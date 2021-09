Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. - zmiany

Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. będzie tylko na podstawie ważnego paszportu. Są jednak wyjątki. Jakie?

Wjazd do Wielkiej Brytanii 2021 - zmiany

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o nowych zasadach wjazdu do Wielkiej Brytanii, które będą obowiązywały po 30 września 2021 r.

Ważne! Od 1 października 2021 r. wjazd do Wielkiej Brytanii możliwy będzie tylko na podstawie ważnego paszportu. Wyjątkiem zostaną objęte osoby posiadające status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii, które uzyskały swój status na podstawie dowodu osobistego. W przypadku takich osób będzie możliwy wjazd na podstawie dowodu osobistego (co najmniej do końca 2025 roku).

Wjazd do Wielkiej Brytanii - o czym pamiętać?

Ministerstwo przypomina też, by upewnić się czy nasz paszport pozwala na stwierdzenie tożsamości. Warto zwrócić uwagę na aktualność zdjęcia.

Co w przypadku osób posiadających status osoby osiedlonej? Powinny one przekraczać granicę brytyjską na podstawie dokumentu tożsamości powiązanego ze swoim cyfrowym profilem osiedlonego. Przy zmianie dokumentu tożsamości trzeba niezwłocznie zaktualizować dane.