebywają poza granicami kraju. Najwięcej użytkowników pochodzi oczywiście z Polski, ale mamy także logowania z Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA, Kanady, Szwecji, Danii czy nawet odległej Australii.

