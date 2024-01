1500 zł dla matek po urlopie macierzyńskim. Wypłaty z programu "Aktywna Mama" już niebawem

1500 zł dla matek po urlopie macierzyńskim. Wypłaty będą pochodziły z programu "Aktywna Mama", który ma ruszyć już w 2024 roku. Nowe świadczenia będzie wypłacane co miesiąc. Jakie warunki będą musiały zostać spełnione, by otrzymać "babciowe"?

Aktywna Mama - 1500 zł co miesiąc po urlopie macierzyńskim

1500 zł dla matek miesięcznie po urlopie macierzyńskim - to nowe świadczenie, nazywane także "babciowym", zapowiedziane w ramach programu "Aktywna Mama" ma zostać wprowadzone już w tym roku. Taka informacja była wielokrotnie potwierdzana przez nowy rząd.

REKLAMA

Przypomnijmy, że premier Donald Tusk w swoim wystąpieniu w Sejmie w dniu 12 grudnia wskazał wyraźnie, że 1500 zł dla matek zostanie wprowadzone już w 2024 roku. Następnie usłyszeliśmy informację, że w budżecie państwa na obecny rok zostaną zapewnione środki na "babciowe", w ramach nowego programu "Aktywna Mama". Przyjrzymy się szczegółom tego świadczenia oraz warunkom, jakie należy spełnić.

1500 zł dla matek - pod jakimi warunkami?

W celu skorzystania z programu wypłat w wysokości 1500 zł miesięcznie dla matek po urlopie macierzyńskim, istotne jest spełnienie określonych kryteriów.

REKLAMA

Obecnie wiadomo o kilku warunkach, które muszą zostać spełnione, aby móc skorzystać z programu wsparcia finansowego dla matek powracających do pracy po urlopie macierzyńskim. Program "Aktywna Mama" oferujący wypłatę w wysokości 1500 zł miesięcznie, skierowany jest do rodziców spełniających poniższe kryteria.

Pierwszym z nich jest wiek dziecka. Prawo do otrzymywania świadczenia ma przysługiwać rodzicom, których dzieci mają poniżej trzeciego roku życia, czyli nie przekroczyły 36 miesięcy. Ten warunek podkreśla cel programu, czyli wsparcie rodzin w pierwszych, najbardziej kluczowych latach życia dziecka.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Drugim warunkiem jest powrót do pracy po urlopie macierzyńskim. Świadczenie ma więc a na celu nie tylko bezpośrednie wsparcie finansowe rodzin, ale też zachęcać matki do powrotu na rynek pracy. Ten aspekt programu, podkreślany przez nowy rząd, to pomysł na wprowadzenie równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym oraz stymulowanie aktywności zawodowej kobiet po okresie macierzyństwa.

Trzecim kryterium jest poziom dochodu. Aby kwalifikować się do programu "Aktywna Mama", dochód matki musi osiągnąć co najmniej poziom najniższego krajowego wynagrodzenia. W roku 2024 ustalono, że minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł brutto od stycznia, a od lipca wzrośnie do 4300 zł brutto. Warunek ten ma zapewnić, że wsparcie finansowe jest kierowane do tych rodzin, które najbardziej tego potrzebują, jednocześnie zachęcając do utrzymania stabilności finansowej poprzez pracę zawodową.

1500 zł plus na dziecko - na jakie wydatki?

REKLAMA

Z dotychczasowych wypowiedzi ekipy rządzącej wynika, że kwota 1500 zł miesięcznie dla matek po urlopie macierzyńskim może być wykorzystana na różne formy opieki – żłobek, klub dziecięcy, nianię lub opiekę babć czy dziadków. A zatem, to wyłącznie rodzice mają podejmować decyzje, jakie rozwiązanie najlepiej odpowiada ich potrzebom i możliwościom.

Podsumowując, program "Aktywna Mama" skonstruowany ma być w taki sposób, aby wspierać rodziny z małymi dziećmi, jednocześnie promując aktywność zawodową matek i zapewniając, że pomoc finansowa trafia do tych, którzy spełniają określone warunki.