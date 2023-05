Aplikacja mObywatel – ponad 10 milionów pobrań

10 milionów – tyle razy pobrano już aplikację mObywatel. Na przełomie II/III kw. br. wejdzie w życie ustawa o aplikacji mObywatel. W wakacje udostępniona zostanie wersja mObywatel 2.0 – aplikacja rozbudowana o nowe funkcje i dokumenty, w tym mDowód. mDowód będzie to nowy, elektroniczny dokument tożsamości, który da możliwość potwierdzenia tożsamości przy załatwianiu spraw urzędowych i innych w niemalże każdej sytuacji, w której aktualnie używamy dowodu osobistego.

Czym jest mObywatel?

mObywatel to bezpłatna, publiczna aplikacja mobilna, dzięki której możemy uzyskać szybki dostęp do swoich dokumentów i danych. Znajdziemy w niej m.in. dokument tożsamości, prawo jazdy, historię pojazdu, punkty karne, czy legitymacje, w tym szkolną, studencką czy emeryta-rencisty. Tylko w I kwartale 2023 roku zanotowano ponad milion instalacji. Od momentu udostępnienia pierwszej wersji aplikacji pobrano ją już 10 mln razy.

– W ciągu ostatnich dwóch lat liczba pobrań aplikacji mObywatel wzrosła pięciokrotnie. To świadczy o tym, że cyfryzacja usług publicznych jest potrzebna, a społeczeństwo oczekuje tych zmian. Na bieżąco analizujemy potrzeby użytkowników. Z badań wynika, że oczekiwania są takie, aby aplikacja pomagała obywatelom załatwić sprawy urzędowe – w dowolnym miejscu i czasie. Zatem myślenie o mObywatelu w kategorii portfela na dokumenty to już przeszłość. Nowa wersja aplikacji – mObywatel 2.0. – docelowo to będzie nasz cyfrowy asystent do kontaktu z urzędami. Aplikacja rządowa będzie przypominać, porządkować i informować o korespondencji urzędowej, a także umożliwiać e-płatności urzędowe i posługiwanie się cyfrowymi dokumentami tak, jak tymi tradycyjnymi – podkreśla Janusz Cieszyński, Minister cyfryzacji.

Szersze wykorzystanie aplikacji w życiu publicznym będzie możliwe dzięki przyjęciu ustawy o aplikacji mObywatel. Ustawa spotkała się z pozytywną reakcją posłów i senatorów. Obecnie trwają prace legislacyjne w Sejmie.

Kiedy mObywatel 2.0?

mObywatel 2.0 zadebiutuje na przełomie czerwca i lipca tego roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Otrzymamy mDowód, czyli nowy, cyfrowy dokument tożsamości, który będzie powszechnie uznawany – w urzędach, bankach i wszystkich miejscach, gdzie konieczne jest potwierdzenie tożsamości.

W 3 kwartale pojawi się również możliwość zastrzegania numeru PESEL. Każdy obywatel będzie miał możliwość wprost w aplikacji zablokować swój numer PESEL, co ochroni przed kradzieżą tożsamości, przykładowo zaciągnięciem w jego imieniu zobowiązań finansowych lub prawnych.

Świeżo upieczeni kierowcy, zaraz po zdaniu egzaminu na prawo jazdy, automatycznie będą mieli dostęp do tymczasowego elektronicznego prawa jazdy, które upoważnia do kierowania samochodem.

Aplikacja umożliwi także płacenie on-line za usługi administracyjne. Bez prowizji i w kilku kliknięciach zapłacimy np. za podatek od nieruchomości i wniesiemy inne samorządowe opłaty. Dzięki usłudze ePłatności wszystkie zobowiązania finansowe, jakie wystawił nam urząd będą pod kontrolą z poziomu aplikacji.

Narzędzie zyska nową szatę graficzną, zaprojektowaną zgodnie z obowiązującymi dla tego typu rozwiązań najnowszymi trendami. Korzystanie z niego będzie bardziej intuicyjne.

Dla nowych użytkowników aplikacji przygotowaliśmy poradnik, czyli konkretne wskazówki i informacje, które krok po kroku pomagają odkrywać wszystkie jej funkcje.

Powiadomienia PUSH zamiast kodów SMS

Zanim aplikacja zostanie udostępniona w wersji 2.0, już dziś możemy skorzystać z prostej i wygodnej funkcji autoryzacji za pomocą aplikacji mObywatel operacji z wykorzystaniem profilu zaufanego. Jest to nowa usługa, która działa w podobny sposób, jak w przypadku potwierdzania przelewów bankowych.

Dzięki niej możemy potwierdzać logowanie, składać podpisy i wprowadzać zmiany w profilu zaufanym aplikacją mObywatel zamiast kodami SMS. Wystarczy otworzyć powiadomienie PUSH w aplikacji mObywatel i jednym naciśnięciem potwierdzić daną czynność.

Aby móc korzystać z tej nowej metody autoryzacji operacji w profilu zaufanym, należy zalogować się na swój profil zaufany na stronie pz.gov.pl i włączyć opcję powiadomień PUSH w ustawieniach konta.

Jak rośnie popularność mObywatela?

Aplikacja została udostępniona w 2017 roku. W styczniu 2020 roku odnotowaliśmy ponad 776,6 tysięcy jej instalacji, a dwa lata później było ich łącznie ponad 9 milionów. W pierwszym kwartale tego roku liczba pobrań przekroczyła 10 milionów.

mObywatel jest stale rozbudowywany o nowe funkcje. Od stycznia 2023 roku w jego ramach dostępna jest mLegitymacja emeryta-rencisty, którą pobrało już ponad 353 tysięcy użytkowników. Do najpopularniejszych funkcji należy też sprawdzanie punktów karnych oraz danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, polisie OC i karcie pojazdu. Z tych opcji skorzystało już ponad 6 milionów osób. Użytkownicy doceniają również możliwość skorzystania z Karty Dużej Rodziny – pobrało ją 556 tys. osób.

Statystyki instalacji mObywatela: