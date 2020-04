Od 1 kwietnia 2020 r. nowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa

Obowiązują nowe obostrzenia m.in. ograniczenie liczby osób przebywających w sklepie

Od środy obowiązują nowe obostrzenia wprowadzone przez rząd w związku z epidemią koronawirusa. Jest to m.in. ograniczenie liczby osób w sklepach, zamknięcie zakładów fryzjerskich, a także zakaz dla nieletnich wyjścia z domu bez opieki.

O kolejnych krokach, które wprowadza rząd, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce, poinformowali we wtorek na konferencji prasowej: premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Według premiera, nowe obostrzenia mają obowiązywać przez najbliższe dwa tygodnie, ale z możliwością przedłużenia. We wtorek późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie.

Nowe ograniczenia dotyczą liczby klientów m.in. w sklepach, na targach i na poczcie. I tak w sklepach i punktach usługowych obowiązuje ograniczenie do trzech osób na kasę lub inne stanowisko do płacenia. W godzinach 10-12 placówki takie będą otwarte tylko dla osób powyżej 65. roku życia.

W przypadku straganu lub targowiska - podobnie jak w sklepie - na jeden punkt handlowy również ma przypadać trzech klientów. Jeśli chodzi o pocztę, ograniczenie to wynosi dwie osoby na jedno okienko. Klienci sklepów, punktów usługowych oraz targowisk mają obowiązek noszenia rękawiczek podczas zakupów (rozporządzenie zobowiązuje też sklepy, punkty usługowe oraz osoby zarządzające targowiskami lub straganami do zapewnienia klientom rękawiczek i płynów do dezynfekcji).

Zgodnie z nowymi przepisami w weekendy zamknięte będą wielkopowierzchniowe sklepy budowlane.

Od środy zamknięte zostają też zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu, a usług związanych z tymi placówkami nie można realizować w domach. Zawieszone są także zabiegi rehabilitacyjne i masaże. Tu wyjątek stanowią sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Nowe przepisy obejmują także hotele i miejsca noclegowe, które zostają zamknięte i mogą funkcjonować tylko wtedy, gdy będą w nich przebywać osoby w kwarantannie, izolacji lub gdy będzie przebywał w nich personel medyczny. Goście, którzy obecnie przebywają w takich obiektach, muszą się wykwaterować do 2 kwietnia.

Hotele pozostaną otwarte dla osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych.

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki.