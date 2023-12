Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w sprawie aborcji w Polsce

Polska naruszyła Europejską Konwencję Prawa Człowieka w stosunku do ciężarnej kobiety, której zakazano dostępu do legalnej aborcji z powodu zespołu Downa płodu ze względu na reformę polskiej legislacji - uznał w czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, dodając, że kobieta została narażona na cierpienie i poważne konsekwencje psychologiczne.

Czego dotyczy sprawa?

Trybunał orzekł, że Polska musi zapłacić skarżącej kwotę 15 tys. euro z tytułu szkody niemajątkowej oraz 1004 euro za szkody materialne.

Podczas ciąży Polki, urodzonej w 1985 r., lekarze potwierdzili zespół Downa u płodu w 14. tygodniu. W 2021 r. planowana w szpitalu w Warszawie aborcja została odwołana z powodu reformy legislacyjnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Ze względu na niemożność przeprowadzenia aborcji w Polsce, skarżąca musiała udać się do prywatnej klinki za granicą, do Holandii, aby poddać się zabiegowi, co naraziło ja na duże koszty, odcięło od wsparcia rodziny w Polsce i naraziło na poważne konsekwencje psychologiczne – wskazał ETPCz.

Orzeczenie ETPCz

Trybunał stwierdził, że Polska naruszyła art. 8 Konwencji, dotyczący prawa do poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego.

Trybunał jednomyślnie uznał również za niedopuszczalną sprawę dotyczącą 927 kobiet w wieku rozrodczym, które oświadczyły, że są potencjalnymi ofiarami naruszenia ich praw w kwestii przerywania ciąży nawet w przypadku nieprawidłowości płodu. (PAP)

