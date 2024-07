Dofinansowanie na potańcówki wiejskie – nawet 10 tys. zł

Każdy podpis zaufany to podpis elektroniczny, ale nie każdy podpis elektroniczny jest podpisem kwalifikowanym

Każdy podpis zaufany to podpis elektroniczny, ale nie każdy podpis elektroniczny jest podpisem kwalifikowanym. Jest to zdanie, w którym są trzy różne pojęcia odnoszące się do usług zaufania. Powinniśmy je poznać bliżej, bo postępująca cyfryzacja oznacza, że błyskawicznie się upowszechniają. Dlatego warto wyjaśnić wątpliwości związane ze stosowaniem podpisów elektronicznych i różnice między nimi.