ECC-Net: ponad 5000 zapytań związanych z epidemią koronawirusa

Do tej pory Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) odnotowała ponad 5000 zapytań związanych z epidemią koronawiurusa. 60% skarg, które trafiło do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce dotyczyło umów zawartych z włoskim przedsiębiorcą bądź usług realizowanych we Włoszech.