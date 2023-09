Częstochowa: Burzyńska, Giżyński oraz Gawron otwierają listę PiS w okręgu nr 28

"Silna, dobra, sprawdzona drużyna będzie Państwu dzisiaj przedstawiona. Drużyna, która przez 8 lat pokazała, oczywiście jako Prawo i Sprawiedliwość, że Polacy, Polska, małe ojczyzny i ta nasza duża, wspólna, najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska, są naszym najważniejszym dobrem" - powiedziała Posłanka PiS Lidia Burzyńska, liderka listy kandydatów do Sejmu, podczas prezentacji kandydatów PiS do Parlamentu w okręgu częstochowskim.

"Działania przez sprawowanie rządów przez PiS - Zjednoczoną Prawicę, dało poczucie bezpieczeństwa rozumianego w wielu aspektach. Bezpieczeństwo jeżeli chodzi o nasze granice, o naszą suwerenność, o nasze bezpieczeństwo, pod przywództwem lidera, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale również to poczucie w stosunku do gospodarki, do rozwoju infrastrukturalnego, poczucie zadbania o szkolnictwo, poczucie że rodzina jest filarem, jest bez wątpienia siłą, korzeniem, wzmocnieniem funkcjonowania naszej ojczyzny" - dodała.

Posłanka na Sejm RP Lidia Burzyńska otwiera listę

Posłanka na Sejm RP Lidia Burzyńska otwiera listę kandydatów PiS do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 28 obejmującym miasto Częstochowę oraz powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski.

Drugie miejsce na liście przyznane zostało Szymonowi Giżyńskiemu, który jest Posłem na Sejm RP od 2001 roku, obecnie pełni funkcję wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego. Na trzeciej pozycji listy widnieje również obecny Poseł na Sejm RP, Andrzej Gawron.

Mandaty senatorskie w regionie częstochowskim

O mandaty senatorskie w regionie częstochowskim z ramienia PiS natomiast ubiegać się będą: Senator RP Ryszard Majer, pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Długosza (w okręgu obejmującym powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski) oraz Radna M. Częstochowy Monika Pohorecka, z zawodu pedagog (w okręgu który stanowi miasto Częstochowa).(PAP)

