Adwokaci: Stawki za świadczenie pomocy prawnej z urzędu są na rażąco niskim poziomie

Stawki za świadczenie pomocy prawnej z urzędu nie zmieniają się od 22 lat. Przemysław Rosati, prezes NRA, skierował do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara pytania dotyczące oczekiwanej przez adwokatów podwyżki wynagrodzeń za „urzędówki”.

Niskie stawki za „urzędówki”

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati skierował do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara pytania dotyczące oczekiwanych przez palestrę podwyżki wynagrodzeń za świadczenie pomocy prawnej z urzędu.

Prezes NRA podkreśla w piśmie do ministra, że stawki za świadczenie pomocy prawnej z urzędu zasadniczo pozostają bez zmian od 22 lat, często nie gwarantując nawet zwrotu kosztów, które ponoszą adwokaci świadczący taką pomoc.

- To wyraźny sygnał dla obywateli, że jeśli nie stać ich na adwokata z wyboru, państwo nie zapewni im adekwatnie opłaconej z budżetu państwa, profesjonalnej pomocy prawnej z urzędu - stwierdził Rosati.

Adwokaci zadają pytania ministrowi

W przesłanym komunikacie NRA cytuje pytania zadane ministrowi:

"Czy i kiedy nastąpi urealnienie wysokości stawek za pomoc prawną udzielaną z urzędu, aby adwokaci nie byli de facto zmuszani do świadczenia pomocy prawnej w oparciu o stawki w wysokości m.in.: 60 zł, 80 zł, 90 zł, 120 zł, 240 zł, 180 zł, 300 zł. czy 600 zł (za całe trwające wielokrotnie latami postępowanie)?"

"Jakie działania w związku z pracami nad budżetem Państwa na rok 2024 zostały podjęte przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie zapewnienia środków na urealnienie stawek za urzędówki?"

"Jakie działania podjął Minister Sprawiedliwości, by adwokatki i adwokaci, którzy realizując tzw. dyżury w postępowaniu przyśpieszonym pozostają w gotowości do świadczenia pomocy prawnej, otrzymali za to wynagrodzenie?"

TK na temat kosztów pomocy prawnej

W zeszłym roku Trybunał Konstytucyjny już po raz drugi wypowiedział się na temat kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu i ponownie wskazał, że przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości kształtujące je na poziomie niższym od minimalnych stawek dla radców "z wyboru" są niezgodne z konstytucją.

Resort zapewniał wówczas, że pracuje nad wzrostem stawek do wysokości "minimalnych" - zmiany miały wejść w życie w 2024 r.