6 marca drugi protest w Warszawie. Dwie "Solidarności" łączą siły z rolnikami. [Mapa, Trasa. Jakimi ulicami?]

6 marca manifestacja w Warszawie rolników. Druga w tym roku. Rolników wspierają dwa związki zawodowe "Solidarność".

W dniu 6 marca (środa) o godzinie 11.00 w Warszawie odbędzie się STRAJK GENERALNY ROLNIKÓW Cele strajku: Rolnicy, Pracownicy, Leśnicy, Myśliwi razem przeciwko unijnej polityce klimatycznej, Zielonemu Ładowi i niekontrolowanemu napływowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy Start – środa 6 marca godz. 11.00 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, aleje Ujazdowskie 1/3 W związku z trwającym Strajkiem Generalnym rolników Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” jednogłośnie podjęło decyzję , że warunkiem odstąpienia od protestów i podjęciem rozmów na inne bardzo ważne tematy jest: – wstrzymanie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest między innymi likwidacja rodzinnych gospodarstw rolnych, stanowiących dotychczas podstawę Wspólnej Polityki Rolnej.

– w handlu z Ukrainą powrót do stanu z 2021 r. i sfinansowanie (np.: z przyznanych już 50 mld Euro) eksportu produktów rolnych przez Europę poza granice Unii Europejskiej na tradycyjne rynki eksportowe Ukrainy.

- Mając powyższe na względzie Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” stoi na stanowisku, że doraźna pomoc państwa mająca na celu podtrzymanie żywotności ekonomicznej gospodarstw jest niezbędna, nie może jednak stanowić podstawy o zakończeniu akcji protestacyjnej. Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. – Buta i arogancja polityków, szczególnie tych, którzy zasiadają w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej, jest bardzo duża. Z jednej strony na ulicy w Brukseli protestują rolnicy, z drugiej w Parlamencie Europejskim podejmowane są kolejne decyzje związane z Zielonym Ładem. Także przed nami daleka i ciężka droga – mówi w rozmowie z Tysol.pl Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. – Od wielu lat walczymy z tak zwaną polityką klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej. Monitorujemy sytuację, ale także głośno o tym mówimy, szczególnie przedstawiciele Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Do niedawna nie rozumiano, co Zielony Ład ma wspólnego z hutnikami, z rolnikami, z innymi branżami. A jednak ma – mówi przewodniczący. Dodaje, że dzisiaj rolnicy protestują, bo już wiedzą, że dotknie ich Zielony Ład. – Buta i arogancja polityków, szczególnie tych, którzy zasiadają w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej, jest bardzo duża. Z jednej strony na ulicy w Brukseli protestują rolnicy, z drugiej – w Parlamencie Europejskim podejmowane są kolejne decyzje związane z Zielonym Ładem. Także przed nami daleka i ciężka droga – mówi Piotr Duda. Jak przebiegał protest rolników 27 lutego 2024 r. w Warszawie Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych poinformowało o trasie protestu rolników 27 lutego 2024 r. Jest jednak zapowiadany kolejny protest na 7 i 8 marca 2024 r. Współorganizują go centralne związków zawodowych, które przystąpiły do strajku. Strajk rolników 27 lutego 2024 r. pojawi się w Warszawie. Rozpocznie się we wtorek o godzinie 11.30 Trasa protestu: E. Plater, Aleje Jerozolimskie, Rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży, Wiejska, Piękna, Aleje Ujazdowskie. Tak wyglądał protest na A2 w niedzielę 25 lutego 2024 r.: Rolnicza blokada przejścia granicznego w Świecku w proteście przeciwko zielonemu ładowi widziana z drona. Wzorowy porządek. pic.twitter.com/bmx3gF8HpQ February 25, 2024 Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych poinformowało o trasie protestu rolników 27 lutego 2024 r. Jest jednak zapowiadany kolejny protest na 7 i 8 marca 2024 r. Współorganizują go centralne związków zawodowych, które przystąpiły do strajku. Strajk rolników 27 lutego 2024 r. pojawi się w Warszawie. Rozpocznie się we wtorek o godzinie 11.30. Trasa protestu: E. Plater, Aleje Jerozolimskie, Rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży, Wiejska, Piękna, Aleje Ujazdowskie. Komunikat UM Warszawa Informacje te potwierdził UM Warszawa informując, że uczestnicy zgromadzenia zbiorą się na placu Defilad około godziny 11:00 (rolnicy przesunęli godzinę na 11.30). "Stamtąd przejdą ulicami: Emilii Plater, Alejami Jerozolimskimi przez rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży na Wiejską przed gmach Sejmu RP. Następnie ulicami Piękną i Alejami Ujazdowskimi przemaszerują przed siedzibę Prezesa Rady Ministrów. Organizatorzy zgłosili zgromadzenie na 10 tys. uczestników i zapewniają, że przemarsz będzie pokojowy i pieszy, ponieważ do Warszawy nie można wjeżdżać pojazdami rolniczymi. Zakończenie zgromadzenia planowane jest około godziny 15:00". Rolnicy informowali jednak wcześniej, że szacują liczbę osób, które będą protestować na 50 000 osób. Mapa protestu [trasa 27 lutego 2024 r.

mapa protestu

"Sierpień 80" Kilkuset górników ze związku zawodowego "Sierpień 80" wybiera się we wtorek do stolicy, by wspólnie z rolnikami protestować przeciw unijnemu Zielonemu Ładowi. — Mamy wspólnotę interesów. Polityka klimatyczna Unii uderza także w górnictwo i energetykę (źródło Onet.pl).

Komunikat ministerstwa rolnictwa Siekierski apeluje do rolników o jak najmniej uciążliwy protest dla mieszkańców stolicy Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski zaapelował we wtorek do rolników, by ich protest w stolicy był jak najmniej uciążliwi dla mieszkańców. Szef resortu rolnictwa nie wykluczył spotkania z protestującymi rolnikami. Od kilku dni w Polsce i Europie trwają protesty rolników. W poniedziałek w stolicy Belgii rolnicy zablokowali setkami traktorów dzielnicę europejską. Niektórzy protestujący starli się z policją. We wtorek rolnicy mają protestować w Warszawie, co może spowodować utrudnienia w centrum miasta, a także na niektórych drogach dojazdowych. Postulaty polskich rolników to m.in.: konieczność uproszczenia i ograniczenia wymogów Zielonego Ładu; ograniczenie napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz poprawa opłacalności produkcji rolnej. "Jestem przekonany, że protestujący rolnicy uczynią wszystko, aby ten protest, to zgromadzenie, nie było istotnym utrudnieniem dla mieszkańców Warszawy. A jednocześnie przepraszam mieszańców Warszawy za te utrudnienia" - powiedział minister Siekierski w Programie 1 Polskiego Radia. Zaapelował jednocześnie do rolników "o jak najmniejszą uciążliwość organizowanych przez nich protestów". Pytany, czy spotka się we wtorek z protestującymi rolnikami, odparł: "Zapewne tak". "Na bieżąco rozmawiam, nawet wczoraj telefonicznie, jak wracałem z Brukseli, z wieloma przedstawicielami środowisk protestujących. Rozmawiałem także z protestującymi wczoraj w Brukseli. Uczestniczyli tam głównie rolnicy z Belgii, ale także byli przedstawiciele z Hiszpanii, Włoch, Francji i innych państw" - przekazał. Dodał, że był to protest o wymiarze międzynarodowym. Minister powiedział, że w czasie poniedziałkowych brukselskich obrad Rady Ministrów Rolnictwa UE, odbyło się spotkanie z przedstawicielami protestujących rolników. Siekierski zauważył, że napływ płodów rolnych z Ukrainy spowodował, że produkcja staje się nieopłacalna nie tylko w Polsce, ale zaczynają to odczuwać też rolnicy w innych krajach Unii. "Należy doprowadzić do pewnych regulacji w obszarze wymiany handlowej między Ukrainą a Unią Europejską, w tym szczególnie z Polską. Polacy, Polska, mieszkańcy wsi, rolnicy - wszyscy pomagaliśmy Ukrainie, Ukraińcom i chcemy to czynić dalej. Ale trzeba odróżnić pomoc humanitarną, pomoc militarną od spraw związanych z warunkami gospodarczymi, ekonomicznymi, od wymiany handlowej, która musi się odbywać na racjonalnych, normalnych zasadach, zgodnych z zasadami rynku, ekonomii" - mówił w poniedziałek na konferencji prasowej w Brukseli Siekierski. Jego zdaniem należy wesprzeć rolników finansowo, bo ponieśli nie ze swojej winy koszty Zielonego Ładu i otwarcia na import spoza UE. Minister przyznał, że KE narzuciła zbyt duże, nieracjonalne, kosztowne wymogi Zielonego Ładu, które miały służyć środowisku, przeciwdziałać zmianom klimatu, a w rzeczywistości doprowadziły do bankructwa wielu gospodarstw. "To nie znaczy, że nie mamy działać na rzecz obrony klimatu, tylko trzeba to robić w inny sposób. (...) KE musi zweryfikować swoje plany" - dodał Siekierski. Zablokowana S7 Z uwagi na protest rolników zablokowana jest w obu kierunkach droga krajowa S7 w Kmiecinie - poinformowała GDDKiA. Wprowadzono objazdy drogami lokalnymi. Dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku Przemysław Plata przekazał we wtorek rano, że z uwagi na protesty rolnicze w obrębie węzła drogowego Żuławy Wschód na drodze krajowej S7 w Kmiecinie jezdnia jest zablokowana w obu kierunkach. "Wprowadzono objazdy przez węzeł Żuławy Wschód - Rychnowo Żuławskie - Nowy Dwór Gdański ul. Tczewska - ul. Warszawska - Marzęcino - Kazimierzowo" – dodał dyżurny GDDKiA. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 16. Kolejna manifestacja rolników w Warszawie w marcu 2024 r. Tak wynika z poniższego komunikatu NSZZ RI "Solidarność": "W związku z Uchwałą nr 1/24 Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Prezydium Rady Krajowej naszego związku podjęło współpracę z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” oraz innymi rolniczymi Związkami Zawodowymi, oddolnymi inicjatywami rolników z całej Polski w celu organizacji w Warszawie wspólnej manifestacji w dniach 06- 07 marca w tygodniu obrad Sejmu". Piszemy więcej o tym w tym artykule: NSZZ "Solidarność" przyłącza się do strajku rolników. I żąda od D. Tuska walki z polityką klimatyczną UE. Zarzuty wobec premiera

Jakie są warunki zakończenia strajku NSZZ RI "Solidarność"? W związku z trwającym Strajkiem Generalnym rolników Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” jednogłośnie podjęło decyzję , że warunkiem odstąpienia od protestów i podjęciem rozmów na inne bardzo ważne tematy jest: – wstrzymanie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest między innymi likwidacja rodzinnych gospodarstw rolnych, stanowiących dotychczas podstawę Wspólnej Polityki Rolnej – w handlu z Ukrainą powrót do stanu z 2021 r. i sfinansowanie (np.: z przyznanych już 50 mld Euro) eksportu produktów rolnych przez Europę poza granice Unii Europejskiej na tradycyjne rynki eksportowe Ukrainy. Mając powyższe na względzie Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” stoi na stanowisku, że doraźna pomoc państwa mająca na celu podtrzymanie żywotności ekonomicznej gospodarstw jest niezbędna, nie może jednak stanowić podstawy o zakończeniu akcji protestacyjnej. Prezydium negatywnie ocenia dotychczasową postawę rządu wobec rolniczych protestów. Ciągłe rozmowy o postulatach w oczekiwaniu na wiosenne prace polowe, które zmuszą rolników do opuszczenia blokad, świadczy o braku dobrej woli rządzących. Ocenę tę pogłębia decyzja dotycząca uznania przejść granicznych z Ukrainą za infrastrukturę krytyczną. Niepokój i zdziwienie wywołał Komunikat Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2024r., który nawiązuje do oświadczenia Premiera RP z tego samego dnia, z którego wynika, że rząd przygotowuje się do siłowego rozwiązania protestu rolników na granicy z Ukrainą. Komunikat KRIR opowiada się za „zmianą strategii protestacyjnej rolników i wzywa do stawienia się w Warszawie na proteście w dniu 27 lutego 2024 r. pod Flagą Biało-Czerwoną”. Należy przypomnieć, że Izby Rolnicze są samorządem i nie posiadają podstaw prawnych do prowadzenia akcji protestacyjnych, które są uprawnieniem statutowym związków zawodowych rolników. Infrastruktura krytyczna. Co ze strajkiem rolników?

Dla zapewniania 100 proc. gwarancji, że pomoc wojskowa i humanitarna będą docierały bez opóźnień na Ukrainę, w najbliższych godzinach wprowadzimy na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wskazane odcinki dróg i torów kolejowych - zapowiedział w czwartek premier Donald Tusk.

Na konferencji prasowej premier powiedział, że jednym z zadań rządu, z którego ten wywiązuje się w sposób efektywny, jest pełna przepustowość na granicy jeśli chodzi o transporty wojskowe i pomoc humanitarną zmierzającą na Ukrainę.

"Dla zapewniania 100 proc. gwarancji że pomoc wojskowa, sprzęt, amunicja, pomoc humanitarna i medyczna będą docierały bez żadnych opóźnień na stronę ukraińską, będziemy wprowadzali na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wskazane odcinki dróg i torów kolejowych. To jest kwestia najbliższych godzin" - zapowiedział.

Premier Donald Tusk podkreślił, że będzie to oznaczało "innego typu reżim organizacyjny" na tych przejściach i drogach dojazdowych. "Będziemy wyciągać z tego też praktyczne konsekwencje tak, aby ten ruch odbywał się bez żadnych opóźnień i zahamowań" - dodał.

Blokada autostrady A2 - 25 lutego

Trzy godziny rozmów rolników z przedstawicielami przedsiębiorstw zaowocowały nowymi ustaleniami w sprawie planowanego protestu rolników na odcinku autostrady A2 w Świecku. Obie strony uzgodniły, że rolnicy przystąpią do strajku ostrzegawczego. Protest będzie trwał dobę – od 25 lutego od godz. 13.00 do 26 lutego do godz. 13.00.

Rozmowy odbyły się dziś w Urzędzie Miejskim w Słubicach. Wzięło w nich udział ponad 70 osób.

Strajk ostrzegawczy jako tymczasowy kompromis

- Negocjacje były trudne, jednak przystąpiliśmy do rozmów, które doprowadziły nas do podjęcia decyzji o rozpoczęciu strajku ostrzegawczego. Mamy na względzie dobro mieszkańców Słubic i okolic oraz całej społeczności, która jest dookoła nas, w tym różnych przedsiębiorstw. Nie chcemy działać na szkodę społeczeństwa czy jakiegokolwiek biznesu. Jesteśmy tu po to, żeby reprezentować ludzi. To najważniejszy argument, który zaważył na podjęciu tej decyzji – mówił przedstawiciel rolników Dariusz Wróbel.

Ograniczenia w ruchu drogowym podczas strajku ostrzegawczego będą takie same, jak w dotychczas zapowiadanych demonstracjach. Przejście graniczne na autostradzie A2 będzie zamknięte w dwóch kierunkach, jednak tylko przez dobę, a nie, jak do tej pory zapowiadano, przez prawie cztery tygodnie.

To jeszcze nie koniec

Rolnicy wzięli pod uwagę postulaty przedstawicieli branży transportu i handlu, którzy licznie przybyli na dzisiejsze spotkanie. Do ponownych rozmów przystąpią w poniedziałek po godz. 13.00. Domagają się dołączenia do nich wojewody lubuskiego i odzewu ze strony premiera Donalda Tuska.

- Jesteśmy w pełnej gotowości do przywrócenia protestu, który może być na dużo większą skalę. Wszystko zależy od tego, co wypracujemy w najbliższym czasie – dodaje Dariusz Wróbel.

Gospodarka może stracić nawet 11 mld euro miesięcznie

Przedsiębiorcy martwią się o dalszy przebieg wydarzeń, jednak cieszy ich dzisiejszy przebieg rozmów. Jak powiedział podczas spotkania Mirosław Maszoński z firmy transportowej Maszoński Logistic, dziś wygrały rozsądek, ekonomia i po prostu dobro ludzkie.

- Protest miał trwać 25 dni. Po ciężkich trzech godzinach udało nam się wypracować duży kompromis. Rolnicy wzięli pod uwagę skalę biznesu, który może być zagrożony przez planowane demonstracje. Polski biznes, polski eksport to 131 mld euro. 11 mld euro miesięcznie – tyle to będzie kosztowało polską gospodarkę, jeśli protest będzie trwał faktycznie dłużej. To są miejsca pracy, a w przypadku branży transportowej, która już od ponad roku jedzie na marżach albo minimalnych, albo ujemnych, to ma duże znaczenie. Nie tylko dla nas, ale też dla naszych klientów, w tym rolników, których towary przewozimy. To wszystko zostało dziś wzięte pod uwagę – mówił Mirosław Maszoński.

Samochody firm transportowych będą kierowane na inne przejścia graniczne. W związku z zaistniałą sytuacją, możemy spodziewać się dużych utrudnień na drogach w Słubicach i okolicy.

Źródło: Urząd w Słubicach

Wcześniej komunikat w tej sprawie wydała policja, którą poinformowano o miesięcznej blokadzie autostrady A2.

Stanowisko NSZZ RI Solidarność

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się tezom zawartym w dzisiejszy oświadczeniu Premiera rządu Polskiego Donalda Tuska i dementuje wszelkie informacje jakoby rolnicy utrudniali swoim protestem na granicy Polski z Ukrainą przejazdy transportom wojskowym i humanitarnym.

Stanowczo oświadczamy, że pojazdy z pomocą humanitarną, pomocą wojskową oraz pojazdy typu ADR są przepuszczane przez wszystkie blokady na bieżąco, poza kolejnością i nie są nam znane przypadki blokowania takich transportów.

Słowa Pana Premiera są niedopuszczalną manipulacją, mająca za zadanie stłumienie protestów rolniczych i odwrócenie uwagi od nieudolności rządu RP i zaniechania rozwiązań systemowych dla upadających polskich rodzinnych gospodarstw rolnych.

NSZZ RI Solidarność oświadcza, że jako jeden z organizatorów protestów jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa oraz zapewnienia bezpiecznych warunków prowadzonych działań w ramach 30 dniowego strajku generalnego rolników. Wszelkie doniesienia sugerujące inaczej są nieprawdziwe i stanowią fałszywe oskarżenia.”

Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”

Tomasz Obszański

Co to jest infrastruktura krytyczna

Infrastruktura krytyczna (IK) to rzeczywiste i cybernetyczne systemy (obiekty, urządzenia bądź instalacje) niezbędne do minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa. Nie każdy strategiczny obiekt należy do infrastruktury krytycznej (IK). O tym czy dany zalicza się do IK decydują szczegółowe kryteria zapisane w niejawnym załączniku do Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Infrastruktura krytyczna to, według ustawy o zarządzaniu kryzysowym, systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.

Dlaczego rolnicy protestują

Od kilku tygodni także w wielu krajach europejskich trwają protesty rolników, m.in. w Belgii, Holandii, Niemczech, Francji, Grecji, Czechach, we Włoszech, na Węgrzech i Słowacji. Rolnicy protestują przeciwko niskim cenom produktów rolnych, Europejskiemu Zielonemu Ładowi i taniemu importowi produktów rolniczych spoza Unii Europejskiej.

Rolnikom nie podoba się przede wszystkim, że sami muszą spełniać restrykcyjne zasady unijnej polityki rolnej, podczas gdy rolnicy krajów spoza UE, którzy eksportują produkty na unijny rynek, są z nich wyłączeni. Demonstracje w krajach Europy Wschodniej skupiają się na tym, co według rolników jest nieuczciwą konkurencją, czyli imporcie z Ukrainy, w odniesieniu do której UE od czasu inwazji Rosji zrzekła się kwot i ceł. Na zachodzie kontynentu rolnicy podnoszą również kwestię importu produktów z Maroka czy krajów Ameryki Płd. w przypadku podpisania porozumienia o wolnym handlu między UE a najsilniejszą strefą wolnego handlu w Ameryce Płd. - Mercosurem.