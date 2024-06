Ustawa dla frankowiczów – jesienią 2024 r. MS pokaże projekt. Specjalna procedura w sądzie i modelowy wzorzec ugody z bankiem

W Ministerstwie Sprawiedliwości rozpoczynają się prace nad projektem ustawy, która ma usprawnić rozpatrywanie sporów frankowiczów z bankami w sądach. "Mam nadzieję, że już jesienią pokażemy ten projekt" - poinformowała 25 czerwca 2024 r. Aneta Wiewiórowska-Domagalska - pełnomocniczka Ministra Sprawiedliwości zajmująca się tą kwestią.

- Musimy procedować sprawnie, bo im szybciej przyjmiemy tę ustawę, tym szybciej będziemy mogli wpłynąć na sprawność postępowania w polskich sądach - podkreśliła 25 czerwca 2024 r. w rozmowie z dziennikarzami Wiewiórowska-Domagalska, która od stycznia br. pełni funkcję pełnomocniczki ministra sprawiedliwości ds. ochrony praw konsumentów.

Problem kredytów „frankowych” i sporów frankowiczów z bankami

Pełnomocniczka MS zaznaczyła, że problem procesów generowanych przez powództwa związane z kredytami "frankowymi", dotąd nie został rozwiązany systemowo, a sytuacja w sądach pod tym względem jest trudna. Obecnie takich spraw jest w sądach niemal 190 tys., z czego 40 proc. przypada na apelację warszawską. Nadal jednak zbyt mały odsetek spraw kończy się ugodami.



W Sądzie Okręgowym w Warszawie od 1 kwietnia 2021 r. działa tzw. wydział frankowy, czyli XXVIII Wydział Cywilny tego sądu. Jednocześnie jednak problem napływu licznych spraw frankowych dotyczy sądów apelacyjnych - zwłaszcza warszawskiego - do których trafiają odwołania od wyroków I instancji. Dlatego trwają zabiegi mające na celu wygospodarowanie dodatkowych środków na kolejne etaty asystenckie.

Specjalna procedura sądowa dla frankowiczów

Jak poinformowała Wiewiórowska-Domagalska, "planowana ustawa będzie miała na celu usprawnienie postępowań w sprawach frankowych, czyli wprowadzenie szczególnych przepisów dotyczących postępowania w tych sprawach".



Oceniła, że na przykład "idealnym rozwiązaniem byłoby takie, które umożliwiłoby pełne zakończenie sprawy w jednym postępowaniu - stwierdzenie abuzywnego charakteru postanowień umownych, unieważnienie umowy i następnie rozliczenie wzajemnych roszczeń stron".



Jak wskazała, obecnie często bowiem "z jednej umowy kredytowej są dwa postępowania - jedno - to powództwo konsumenta, a drugie - powództwo banku". "Chcielibyśmy doprowadzić (do tego), aby to było jedno" - zaznaczyła pełnomocniczka.

Usprawnienie zawierania ugód frankowiczów z bankami

Według niej "drugim celem zmian będzie przygotowanie mechanizmu zatwierdzania ugód przez sądy w taki sposób, aby on był sprawny, zorganizowany, mierzalny i skupiony w jednym sądzie".



Zaznaczyła, że obecnie różne sądy zatwierdzają takie ugody i jest to proces bardzo czasochłonny. "Po prostu chcielibyśmy to usprawnić. Musimy stworzyć +przepustową linię+ zatwierdzania ugód" - podkreśliła.



Jak dodała, poza przygotowywaniem projektu trwają też - z udziałem wszystkich zainteresowanych stron - prace nad wypracowaniem modelowego wzorca ugody w sprawie frankowej między konsumentem a bankiem. "Wzorzec będzie miał raczej charakter zalecenia, ale - biorąc pod uwagę, że w jego przygotowaniu będą brały udział instytucje publiczne, czyli resort sprawiedliwości, KNF, UOKiK, Rzecznik Finansowy, a także przedstawiciele stowarzyszeń konsumenckich i Związku Banków Polskich - to zakładamy, iż ten wzorzec będzie wykorzystywany" - powiedziała pełnomocniczka ministra sprawiedliwości.



"Planujemy, że 3 lipca komisja kodyfikacyjna prawa cywilnego zacznie prace nad tymi przepisami. Mam nadzieję, że jesienią będziemy w stanie pokazać projekt. Bardzo mi zależy, aby został on poddany wszechstronnym konsultacjom społecznym" - zapowiedziała Wiewiórowska-Domagalska. Według planów ma to być projekt odrębnej ustawy odnoszącej się wyłącznie do tej kwestii. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ sdd/