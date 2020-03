Obowiązkowa kwarantanna po powrocie z zagranicy - zasiłek z funduszu chorobowego

Kwarantanna po powrocie z zagranicy

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Każdy, kto wrócił do Polski z zagranicy i ma obowiązek spędzenia dwóch tygodni w domu na obowiązkowej kwarantannie może dostać zasiłek z funduszu chorobowego. Żeby dostać wypłatę trzeba - w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny - złożyć specjalne oświadczenie.

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia taka osoba może ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby.

reklama reklama



- Wiele problemów osobom, które wróciły po zamknięciu granic do kraju sprawiał brak jakiegokolwiek zaświadczenia, które potwierdzałoby fakt przekroczenia granicy i konieczności odbycia kwarantanny. Sytuacja tych osób jest już jasna – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Także te osoby maja oczywiście prawo do zasiłku za czas kwarantanny, aby go dostać wystarczy w złożyć specjalne oświadczenie w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - wyjaśnia rzeczniczka.

Polecamy: Uprawnienia rodziców w pracy

Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa bezpośrednio do swojego płatnika składek, czyli pracodawcy lub zleceniodawcy.

- Tylko osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oczywiście najłatwiej zrobić to elektronicznie za pośrednictwem PUE. Przypominam jednak, że aby dostać wypłatę trzeba mieć ubezpieczenie chorobowe, które dla samozatrudnionych i osób na umowach zlecenia jest dobrowolne – dodaje Kowalska-Matis.

Zasada jest taka, że jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek (pracodawca) w ciągu siedmiu dni przekazuje oświadczenie ubezpieczonego (swojego pracownika) do ZUS. Może to zrobić korzystając z pośrednictwa Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS może wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Należy pamiętać, że jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną nabywają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. W tej sytuacji zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą mieć opłaconą składkę chorobową, która jest dobrowolna.

Polecamy serwis: Zasiłki