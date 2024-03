Aborcja – Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych nowelizację rozporządzenia

W poniedziałek 11 marca przekazano do konsultacji publicznych projekt nowelizacji rozporządzenia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany dotyczą wykonywania przez szpitale świadczeń zakończenia ciąży.

Nie można nadużywać klauzuli sumienia

Projektowana nowelizacja rozporządzenia nakazuje, by świadczeniodawca tak zorganizował udzielanie świadczenia u siebie na miejscu, by przynajmniej jeden z lekarzy mógł wykonać zabieg, który ratuje życie lub zdrowie kobiety.

Jak wskazano w uzasadnieniu „Na skutek nadużywania przez część lekarzy tzw. klauzuli sumienia kobiety niejednokrotnie nie mogą skorzystać z przysługującego im prawa do legalnego zabiegu przerwania ciąży”.

Zgodnie z proponowaną nowelizacją, świadczeniodawca realizujący umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń w zakresie „ginekologia i położnictwo”, w przypadkach, gdy zakończenie ciąży jest dopuszczalne przepisami prawa, jest zobowiązany do wykonywania świadczeń zakończenia ciąży.

Projekt przewiduje, że świadczenie to ma zostać wykonane „w miejscu udzielania świadczeń, niezależnie od powstrzymania się przez lekarza wykonującego zawód u tego świadczeniodawcy od wykonania świadczenia, z powołaniem się na klauzulę sumienia”.

Nowelizacja przewiduje kary dla szpitali

Resort w projekcie wprowadza również karę umowną w wysokości do 2 proc. kwoty zobowiązania wynikającego z umowy, za każde stwierdzone naruszenie wprowadzanego zobowiązania.

W projekcie nowelizacji znajduje się również przepis, umożliwiający rozwiązanie umowy w części albo w całości, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez szpital nałożonego obowiązku.

Źródło: PAP