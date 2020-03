Infor.pl > Prawo > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > Zakaz przemieszczania się w związku z koronawirusem - pytania i odpowiedzi

Zakaz przemieszczania się w związku z koronawirusem - pytania i odpowiedzi

Do 11 kwietnia 2020 r. w związku z koronawirusem w Polsce obowiązuje zakaz przemieszczania się poza pewnymi wyjątkami. Czy zatem sklepy spożywcze i apteki będą otwarte? Co ze spacerami i dojazdami do pracy? Prezentujemy przygotowane przez rząd odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z wprowadzonym ograniczeniem.