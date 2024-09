Nawet 5 tysięcy zł kary za zbieranie grzybów. W jakich przypadkach?

Zbieranie grzybów to jedna z ulubionych form spędzania wolnego czasu. Las pełen grzybów przyciąga miłośników tego hobby w każdym wieku. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że zbieranie grzybów może wiązać się z pewnymi ograniczeniami i konsekwencjami prawnymi. Za złamanie przepisów można otrzymać karę sięgającą nawet 5 tysięcy zł.

Czy jest mandat za zbieranie grzybów? Tak, istnieją sytuacje, w których grzybiarze mogą zostać ukarani mandatem za zbieranie grzybów. Chociaż w wielu miejscach w Polsce zbieranie grzybów jest dozwolone, istnieją obszary, gdzie jest to zabronione. Zbieranie grzybów w tych miejscach może skutkować mandatem. Ale to nie wszystko.

Kara nawet 5000 zł za zbieranie grzybów chronionych

Kary za zbieranie grzybów w niedozwolonych miejscach mogą być różne. Jeśli zbieramy grzyby w miejscach, gdzie obowiązuje stały lub czasowy zakaz wstępu do lasu, możemy zostać ukarani mandatem do 500 zł. Jeśli zaś zbieramy grzyby, które są chronione, kara może wynieść nawet do 5000 zł.

Gdzie jest zakaz zbierania grzybów? W Polsce istnieje kilka miejsc, w których obowiązuje zakaz zbierania grzybów. Należą do nich:

obszary chronione, do których należą rezerwaty i parki narodowe,

drzewostany nasienne i powierzchnie doświadczalne,

uprawy do 4 metrów wysokości,

ostoje zwierzyny,

tereny zarezerwowane dla wojska.

Ponadto, na terenie kraju może zostać wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu, który stanowi własność Skarbu Państwa. W takich miejscach również nie powinniśmy zbierać grzybów.

Kary za zbieranie grzybów, które są prawnie chronione

Jeśli chodzi o kary za zbieranie grzybów, które są prawnie chronione, należy sięgnąć do listy zawartej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów, Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 1408, które określa gatunki grzybów:

objętych ochroną ścisłą,

objętych ochroną częściową,

objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,

wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk.

Rozporządzenie to określa również właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków grzybów zakazy i odstępstwa od zakazów oraz sposoby ochrony gatunków grzybów, w tym wielkość stref ochrony. Warto więc zapoznać się z tymi regulacjami, by uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych.

Kary za niewłaściwe zbierania grzybów

Chociaż zbieranie grzybów w wielu miejscach jest dozwolone i nie spotykamy się tam z chronionymi gatunkami, ważne jest jednak, aby pamiętać o odpowiedniej technice zbierania. Niewłaściwe postępowanie podczas grzybobrania może bowiem skutkować konsekwencjami finansowymi, gdyż jest to traktowane jako wykroczenie.

W świetle przepisów art. 163 Kodeksu wykroczeń, osoba, która w lesie niszczy ściółkę, grzyby lub grzybnię, może zostać ukarana grzywną lub karą nagany, grzywna za takie wykroczenie może wynieść od 20 do 5 tys. zł. W lasach, które nie są własnością Skarbu Państwa, ale są wyraźnie oznaczone przez właściciela, może obowiązywać zakaz wstępu i tym samym zakaz zbierania grzybów. W parkach narodowych, jak już zostało wspomniane, obowiązuje zakaz zbierania grzybów, za naruszenie tego zakazu możemy zostać ukarani mandatem do 500 zł, jednak jeśli zbierane są grzyby chronione, kara może wynieść nawet do 5 tys. zł.

Podsumowując, grzybobranie to wspaniały sposób na spędzenie czasu na świeżym powietrzu i zbliżenie się do natury. Jednak zanim wyruszysz do lasu, upewnij się, że znasz przepisy dotyczące zbierania grzybów w danym miejscu. Unikanie niedozwolonych miejsc i zbieranie tylko tych grzybów, które nie są chronione, zapewni Ci bezproblemowe i przyjemne grzybobranie. Pamiętaj, że ochrona przyrody jest naszym wspólnym obowiązkiem, więc zbieraj grzyby odpowiedzialnie.