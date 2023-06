Kolonie i obozy – lato 2023. Sprawdź organizatora w bazie wypoczynku czy zgłosił turnus

Jeżeli nie znamy dobrze organizatora kolonii, półkolonii lub obozu, na które chcemy wysłać swoje dziecko (nie zaszkodzi nawet jeżeli go znamy) możemy – najlepiej jeszcze przed wykupieniem turnusu - sprawdzić organizatora (czy zgłosił do kuratora oświaty wypoczynek - a nawet konkretny turnus) w specjalnie utworzonej wyszukiwarce - bazie wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.mein.gov.pl.

Obowiązek zgłoszenia wypoczynku do bazy wypocznku

Każdy organizator wypoczynku (kolonii, półkolonii, obozu itp.) ma obowiązek zgłosić organizowaną przez siebie formę wypoczynku.



Zgłoszenie wypoczynku powinno zostać zarejestrowane w bazie wypoczynku i przesłane kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora w terminach:

- najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,

- najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku za granicą,

- najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, ale TYLKO w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi (np. konieczność organizowania działań adresowanych do dzieci i młodzieży w związku z negatywnymi skutkami wystąpienia klęsk żywiołowych, organizowania wypoczynku ze środków publicznych na organizację wypoczynku lub dofinansowanie dla uczestników z rodzin o niskim statusie ekonomicznym).

Ważne Każdy z turnusów musi być zarejestrowany jako osobne zgłoszenie.

W przypadku zgłoszenia wypoczynku w formie papierowej będącej wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku - decyduje data stempla pocztowego nadania tego wydruku.

Zgłoszenie wypoczynku – jak to się robi. Akceptacja kuratora niezbędna do umieszczenia w bazie wypoczynku

Organizator wypoczynku zgłasza każdy turnus organizowanego przez siebie wypoczynku w systemie teleinformatycznym w bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji i Nauki, przy użyciu formularzy zamieszczonych na tej stronie.



Po wprowadzeniu danych przez organizatora wypoczynku i jego zatwierdzeniu lub podpisaniu uwierzytelnionym podpisem, system (automatycznie) przekierowuje formularz zgłoszenia do kuratora oświaty, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku. Kurator oświaty w przypadku prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia wypoczynku, akceptuje go, co powoduje (automatyczne) zamieszczenie formularza w bazie wypoczynku i powiadomienie organizatora.

Po akceptacji formularza przez kuratora oświaty, system (automatycznie) przesyła go odpowiednio do kuratora oświaty na ternie, którego będzie zorganizowany dany wypoczynek oraz do powiatowego inspektora sanitarnego (sanepidu) i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej na terenie, którego będzie zlokalizowany wypoczynek dzieci i młodzieży.

Ważne Sprawdzić, czy wypoczynek został zarejestrowany można zarówno w bazie wypoczynku wpisując dane (np. nazwę organizatora, miejscowość wypoczynku, datę jak również w kuratorium oświaty, w którym dokonano zgłoszenia wypoczynku.

Zaświadczenie o zgłoszonym wypoczynku dzieci i młodzieży

System bazy wypoczynku przewiduje dla organizatora możliwość samodzielnego wydruku potwierdzającego zgłoszenie wypoczynku w bazie wypoczynku.

Zgłoszeniu podlega także wypoczynek w miejscu zamieszkania taki jak: lato w mieście, półkolonie, zima w mieście, itp.

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że każdy wypoczynek trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni (z noclegiem lub bez noclegu), organizowany w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku podlega zgłoszeniu do kuratora oświaty.



Organizator wypoczynku, który odbywa się w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży w formach takich jak lato w mieście, zima w mieście, albo półkolonie - powinni zarejestrować wypoczynek wybierając formularz: Zgłoszenia dla półkolonii.

Ważne Jedynie szkoły i placówki nie muszą zgłaszać w bazie wypoczynku organizowanego do 3 dni.

Nie trzeba zgłaszać jako wypoczynek wakacyjnego wyjazdu trwającego jeden dzień

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że wyjazd na 1 dzień nie podlega zgłoszeniu w bazie wypoczynku.



Organizatorzy mają obowiązek zgłoszenia w bazie wypoczynku, w tym wakacyjnego wyjazdu, trwającego nieprzerwanie co najmniej 2 dni (z noclegiem lub bez noclegu), wybierając odpowiedni rodzaj formularza:

„Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży”,

„Zgłoszenie dla półkolonii”,

„Zgłoszenie wypoczynku organizowanego za granicą”.

„Karta wypoczynku” obowiązuje wyłącznie szkoły i placówki, które organizują wypoczynek dla dzieci trwający do 3 dni.

Kto może zarobkowo organizować wypoczynek?

Zarobkowo mogą organizować wypoczynek, który jest imprezą turystyczną, tylko przedsiębiorcy turystyczni wpisani do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Jedynie półkolonie nie są imprezą turystyczną i mogą być organizowane zarobkowo przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż szkoły i placówki.

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że w przypadku organizowania wypoczynku, który jest imprezą turystyczną, w celu zarobkowym należy wcześniej dopełnić formalności określonych w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, wpisując się do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Oświadczenie, że organizuje wypoczynek w celu niezarobkowym i nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, składa każdy organizator wypoczynku, który nie jest przedsiębiorcą turystycznym wpisanym do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz.511, z późn. zm.).

Dziecko skarży się na warunki na koloniach – co można zrobić?

Ministerstwo Edukacji i Nauki radzi, że jeśli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy warunkach lub sytuacjach, np. na kolonii, należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, Państwową Straż Pożarną lub inne służby interwencyjne.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki