Kontrola osoby objętej kwarantanną przez policjanta przynajmniej raz na dobę

KGP: Policjanci przynajmniej raz na dobę będą kontrolować osoby objęte kwarantanną

Policjanci przynajmniej raz na dobę będą kontrolować osoby, które zostały poddane kwarantannie. Apelujemy, by te osoby stosowały się do poleceń służb - poinformował w środę PAP rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.

Jak przekazał rzecznik KGP, policjanci na bieżąco otrzymują od inspekcji sanitarnej wykaz osób objętych kwarantanną. "Ta liczba się zmienia, bo niektórym na przykład się kwarantanna kończy, a niektóre osoby mogą ją dopiero rozpoczynać" - powiedział inspektor.

"Przede wszystkim chce uspokoić policjantów. Oni nie będą mieli bezpośredniego kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie. Chce też wyraźnie podkreślić, że priorytetem dla Komendanta Głównego Policji a także Głównego Inspektora Sanitarnego, z którym uzgadniane były kontrole osób objętych kwarantanną było to, aby nie narażać zdrowia i życia policjantów. Dlatego Komendant Główny Policji i Główny Inspektor Sanitarny położył duży nacisk na to, aby te kontrole w pierwszej kolejności były przeprowadzone telefonicznie" - tłumaczył policjant.

Przekazał, że kontrola osób objętych kwarantanną będzie się odbywać przynajmniej raz na dobę. "W praktyce powinno to wyglądać tak, że policjant wyposażony w służbowy telefon komórkowy pojawia się w miejscu zamieszkania osób objętych kwarantanną. Dodzwaniają się do takiej osoby i proszą, aby ta osoba pokazała się na przykład w oknie, aby ta osoba zasygnalizowała, że jest w miejscu, które zostało wyznaczone do kwarantanny" - podkreślił.

"Policjanci w żadnym przypadku nie mają obowiązku wchodzić do mieszkania. Jeżeli osoba nie będzie się pokazywała, nie będzie odbierała telefonów, i nie będzie z nią kontaktu to o czymś takim policjanci będą informować Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. I to Wojewódzki Inspektor Sanitarny będzie postępował zgodnie z przyjętymi wytycznymi i procedurami" - dodał.

Wskazał też, że jeżeli funkcjonariusze zauważą osobę, która nie stosuje się do przymusowej kwarantanny, wówczas policjanci też do takiej osoby nie podchodzą. "Z odległości bezpiecznej poinformują, że łamie ona zasady kwarantanny, że ma iść w miejsce wyznaczone. Natomiast o tej sytuacji zostanie powiadomiony również Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, który będzie podejmował dalsze decyzje, według własnych procedur" - podał.

Przypomniał także, że osoba, która nie stosuje się do decyzji związanej z przymusową kwarantanną może zostać ukarana przez inspekcję sanitarną poprzez karę administracyjną w wysokości do pięciu tysięcy złotych. "A w indywidualnych przypadkach pamiętajmy, że popełniamy wykroczenie albo przestępstwo, za co również grożą nam konsekwencje karne, w tym również grzywna nałożona przez sąd do kolejnych pięciu tysięcy złotych" - zaznaczył.