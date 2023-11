Adwent to czas oczekiwania i przygotowania do świętowania Narodzenia Pańskiego, będący jednym z najważniejszych i najbardziej uroczystych okresów w kalendarzu liturgicznym chrześcijaństwa, szczególnie w tradycji katolickiej. W tym artykule przyjrzymy się, kiedy rozpoczyna się Adwent w 2023 roku oraz jakie znaczenie ma ten okres dla wiernych.

Data rozpoczęcia Adwentu 2023

Adwent zawsze rozpoczyna się w czwartą niedzielę przed Bożym Narodzeniem. W 2023 roku ta data przypada na dzień 3 grudnia. Okres Adwentu trwa przez cztery tygodnie, aż do Wigilii Bożego Narodzenia, która w 2023 roku wypada w niedzielę, 24 grudnia.

REKLAMA

W 2023 roku Adwent będzie trwał 21 dni, pierwsza niedziela adwentowa wypada 3 grudnia, druga niedziela - 10 grudnia, trzecia niedziela - 17 grudnia, a ostatnia, czwarta niedziela - 24 grudnia.

Tradycje i zwyczaje adwentowe

Adwent jest czasem refleksji i duchowego przygotowania. To okres, w którym wierni przygotowują swoje serca na przyjęcie Jezusa Chrystusa. W Polsce i innych krajach chrześcijańskich, Adwent wiąże się z różnymi tradycjami. Wśród nich znajduje się wieniec adwentowy z czterema świecami, z których każda symbolizuje kolejną niedzielę Adwentu. Zapalanie świec ma przypominać o zbliżającym się narodzeniu Chrystusa, światłości świata.

Przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia

REKLAMA

Adwent to również czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Jest to okres, w którym wiele rodzin dekoruje swoje domy, przygotowuje tradycyjne potrawy i dzieli się miłością oraz dobrocią z innymi. To czas, w którym szczególnie podkreśla się wartość rodziny, wspólnoty i dzielenia się z innymi.

Podsumowując, Adwent 2023 rozpoczyna się 3 grudnia i jest to czas pełen refleksji, oczekiwania i przygotowania do jednego z najważniejszych świąt chrześcijańskich. To okres, który przypomina o duchowym wymiarze Bożego Narodzenia i zachęca do głębszego zrozumienia jego znaczenia. W tym wyjątkowym czasie, wierni są zaproszeni do zatrzymania się w codziennym pośpiechu, aby skupić się na duchowym przygotowaniu do świętowania narodzin Jezusa Chrystusa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo