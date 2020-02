Dzienna długoterminowa opieka medyczna dołączy do świadczeń gwarantowanych

Dzienna długoterminowa opieka medyczna świadczeniem gwarantowanym

W Ministerstwie Zdrowia trwają pracę nad zmianą rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Zmiany te zakładają kwalifikację dziennej długoterminowej opieki medycznej jako świadczenia gwarantowanego w ramach opieki długoterminowej. Zdaniem ministerstwa zasadnym jest włączenie usług świadczonych przez Dzienne Domy Opieki Medycznej (DDOM) do koszyka świadczeń gwarantowanych.

Celem świadczeń udzielanych przez takie placówki ma być przyspieszenie powrotu pacjenta do sprawności i zapobieganie powtórnej hospitalizacji,dzięki zastosowaniu odpowiedniej rehabilitacji.

„Narodowy Fundusz Zdrowia planuje w najbliższych latach wyrównanie poziomu dostępności do świadczeń stacjonarnej opieki długoterminowej dla pacjentów powyżej 75. roku życia, w szczególności poprzez zwiększenie finansowania tychże świadczeń na obszarach kraju, w których utrzymują się dysproporcje w dostępie do takiej opieki. Cel ten został zawarty w priorytetach ogólnopolskich na 2020 r. i kolejne lata” – czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską nr 1075 z 6 lutego 2020 r. w sprawie ograniczeń dostępu do usług zakładów opiekuńczo-leczniczych.

Stacjonarna opieka długoterminowa

Obecnie stacjonarną opiekę długoterminową pacjenci mogą otrzymać w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego i opiekuńczo–leczniczego, są przyjmowani pacjenci wymagający ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Czas pobytu pacjenta w takiej placówce jest zależny od jego stanu zdrowia.

NFZ pokrywa koszty świadczeń zdrowotnych pacjenta. Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent. Miesięczna opłata wynosi 250 procent najniższej emerytury, nie może być jednka wyższa niż 70 procent miesięcznego dochodu pacjenta. W praktyce często opłaty w takiej wysokości są znacznym obciążeniem dla pacjenta i jego rodziny.

Należy pamiętać, iż zakłady opiekuńczo-lecznicze nie są domami pomocy społecznej. O skierowaniu do DPS decyduje trudna sytuacja socjalna, w przypadku placówek takich jak ZOL czy ZPO powodem jest stan zdrowia pacjenta.

