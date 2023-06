Prezydent podpisał ustawę o aplikacji mObywatel. Nowe przepisy mają na celu zrównanie pod względem prawnym dokumentów obsługiwanych w aplikacji z tradycyjnymi.

Ustawa o aplikacji mObywatel

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. ma na celu kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem aplikacji mObywatel.

„Korzystanie z aplikacji mObywatel, analogicznie jak to ma miejsce obecnie, będzie dobrowolne i bezpłatne. Użytkownik aplikacji będzie mógł zrezygnować z jej korzystania poprzez jej odinstalowanie lub unieważnienie certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel” – czytamy na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prezydent.pl.

Mobilny odpowiednik dowodu osobistego

Ponadto – jak wskazano w komunikacie – „ustawa ma na celu zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji mObywatel z dokumentami w tradycyjnej formie, a w szczególności doprecyzowanie warunków wykorzystywania i uznawania dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, który ma służyć jako mobilny dokument tożsamości (mobilny odpowiednik dowodu osobistego)”.

Podstawowym dokumentem elektronicznym, jaki będzie obsługiwany przy użyciu aplikacji mObywatel będzie „dokument mObywatel”. Dokument ten będzie wydawany automatycznie na okres 5 lat osobie, która stała się użytkownikiem aplikacji mObywatel. Dokument ma zawierać dane pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych i z rejestru PESEL. „Mając na uwadze powyższe w ustawie wskazano, że jeżeli z odrębnego przepisu prawa wynika obowiązek stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu tożsamości, w szczególności na podstawie dowodu osobistego, to obowiązek ten powinien być uznany za spełniony także w przypadku stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu mObywatel” - poinformowano.

Nowe możliwości aplikacji mObywatel

Pozostałe przepisy ustawy dotyczą m.in. upowszechnienia korzystania z mLegitymacji przez uczniów i studentów, zapewnienia możliwości dokonywania płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne czy udostępnienia w mObywatelu mobilnej legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Nowe przepisy mają też umożliwiać użytkownikom aplikacji mObywatel uzyskania środka identyfikacji elektronicznej – profilu mObywatel. Ma to być nowy środek identyfikacji elektronicznej, którego dane będą potwierdzane przy użyciu certyfikatu wydanego użytkownikowi aplikacji mObywatel.

Od kiedy nowe przepisy?

Ustawa wprowadza zmiany w ponad 30 ustawach. Większość tych zmian jest konsekwencją rozwiązań przewidzianych w ustawie o aplikacji mObywatel. Ustawa co do zasady wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Znaczna część jej przepisów wejdzie jednak w życie w innych terminach, które zostaną określone w komunikatach ministra właściwego do spraw informatyzacji.

