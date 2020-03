Zakaz sprzedaży przez OLX i Allegro artykułów związanych z koronawirusem

Premier: OLX i Allegro nie będą mogły sprzedawać artykułów związanych z koronawirusem

Popularne platformy sprzedaży internetowej nie wystawią już na swoich aukcjach maseczek, żelów antybakteryjnych i środków do dezynfekcji – postanowił Premier Mateusz Morawiecki. Z kolei Minister Łukasz Szumowski zakazał wywozu produktów leczniczniczych zagranicę bez zgody GIF. Wszystko po to, by ograniczyć sprzedaż artykułów z niepewnych źródeł i zapewnić Polakom odpowiednią ilość leków.

Wraz ze wzrostem zachorowań w Europie ceny maseczek ochronnych i żeli antybakteryjnych na internetowych platformach sprzedażowych poszybowały w górę. Wiele z nich jest niewiadomego pochodzenia. Właśnie dlatego Mateusz Morawiecki zdecydował ukrócić ten proceder.

Takie możliwości daje Premierowi, a także wojewodom specustawa w sprawie koronawirusa. Zgodnie z nowymi przepisami Prezes Rady Ministrów może nałożyć na przedsiębiorstwa polecenia w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Są one wydawane w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Zakaz sprzedaży i zmiany w regulaminie dla OLX i Allegro

Mateusz Morawiecki nałożył na OLX i Allegro trzy postanowienia:

zablokowanie aktualnych ofert sprzedaży maseczek i środków dezynfekcyjnych

zakaz umieszczania nowych ofert sprzedaży tych towarów

wpisanie do regulaminu serwisów punktu, z którego wynika, że wymienione towary są przedmiotami zabronionymi do wystawiania na platformach.

Pełna lista towarów, które nie będą mogły być wystawiane w serwisach OLX i Allegro, znajduje się w załączniku.

Zakaz wywozu produktów leczniczych

Minister Zdrowia wprowadził również zakaz wywozu poza granicę kraju bez zgody GIF produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.

Na liście produktów z zakazem wywozu znalazły się m.in.

- produkty przeciwgorączkowe

- produkty przeciwbólowe,

- produkty przeciwzapalne,

- środki do dezynfekcji zarejestrowane jako produkty lecznicze

- maseczki,

- fartuchy,

- odzież operacyjna,

- rękawice chirurgiczne i zabiegowe,

- termometry elektroniczne.

Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący obwieszczenia w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Źródło: premier. gov.pl

