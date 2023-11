Urodziło się pierwsze w Europie dziecko, które było noszone w ciąży przez dwie kobiety. INVOcell tańsze niż in vitro

W Hiszpanii na wyspie Majorka urodziło się pierwsze w Europie i drugie na świecie dziecko, które na etapie embrionalnym było noszone przez parę złożoną z dwóch kobiet. Było to możliwe dzięki nowej technice - INVOcell. Zdrowy chłopczyk o imieniu Derek urodził się kilka dni temu, ważył 3,3 kg.

27 letnia Azahara i 30 letnia Estefania ze względów emocjonalnych zdecydowały się dzielić ciążę za pomocą nowej techniki wspomaganego rozrodu, tzw. INVOcell.



Według biologa i dyrektora laboratorium Juaneda Fertility Center na Majorce, Felipe Gallego, obie kobiety nosiły w sobie zarodek na pierwszym etapie ciąży, co pozwoliło im "dzielić doświadczenie macierzyństwa".



Jak zaznaczył ekspert, było to możliwe dzięki nowej technice - INVOcell - która "pozwala na zajście w ciążę w bardziej naturalny sposób, bez potrzeby uciekania się do laboratoryjnego inkubowania zewnętrznego, gdyż pierwsze dni rozwoju embrionalnego odbywają się w ciele kobiety".



"Wybraliśmy oocyty (komórki dające początek komórkom jajowym - PAP) od pacjentki numer jeden i połączyliśmy je z nasieniem pozyskanym z banków nasienia w Sewilli i Kraju Basków, a następnie umieściliśmy w kapsułce INVOcell, którą wprowadziliśmy pod szyjkę macicy drugiej pacjentki. Tam pozostały cztery dni - do czasu, kiedy uformowały się zarodki" - powiedział Gallego cytowany przez "Diario de Mallorca".

Invocell tańsze niż in vitro

INVOcell to małe urządzenie działające jak inkubator, w którym umieszcza się komórki jajowe i nasienie, a następnie wprowadza do pochwy kobiety - wyjaśnił. - Składa się z części kapsułki umieszczanej pod szyjką macicy i elementu zapobiegającego przesuwaniu się lub wypadnięciu urządzenia.



Jeżeli para kobiet decyduje się na dzielenie ciąży, partnerka nosząca Invocell piątego dnia przekazuje jeden z wybranych, uformowanych zarodków w fazie blastocysty swojej partnerce, w której płód rozwija się do czasu porodu.



W ten sposób obie kobiety dzielą noszenie embriona w swoich macicach - wskazał Gallego. Oprócz tego INVOcell jest metodą tańszą o 40 proc. od konwencjonalnego zapłodnienia in vitro - podkreślił.



Z Saragossy Grażyna Opińska (PAP)

