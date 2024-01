Program "Aktywny Rodzic", wspierający kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka, ma ruszyć w trzecim kwartale 2024 roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace nad jego przygotowaniem.

„Aktywny rodzic” w trzecim kwartale 2024 roku

Program „Aktywny rodzic”, czyli finansowe wsparcie kobiet, które wracają na rynek pracy po urodzeniu dziecka, ma ruszyć jeszcze w tym roku. Tak wynika z zapowiedzi resortu odpowiedzialnego za przygotowanie założeń legislacyjnych i wdrożenie programu, czyli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.



Rząd zabezpieczył środki na ten cel w ustawie budżetowej na 2024 rok. Jest to kwota w wysokości 1,5 mld zł. Natomiast Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziła niedawno, że jej resort już pracuje nad przygotowanie programu.

Dokładna data wejścia w życie programu „Aktywny rodzic” nie jest jeszcze znana, na pewno jednak będzie on dostępny już w tym roku. Przybliżony termin to trzeci kwartał, co wynika z wypowiedzi Aleksandry Gajewskiej, pełniącej rolę wiceministry resortu, która poinformowała, że "ten program będzie działał i zakładamy, że ruszy w trzecim kwartale tego roku".



"Wdrożenie programu wymaga od nas wielomiesięcznej pracy już po wypracowaniu założeń i przeprocesowaniu ustawy. Zależy nam, aby system był prosty, intuicyjny i łatwy do obsługi, zachęcał rodziców, aby z niego korzystać. Będzie on oparty o zasady, jakie dzisiaj kojarzymy ze świadczeniem rodzinnym 800 plus." - powiedziała Gajewska.

Aktywny rodzic 2024 - 1500 zł dla matek, czyli "babciowe"

„Aktywny rodzic” to program w ramach którego matki wracające do pracy po urlopie macierzyńskim mają otrzymywać 1500 zł. To nowe świadczenie, nazywane przez Donald Tusk "babciowym", zostało zaproponowane jeszcze podczas kampanii wyborczej. Na chwilę obecną wszytko wskazuje na to, że rzeczywiście zostanie uruchomione.

Dotychczas wiadomo o kilku kryteriach, jeśli chodzi o dostępność tego świadczenia. Aby móc skorzystać z programu wsparcia finansowego wymagane będzie spełnienie pewnych warunków. Jakie to warunki?

Przede wszystkim nie istnieją na razie wskazania dotyczące wydatkowania pieniędzy z programu na konkretny cel. Oznacza to, że kwota 1500 zł miesięcznie "babciowego", jeżeli zostanie przyznana, będzie mogła być wykorzystana na różne formy opieki, np. żłobek, klub dziecięcy, nianię, opiekę babć czy dziadków. To rodzice mają decydować, jakie rozwiązanie najlepiej odpowiada ich potrzebom i możliwościom.

Jednym z warunków jest wiek dziecka. Otóż prawo do otrzymywania świadczenia ma przysługiwać matkom, których dzieci mają poniżej trzeciego roku życia, czyli do 36-tego miesiąca życia dziecka. Ten warunek podkreśla cel programu, czyli wsparcie rodzin w pierwszych, najbardziej kluczowych latach życia dziecka.

Warunkiem przyznania świadczenia jest oczywiście powrót matki do pracy po urlopie macierzyńskim. "Babciowe" ma więc a na celu nie tylko bezpośrednie wsparcie finansowe rodzin, ale też zachęcać matki do powrotu na rynek pracy. Ten aspekt programu, podkreślany przez rząd, to pomysł na wprowadzenie równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym oraz stymulowanie aktywności zawodowej kobiet po okresie macierzyństwa.

Kolejnym warunkiem jest poziom dochodu. Aby kwalifikować się do programu "Aktywny rodzic", pensja matki musi osiągnąć co najmniej poziom najniższego krajowego wynagrodzenia. W roku 2024 ustalono, że minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł brutto od stycznia, a od lipca wzrośnie do 4300 zł brutto.