Dziś w Kościele katolickim Środa Popielcowa. Zgodnie z prawem kanonicznym, obowiązuje post ścisły (ilościowy)

Dziś w Kościele katolickim Środa Popielcowa, która rozpoczyna trwający 40 dni okres Wielkiego Postu. Zgodnie z prawem kanonicznym, w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły (ilościowy).

Dziś 14 lutego 2024 roku w Kościele katolickim Środa Popielcowa, rozpoczynająca trwający 40 dni okres Wielkiego Postu. Jest to czas przygotowujący wiernych do największej chrześcijańskiej uroczystości - świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

W odpowiedzi na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa Stanisława Gądeckiego, w tym roku Środa Popielcowa jest dniem solidarności z ofiarami wojny na Ukrainie. W ramach ogólnopolskiej zbiórki pieniężnej we wszystkich parafiach w kraju, po każdej mszy św. będą zbierane środki na wsparcie seniorów, osób z niepełnosprawnością oraz rodzin, które straciły swój dom. Fundusze zostaną im przekazane za pośrednictwem Caritas Polska.

W Środę Popielcową nie ma obowiązku uczestnictwa we mszy św.

W Środę Popielcową nie ma obowiązku uczestnictwa we mszy św., mimo to Kościół zaleca udział w liturgii - ze względu na pokutny charakter tego dnia.

W czasie mszy św. ma miejsce obrzęd posypania głów popiołem. Symbolowi temu towarzyszą wypowiadane przez kapłana słowa: "prochem jesteś i w proch się obrócisz" lub "nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Jest to gest uznania swojej zależności od Boga.

Środa Popielcowa w prawie kanonicznym

Zgodnie z prawem kanonicznym, w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły (ilościowy), czyli ograniczenie się do spożycia trzech posiłków - dwóch lekkich i jednego do syta, oraz post jakościowy - a więc wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Post ilościowy nie obowiązuje osób do 18. roku życia i powyżej 60. roku życia, podczas gdy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. rok życia.

