Dofinansowanie do aparatów słuchowych dla działaczy opozycji antykomunistycznej i represjonowanych z powodów politycznych

Działacze opozycji antykomunistycznej otrzymają wsparcie

Od początku marca br. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych mogą liczyć na dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych – poinformował Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. – Cieszę się, że państwo wspiera osoby szczególnie zasłużone dla Polski – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak podkreśla Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, to „kolejny krok mający na celu zwiększenie zakresu wsparcia państwa na rzecz poprawy jakości życia tych szczególnie zasłużonych dla Polski obywateli, którzy w latach 1956-1989 z narażeniem własnego życia, wolności, majątku lub praw pracowniczych angażowali się w działalność antykomunistyczną zmierzającą do odzyskania suwerenności i niepodległości Ojczyzny lub byli z tych powodów represjonowani”.

Pomoc może być przyznana na dofinansowanie zakupu jednorazowo maksymalnie dwóch aparatów słuchowych – w przypadku niedosłuchu obustronnego, czyli po jednym aparacie na każde ucho. To dofinansowanie nawet do 5 tys. zł na jeden aparat.

– W 2017 r. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych z lat 1956-1989 uzyskali uprawnienia podobne do tych, które posiadali weterani i kombatanci z lat 1939-1956. To m.in. prawo do ubiegania się o przyznanie bezterminowo świadczenia pieniężnego bez konieczności spełnienia kryterium dochodowego, prawo do leczenia poza kolejnością czy pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej. Cieszę się, że państwo wspiera osoby szczególnie zasłużone dla Polski – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szczegółowe zasady programu wsparcia na zakup aparatów słuchowych znajdują się na stronie internetowej www.kombatanci.gov.pl.

