Logopedzi i dietetycy wykreśleni z ustawy o niektórych zawodach medycznych

Logopedzi i dietetycy. Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy regulującej funkcjonowanie 17 zawodów medycznych od początku wzbudzało wiele kontrowersji. Przeciwko regulacjom przeciwni byli logopedzi i dietetycy, wnioskując o odrębne ustawy dotyczące ich zawodów oraz powołania samorządów.

Konfliktowa lista niektórych zawodów medycznych

Na wstępnej liście projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych znalazły się zawody:

asystentka stomatologiczna.

dietetyk,

elektroradiolog,

higienistka stomatologiczna,

logopeda,

opiekun medyczny,

optometrysta,

ortoptysta,

podiatra,

profilaktyk,

protetyk słuchu,

technik dentystyczny,

technik farmaceutyczny,

technik masażysta,

technik ortopeda,

technik sterylizacji medycznej,

terapeuta zajęciowy.

Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, zadaniem nowych przepisów ma być gwarancja dostępu do wykonywania zawodów medycznym wyłącznie profesjonalistom. Po odpowiedniej weryfikacji mają oni trafiać do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Powyższa lista ma zapewnić bezpieczeństwo pacjenta, który korzystać będzie tylko z usług rzetelnych specjalistów.

Logopedzi - o co walczą

Planowane zmiany największy sprzeciw wzbudziły u logopedów, którzy dostrzegli w ustawie sztuczny podział wewnątrz ich środowiska – na specjalistów placówek oświatowych i medycznych. Specjaliści placówek oświatowych uważali, że zostaną zakwalifikowani do kategorii „nauczyciel logopeda”, a tytuł zawodowy będzie przysługiwał logopedom zatrudnionym w placówkach medycznych.

Nie całe środowisko logopedów pozytywnie ocenia decyzję Komisji Sejmowej w temacie wykreślenia ich zwodu z ustawy o zawodach medycznych (będą jednak częściowo nią objęci. Chodzi o tych, którzy wykonują czynności w ramach świadczeń gwarantowanych). W opinii ekspertów logopedzi, którzy pracują w ochronie zdrowia stanowią niewielki ułamek wszystkich logopedów. Całkowite wykreślenie logopedów z ustawy o niektórych zawodach medycznych nie wpłynie na poprawę tej sytuacji. Obecnie jedynie na oddziałach neurologii, rehabilitacji medycznej, foniatrii oraz w opiece ambulatoryjnej jest procedura zatrudniania logopedów w ramach ochrony zdrowia. Brak regulacji zawodu logopedy będzie wiązał się z tym, że nie będzie możliwe staranie się o tworzenie nowych procedur. Brak nowych procedur może wpłynąć niekorzystnie na tworzenie nowych miejsc pracy logopedów w ochronie zdrowia, na czym najbardziej ucierpią pacjenci i ich rodziny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dietetycy - czego się domagają

Środowisko dietetyków domagało się odrębnej ustawy dla swojej grupy zawodowej, w zamian zostali usunięci z projektu ustawy o zawodach medycznych. W opinii Związku Zawodowego Dietetyków jest to „słodko-gorzki sukces”.

– „Wspólnymi siłami udało nam się wykreślić dietetyka z listy zawodów objętych ustawą o niektórych zawodach medycznych. Osiągnęliśmy to dzięki determinacji i działaniom Polskiego Związku Zawodowego Dietetyków oraz zjednoczeniu środowiska, za co raz jeszcze serdecznie dziękujemy” – napisał ZZD w mediach społecznościowych. Niestety jak zauważa Związek, w myśl zgłoszonej i przegłosowanej przez stronę rządzącą poprawki, która nie została skonsultowana z PZZD wprowadzono zapisy o tym, że ustawa reguluje osoby, które: wykonują czynności zawodowe w zakresie planowania diety; prowadzenia konsultacji dietetycznych, a także udzielania porad edukacyjnych w ramach świadczeń gwarantowanych (czyli finansowanych z NFZ). – „Usłyszeliśmy, iż nie jest to zapis o dietetykach, z czym się nie zgadzamy, ponieważ rzeczone czynności w myśl ustawy mogą wykonywać tylko wymienieni w tabeli załącznika dietetycy o określonym wykształceniu – wskazuje ZZD i dodaje, że doszło do sytuacji na wskroś kuriozalnej, kiedy to ustawa o nie-dietetykach, jest ustawą o ludziach, którzy posiadają wykształcenie dietetyka. – „Jest to z naszego punktu widzenia niekorzystne i niekonstytucyjne, aby regulować tylko część środowiska. W naszej opinii utrudni to osobną regulację zawodu” – podkreślili, zauważając: – „Wyłączenie z regulacji powinno dotyczyć całej grupy zawodowej, jednak mając na uwadze opinie środowiska będziemy w najbliższym czasie udostępniać formularz, w którym zapytamy dietetyków pracujących w POZ i szpitalach o opinię na temat tej poprawki i od tego uzależnimy dalsze działania” – podsumował ZZD, zapewniając, że będzie wciąż i niezmiennie walczył o dobrą, godną i osobną ustawę dla wszystkich dietetyków.

Jakie zmiany po poprawkach

Po przyjętych poprawkach, na liście projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych znalazło się 16 profesji – usunięto logopedów i dietetyków, ale dodano instruktora terapii uzależnień. Na listę zawodów objętych procedowanym aktem prawnym nie trafili zabiegający o to sanitariusze szpitalni i sekretarki medyczne.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Inforu