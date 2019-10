Codzienny gorący posiłek w domu dla osoby starszej w 2020 r.

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 polega na wsparciu gmin w zapewnianiu osobom starszych i niepełnosprawnym o niskich dochodach, a także dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji codziennych ciepłych posiłków. Dotyczy wszystkich województw w Polsce i zastępuje poprzedni program o nazwie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Nowy program składa się z III modułów, z których II dotyczy właśnie seniorów. Za realizację zadań wynikających z tego modułu odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Koordynatorem programu w gminie jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Realizowany jest przez samorządowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej przy udziale właściwych jednostek organizacyjnych gminy. Finansowanie programu następuje w formie dotacji dla samorządów. Takie dotacje można otrzymać tylko wówczas, gdy gmina posiada minimum 40% przewidywanych kosztów realizacji tego zadania ze środków własnych. Dotacja celowa może zostać zwiększona na pisemny, uzasadniony wniosek wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Warunkiem jest, aby udział środków własnych gminy nie wynosił mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Formy świadczeń dla osób starszych

Zamiast posiłku można otrzymać także świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Państwo przeznacza na ten cel 550 mln zł rocznie. W okresie trwania całego programu (5 lat) wykorzystana zostanie kwota 2,75 mld zł.

Dofinansowanie na dowóz posiłków

Dofinansowane będą posiłki dowożone do domów osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, które nie są w stanie przygotować ich sobie samodzielnie. Wojewoda ma uprawnienie do zwiększenia dotacji w wysokości do 5% na dowóz posiłków w gminie, szczególnie do osób starszych i niepełnosprawnych.

Warunki przyznania posiłków

Ze środków otrzymanych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” gminy przekazują jedno z trzech wyżej wymienionych świadczeń osobom spełniającym określone kryteria. Osoby starsze w celu uzyskania posiłków muszą spełniać warunki wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz nie przekraczać kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Pomoc przysługuje osobom z powodu: