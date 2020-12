Program szczepień przeciw koronawirusowi - odpowiedzi NFZ

NFZ odpowiada na najczęstsze pytania placówek o program szczepień przeciw koronawirusowi

Czy system informatyczny jest jedynym sposobem rejestrowania na zaszczepienie, a także czy wymóg szczepień pięć dni w tygodniu może dotyczyć także sobót i niedziel - to niektóre pytania, z jakimi zwracają się do NFZ placówki medyczne.

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował w poniedziałek odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru podmiotów do Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Ile szczepień tygodniowo?

Na pytanie, czy aby zakwalifikować się do programu, jeden zespół szczepiący w placówce będzie musiał wykonać co najmniej 180 szczepień tygodniowo, Fundusz wskazał, że w ogłoszeniu jest mowa o "zdolności do wykonania co najmniej 180 szczepień tygodniowo (…)”, co oznacza możliwość zorganizowania zespołu, który będzie w stanie zrealizować 180 szczepień tygodniowo.

NFZ wyjaśnia, że w przypadku np. mniejszego zainteresowania szczepieniem ze strony pacjentów lub innych, niezależnych od placówki przyczyn, liczba wykonanych szczepień może być mniejsza.

Prowadzenie szczepień przez zespół wyjazdowy

Odnosząc się do kwestii, czy prowadzenie szczepień przez zespół wyjazdowy (w szczególności w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, któremu stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień) jest obligatoryjne, NFZ poinformował, że nie jest wymagane utworzenie odrębnego zespołu wyjazdowego, a zapewnienie możliwości zaszczepienia pacjenta w domu.

Mogą to – jak zaznaczono - realizować także osoby prowadzące szczepienia w punkcie szczepień poza godzinami ich pracy.

Rejestracja przez telefon

NFZ wyjaśnia, że wykorzystanie systemu informatycznego nie wyklucza rejestracji przez telefon lub osobiście w placówce. Konieczne jest jednak wprowadzenie danych osób zarejestrowanych przez telefon lub osobiście do systemu informatycznego.

Szczepienie w dowolnym punkcie?

Na pytanie, czy świadczeniodawca będzie wykonywał szczepienia tylko dla pacjentów z listy POZ, Fundusz odpowiedział, że pacjent może zgłosić zamiar zaszczepienia się w dowolnym punkcie szczepień (najbliższym), co oznacza, że świadczeniodawca powinien zaszczepić pacjentów zgłaszających się, także tych spoza listy.

Kwalifikacja do szczepień

Odnosząc się zaś do wątpliwości, czy do udziału mogą przestąpić podmioty niezakontraktowane przez NFZ, Fundusz podał, że do udziału w programie kwalifikuje się podmiot leczniczy albo praktyka zawodowa, która posiada ważny wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RWDPL) oraz dysponuje odpowiednią kadrą i warunkami lokalowymi pozwalającymi na przeprowadzenie szczepień.

Fundusz wyjaśnił, że do szczepienia kwalifikował będzie lekarz podczas wizyty w punkcie szczepień.

Wynagrodzenie za szczepienie

Odpowiadając z kolei na pytanie, czy wynagrodzenie za szczepienie obejmuje dwie dawki szczepionki, NFZ wskazał, że wynagrodzenie obejmuje jedną dawkę. "Za zaszczepienie drugą dawką szczepionki, w tym także kwalifikację do szczepienia w danym dniu, lekarz ponownie otrzyma wynagrodzenie w wysokości określonej w ogłoszeniu" – sprecyzował NFZ.

Punkt pobrań

Komentując wątpliwości, czy można tzw. punkt pobrań w placówce przekształcić w punkt szczepień z zastosowaniem wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu, NFZ podał, że jest to możliwe, jeśli punkt pobrań spełni wszystkie wymogi sprzętowe i organizacyjne określone w ogłoszeniu o naborze.

Fundusz przekazał, że w zespół szczepiący musi składać się z lekarza lub felczera oraz pielęgniarki, położnej lub higienistki szkolnej, lub osoby wykonującej inny zawód medyczny posiadającej wymagane uprawnienia i kwalifikacje. Kwalifikacji do szczepienia i samego zaszczepienia może dokonywać ta sama osoba, czyli lekarz.

Fundusz podał, że placówka musi dysponować własnym zespołem wyjazdowym, albo – opcjonalnie – może zorganizować transport z miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta na szczepienie i odwiezienie go po szczepieniu do miejsca pobytu.

Zespół szczepiący

Na pytanie, czy muszą być określone co najmniej dwa zespoły szczepiące – stacjonarny i wyjazdowy, Fundusz podał, że nie muszą, może być to jeden zespół.

Szczepienie w sobotę i niedzielę

Odnosząc się zaś do zagadnienia, że skoro program nakłada obowiązek realizowania szczepień min. pięć dni w tygodniu, to czy dotyczy to dni od poniedziałku do piątku czy wchodzi w grę sobota i niedziela, NFZ przekazał, że możliwa i dopuszczalna jest realizacja zabiegów również w sobotę i niedzielę, w ramach minimalnego, pięciodniowego okresu szczepień w ciągu tygodnia. (PAP)

