Zakaz palenia papierosów na balkonach – czy w Polsce obowiązuje? Czy przepisy prawa lub regulaminy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zakazują palenia na balkonach w blokach?

Czy jest zakaz palenia na balkonach?

Aktualnie w Polsce nie ma zakazu palenia papierosów na balkonach. Ostatnio wpłynęła jednak petycja w tej sprawie do Ministra Zdrowia.

Do Kancelarii Ministerstwa Zdrowia dnia 5 maja 2024 roku wpłynęła petycja dotycząca zakazu palenia na balkonach.

Została skierowana do Ministra Zdrowia w imieniu wszystkich osób niepalących. Zawiera ona prośbę o wprowadzenie zakazu palenia papierosów i e-papierosów na balkonach i w oknach w budynkach wielorodzinnych. Uzasadniono ją narażeniem osób niepalących, które mieszkają w blokach, na wdychanie dymu tytoniowego. Powszechnie wiadomo jak niszczące działanie na organizm człowieka ma bierne palenie tytoniu.

Palenie na balkonach ogranicza osobom niepalącym możliwość korzystania ze swoich balkonów, przy tym dla wielu osób starszych jest to jedyny kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Dym tytoniowy przenika także do mieszkań, co również utrudnia funkcjonowanie we własnej przestrzeni mieszkaniowej i naraża na uszczerbek w zdrowiu.

Palenie papierosów na balkonach naraża innych na przymusowe wdychanie dymu i negatywne zdrowotne skutki. Składający petycje przytacza przykład Litwy jako kraju, który prowadził taki zakaz. Litwa od 1 stycznia 2021 roku ma zakaz palenia na prywatnych balkonach. Złamanie zakazu grozi karą od 30 do 60 euro.

Informuje również, że spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w Polsce nie wprowadzają zakazu palenia na balkonach do regulaminów z powodu braku wsparcia prawnego ze strony państwa.

Za zakończenie autor petycji ocenia, że „zdrowie tysięcy mieszkańców bloków jest ważniejsze niż „przyjemność” kilku osób”.

Kiedy zakaz palenia papierosów na balkonach?

Czy Ministerstwo Zdrowia zdecyduje się na podjęcie działań w celu wprowadzenia w Polsce zakazu palenia na balkonach? Wydaje się, że na chwilę obecną taki zaraz nie zostanie wprowadzony. Uważa się, że byłaby to zbyt dużą ingerencja w prawo do prywatności Polaków. Warto jednak nadmienić, że Litwini starali się o to już od 2014 roku. Po wielu latach upominania się obywateli o wprowadzenie zakazu palenia na balkonach, udało się to w 2021 roku.

W Polsce póki co pozostaje zwrócić się do sąsiadów z prośbą o niepalenie na balkonie. Można uargumentować to obawą o zdrowie swoje, dzieci, osób starszych, chorych i chęcią komfortowego korzystania ze swojego mieszkania i balkonu. Z pewnością chociaż część sąsiadów uszanuje taką prośbę.