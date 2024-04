Jarosław Neneman: na 2025 r. wprowadzenie kwoty wolnej w wysokości 60 tys. zł rocznie spowoduje spadek dochodów z PIT o około 52,5 mld zł

Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w MF podał, że według szacunków resortu finansów na danych waloryzowanych na 2025 r. wprowadzenie kwoty wolnej w wysokości 60 tys. zł rocznie spowoduje spadek dochodów sektora publicznego z podatku PIT względem scenariusza bazowego (tj. bez zmian) o około 52,5 mld zł.

Jarosław Neneman o wprowadzeniu kwoty wolnej w wysokości 60 tys. zł

Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 2219 w sprawie podwyższenia do 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku PIT (podatku dochodowego od osób fizycznych).

Wyjaśnił, że w tej sprawie stanowisko rządu jest jasne. System podatkowy powinien być sprawiedliwy i przyjazny, a obciążenia podatkowe adekwatne do zdolności płatniczej podatników. Wynika to wprost z ustaleń programowych „Koalicji 15.

października”.

Jedna z propozycji, która jest rozpatrywana w ramach realizacji tej zapowiedzi, dotyczy podwojenia kwoty wolnej od podatku PIT na skali, z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł.

Podwyższenie kwoty wolnej - jaki koszy na 2025 r.?

Neneman wskazał, że koszt tej zmiany został już wstępnie oszacowany. Według szacunkowych obliczeń Ministerstwa Finansów z wykorzystaniem modelu mikrosymulacyjnego na danych waloryzowanych na 2025 r. wprowadzenie kwoty wolnej w wysokości 60 tys. zł rocznie spowoduje spadek dochodów sektora publicznego z podatku PIT względem scenariusza bazowego (tj. bez zmian) o około 52,5 mld zł.

O tyle zmniejszyłyby się wpływy z podatku PIT dla sektora finansów publicznych, to jest zarówno dla budżetu państwa, jak i dla jednostek samorządu terytorialnego, które partycypują w tych wpływach.

Decyzję o podwyższenia kwoty wolnej rząd podejmie po przeprowadzeniu audytu stanu finansów publicznych

Podsekretarz Stanu w MF stwierdził, że kwota ta jest znacząca, dlatego decyzję co do momentu podwyższenia kwoty wolnej rząd podejmie po przeprowadzeniu audytu stanu finansów publicznych. Celem nadrzędnym jest bowiem stabilność (równowaga) finansów publicznych. Jest ona niezmiernie ważna dla właściwego funkcjonowania gospodarki i zachowania bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego obywateli, zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym.

Z tych też względów zmiany dotyczące „podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł” będą w pierwszej kolejności przedmiotem szerokich konsultacji. Zależy nam, aby zmiana ta była przyjęta w konsensusie ze stroną samorządową i społeczną,

a ponadto, aby wszyscy zainteresowani, w szczególności podatnicy, płatnicy, księgowi, dostawcy usług IT, mieli możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami, jak i ostatecznie uchwalonymi, oraz aby mieli wystarczająco dużo czasu dla przygotowań do prawidłowego ich zastosowania w praktyce.

Nie wiadomo kiedy rząd rozpocznie prace związane z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku

Neneman poinformował jednocześnie, że z chwilą gdy rząd rozpocznie prace związane z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku, to informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości. Projekt ustawy zostanie wpisany do Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wraz podaniem jego celu, przyczyn i potrzeby wdrożenia planowanych rozwiązań a także ich istoty. Podany będzie również przewidywany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów. Szczegółowe wyjaśnienia w odniesieniu do każdej z tych kwestii zostaną zawarte w uzasadnieniu do projektu, którego integralną częścią jest OSR (Ocena Skutków Regulacji).