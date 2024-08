Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce: od 2025 r. będzie zupełnie nowa ustawa. Co się zmieni?

Od maja 2024 r. toczą się w rządzie prace legislacyjne nad projektem nowej ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy. Projekt przygotował Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowa ustawa ma od 2025 roku kompleksowo uregulować zasady dostępu cudzoziemców do rynku pracy w Polsce, wydawania zezwoleń i innych kwestii w tym zakresie. W ostatnich dniach krytyczne uwagi do tego projektu złożyły min. resorty rozwoju i technologii oraz rolnictwa i rozwoju wsi.

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. Jak jest obecnie? Dlaczego potrzebna jest nowa ustawa?

Aktualnie warunki dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy są uregulowane przede wszystkim przepisami:

- ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475, z późn. zm.), a także

- ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2024 r. poz. 769, z późn. zm.).



Zatrudnienie cudzoziemca i wykonywanie pracy przez cudzoziemca w Polsce wymaga w zasadzie uzyskania przez polskiego pracodawcę zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.



Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że w przypadku obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy zezwolenie na pracę poza „podklasami sezonowymi” może być zastąpione oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń.

Zezwolenia i oświadczenia mogą służyć jako dokumenty uzasadniające wydanie wizy i wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy.



Przepisy ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, poza określeniem warunków wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przewidują udzielanie zezwoleń na pobyt czasowy w związku z pracą, które łączą w sobie funkcje zezwolenia na pobyt i zezwolenia na pracę. Czasowo, na podstawie przepisów ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.), obywatele Ukrainy przebywający legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (w tym korzystający z ochrony czasowej) mają swobodny dostęp do polskiego rynku pracy, z tym że podmiot powierzający wykonywanie pracy jest obowiązany powiadomić właściwy urząd w określony sposób o podjęciu pracy przez danego obywatela Ukrainy w terminie 14 dni od tego zdarzenia.



Zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aktualnie obowiązujące przepisy przewidujące wydawanie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy są nagminnie nadużywane, gdy faktycznym celem podmiotu ubiegającego się np. o zezwolenie na pracę nie jest zatrudnienie cudzoziemca, a jedynie dostarczenie mu dokumentu uzasadniającego cel i warunki pobytu, z reguły w zamian za wysoką cenę. Proceder ten przybrał znaczne rozmiary. Jednocześnie napływa znaczna liczba migrantów zarobkowych, z czym wiążą się ryzyka wypierania pracowników miejscowych z rynku pracy, obniżania poziomu wynagrodzeń, wyzysku pracowników cudzoziemskich, rozwoju tzw. szarej strefy, handlu ludźmi. Ponadto przepisy określające warunki dostępu cudzoziemców do rynku pracy były wielokrotnie nowelizowane i uzupełniane, co utrudnia ich stosowanie.

Te wszystkie powody sprawiają, że - zdaniem MRPiPS - występuje potrzeba kompleksowego uregulowania zagadnienia dostępu cudzoziemców do rynku pracy w oddzielnej ustawie.

Co zmieni nowa ustawa o dostępie cudzoziemców do rynku pracy

Wejście w życie nowej ustawy regulującej zasady powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest częścią kamienia milowego nr A51G dla reformy A4.1 (Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy) przewidzianej w Krajowym planie odbudowy i zwiększania odporności (KPO). Według KPO ustawa o zatrudnianiu obywateli państw trzecich ma zmniejszać bariery administracyjne przy zatrudnianiu cudzoziemców. W opisie kamienia milowego przewidziano m.in. zwiększenie roli publicznych służb zatrudnienia w procesie wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, co uczyni ten proces bardziej efektywnym, oraz wprowadzenie pełnej cyfryzacji procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.



Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że nastąpi zwiększenie roli Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) w procesie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. Zwiększenie roli PSZ wynika z szeregu rozwiązań przewidzianych projektowaną ustawą o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemca.

Oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemca

Omawiany projekt ustawy zakłada pozostawienie przepisów dotyczących oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemca. Powiatowe urzędy pracy, wpisując oświadczenia do ewidencji oświadczeń, przejmują znaczną część zadań właściwych organów administracji rządowej (tj. wojewodów) w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na okres do 24 miesięcy, co w praktyce już obecnie spowodowało zwiększenie roli powiatowych urzędów pracy w dopuszczaniu cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Potwierdzają to dane statystyczne.

Wielu cudzoziemców, będących obywatelami Ukrainy, wykonuje pracę na podstawie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy, które jest rozwiązaniem doraźnym wprowadzonym w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. W przypadku decyzji o wygaszeniu rozwiązań przewidzianych ustawą pomocową tj. likwidacji przepisu o powiadomieniach będzie to mieć wpływ na większy wzrost liczby cudzoziemców wykonujących pracę na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

Lista zawodów i rodzajów pracy w których nie będą wydawane zezwolenia na pracę cudzoziemcom

Kolejnym rozwiązaniem, które znacząco zwiększy rolę PSZ w procesie wydawania zezwoleń na pracę jest możliwość określenia przez starostę listy zawodów i rodzajów pracy w których nie będą wydawane zezwolenia na pracę cudzoziemcom zamierzającym podjąć pracę na terenie danego powiatu. Przewiduje się, że obowiązek sporządzenia takiej listy powstanie w razie znacznego pogorszenia się sytuacji na lokalnych rynkach pracy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy. Działania starosty będą miały bezpośredni wpływ na to, czy zostanie wydane zezwolenie na pracę dla cudzoziemca w określonym zawodzie.

Analizy dot. wynagrodzeń

W projektowanych przepisach zakłada się, że Wojewódzkie Urzędy Pracy będą miały obowiązek dokonywania raz na 6 miesięcy analiz dotyczących oferowanych wynagrodzeń na lokalnych rynkach pracy i przekazywania ich ministrowi właściwemu do spraw pracy oraz powiatowym urzędom pracy. Zestawienia przygotowane na podstawie tych analiz będą podstawą do dokonania oceny – czy wynagrodzenie proponowane cudzoziemcowi w związku z ubieganiem się o zezwolenie na pracę lub o wpis oświadczenia do ewidencji oświadczeń, jest porównywalne do wynagrodzeń obywateli polskich wykonujących pracę na podobnym stanowisku. Obecnie powiatowe urzędy pracy i urzędy wojewódzkie indywidualnie oceniają wysokość wynagrodzenia korzystając z różnych źródeł w zakresie wysokości wynagrodzenia (brane są pod uwagę wynagrodzenia pracowników danego pracodawcy lub wynagrodzenia wskazane w ofertach pracy składanych do powiatowego urzędu pracy). Urzędnicy prowadzący postępowania w sprawach wydawania zezwoleń na pracę i oświadczeń często nie mają kompetencji do oceny wysokości wynagrodzenia oferowanego cudzoziemcowi, jeżeli jest ono wyższe od wynagrodzenia minimalnego dlatego przygotowanie aktualnych i kompleksowych danych dotyczących wysokości wynagrodzeń na lokalnych rynkach pracy znacząco zwiększy rolę PSZ (jakimi są: powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie urzędy pracy oraz urzędy wojewódzkich) w procesie wydawania zezwoleń na pracę i rejestracji oświadczeń o zatrudnianiu cudzoziemców.

Punkty dla cudzoziemców w urzędach pracy

Nowe przepisy przewidywać będą utworzenie w powiatowych urzędach pracy, punktów dla cudzoziemców. Rozwiązanie takie będzie miało na celu wsparcie polegające na w pomocy prawnej i administracyjne cudzoziemcom.

Zezwolenia na pracę

Przepisy nowej ustawy mają doprecyzować i uzupełnić przesłanki udzielenia zezwolenia na pracę cudzoziemcom. W tym zakresie projekt przewiduje:

1. Wprowadzenie obligatoryjnych przesłanek odmowy udzielenia zezwolenia na pracę, gdy przedsiębiorstwo pracodawcy zostało założone lub działa głównie w celu ułatwiania wjazdu obywatelom państw trzecich. Wojewoda odmówi wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, w przypadku gdy spółka nie prowadzi faktycznie żadnej działalności gospodarczej, a uzyskuje przychody wyłącznie z odpłatnego ułatwiania cudzoziemcom uzyskania dokumentów legalizujących ich pobyt i pracę w Polsce i strefie Schengen.

2. Wprowadzenie zasady, że zezwolenia na pracę na rzecz polskiego podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi mogą być wydawane tylko w razie zatrudnienia cudzoziemca na podstawie stosunku pracy. Stosunek pracy zapewnia bowiem pracownikowi większą ochronę trwałości stosunku pracy i szerszy zakres uprawnień socjalnych związanych z pracą niż osobie wykonującej pracę lub świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawej. Cudzoziemcy są grupą szczególnie narażoną na wyzysk, co uzasadnia objęcie ich ochroną w najszerszym zakresie.

3. Wprowadzenie dodatkowych warunków udzielenia zezwolenia na pracę na wniosek nowopowstałych podmiotów oraz rozwiązań przeciwdziałających nadużywaniu zezwoleń na pracę przez podmioty nieprowadzące faktycznej działalności gospodarczej, a korzystające z biur wirtualnych. Podmioty nowopowstałe to takie, które prowadzą działalność w okresie krótszym niż pełen rok podatkowy i nie składały do tej pory zeznań podatkowych, u których z uwagi na krótki okres prowadzenia działalności nie jest znana także liczba uchylonych przez Wojewodę zezwoleń na pracę cudzoziemca wydanych na ich rzecz i nie jest znana liczba powiadomień pracodawcy o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca. Podmioty korzystające z adresów biur wirtualnych to podmioty korzystające z usługi polegającej na udostępnieniu adresu zewnętrznego do rejestracji i odbioru korespondencji, pod którym zarejestrowane jest jednocześnie nawet kilkaset spółek i pod którym żadna z zarejestrowanych spółek nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie dodatkowym utrudnieniem w prowadzeniu kontroli legalności pracy cudzoziemców przez Państwową Inspekcję Pracy i Straż Graniczną w podmiotach korzystających z adresów biur wirtualnych jest niemożliwość doręczenia zawiadomienia o wszczęciu kontroli oraz brak faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrolowany podmiot pod wskazanym adresem tzw. biura wirtualnego (pod tym adresem zwykle znajduje się tylko punkt odbioru korespondencji).

4. Ograniczenie możliwości udostępniania pracowników pod pozorem tzw. outsourcingu pracowniczego. Obecnie podmioty prowadzące działalność w zakresie udostępniania pracowników omijają przepisy dotyczące pracowników tymczasowych oraz przepisy dotyczące agencji pracy tymczasowej, co prowadzi wielokrotnie do ciężkiego naruszania praw pracowników będących cudzoziemcami. Zgodnie z regulacjami zawartymi w projekcie ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udostępnianie pracowników – cudzoziemców będzie możliwe wyłącznie przez podmioty zarejestrowane jako agencje pracy tymczasowej.

5. Zastąpienie obowiązującej, nieefektywnej procedury tzw. testu rynku pracy (sprawdzanie czy na miejsce pracy, które ma zająć cudzoziemiec, jest możliwość zatrudnienia osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy) procedurą szybszą i efektywniejszą, stosowaną w odpowiednich przypadkach. Ze względu na utrzymujące się obecnie niskie bezrobocie, w Polsce jest niewiele zarejestrowanych osób bezrobotnych, które powiatowe urzędy pracy mogą skierować do pracodawcy składającego ofertę pracy w związku z zamiarem zatrudnienia cudzoziemca. Jednak sytuacja na rynku pracy jest zróżnicowana w różnych regionach Polski. Projekt ustawy wprowadza elastyczną procedurę, która pozwoli poszczególnym powiatom decydować w jakich zawodach i branżach ograniczyć możliwość powierzania pracy cudzoziemcom na terenie tego powiatu i w jakim okresie – większa rola powiatów to również zwiększenie roli publicznych służb zatrudnienia.

6. Wprowadzenie przepisów pozwalających przeprowadzać skuteczne kontrole Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrole u podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom będą mogły być przeprowadzane bez zapowiedzi, która ułatwia przygotowanie się podmiotu do poddania się kontroli, na przykład poprzez tworzenie dokumentów poświadczających rzekome zgodne z przepisami zatrudnianie cudzoziemców. Nie będzie także przeszkód, aby prowadzone były jednocześnie kontrole w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców, a także w innym zakresie przez dwie instytucje kontrolne – obecnie tylko jedna instytucja kontrolna może prowadzić kontrolę legalności cudzoziemców w danym okresie czasu.

7. Wprowadzenie przepisów zobowiązujących pracodawców do informowania pracowników cudzoziemskich o prawach im przysługujących w związku wykonywaną pracą czy możliwością zrzeszania się w związkach zawodowych. Obecnie brak świadomości cudzoziemców w zakresie obowiązujących w Polsce regulacji przepisów prawa pracy prowadzi do naruszania przez pracodawców ich praw pracowniczych.

8. Wprowadzenia przepisów dotyczących programów integracyjnych dla cudzoziemców m.in. pomoc w nauce języka polskiego. Obecnie brak znajomości języka polskiego wyraźnie ogranicza zarówno możliwości cudzoziemców na polskim rynku pracy, jak i możliwość ich integracji w polskim społeczeństwie. Obywatele Ukrainy w licznych przypadkach posiadają wysokie kwalifikacje uzyskane w kraju pochodzenia, jednak brak znajomości języka polskiego ogranicza im możliwość znalezienia w Polsce pracy zgodnej z posiadanym wykształceniem.

9. Ograniczenie możliwości podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w zakresie spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych, o których mowa w art. 176 lub art. 356 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18, z późn. zm.) lub świadczenia pracy lub usług w zamian za akcje prostej spółki akcyjnej, dotyczące cudzoziemców, którzy nie mają prawa do równego traktowania z obywatelami polskimi w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Rozwiązanie to jest wprowadzone do projektu z uwagi na liczne sygnały o nadużyciach polegających na powoływaniu się na powtarzające świadczenia niepieniężne w celu obejścia przepisów dotyczących obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę i obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, jak również „optymalizacji podatkowej”.

Ponadto przewiduje się doprecyzowanie przepisów określających zakres dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy związany z zezwoleniem na pracę. W podobny sposób doprecyzowane i uzupełnione powinny być przepisy dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Sankcje za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje w uzasadnieniu projektu, ze sankcje za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców i przekazywanie nieprawdziwych danych dotyczących zatrudnienia cudzoziemców zostaną zaostrzone – wysokość kary grzywny będzie ustalana przez sąd proporcjonalnie do liczby nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców.

Elektronizacja procedur

Projekt zakłada pełną elektronizację postępowania dotyczącego zezwolenia na pracę cudzoziemca lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wykorzystanie systemów informatycznych do monitoringu wykorzystania zezwoleń i oświadczeń. Będzie to możliwe dzięki modernizacji systemu teleinformatycznego praca.gov.pl.

Pozwoli to na łatwiejszy kontakt podmiotów wnioskujących o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, zezwolenia na pracę sezonową oraz wpis oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń z urzędem wydającym powyższe zezwolenia. Zmiana sposobu kontaktowania się podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom z urzędami za pomocą rozbudowy systemu teleinformatycznego znacząco skróci procedurę udzielania zezwoleń na pracę i pozwoli wyeliminować pojawiające się we wnioskach omyłki.

Instytucje dokonujące kontroli legalności pracy i pobytu cudzoziemców (takie jak Państwowa Inspekcja Pracy i Straż Graniczna) dzięki szynom komunikacyjnym otrzymają ułatwiony dostęp do baz danych dotyczących podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom, co przyspieszy wykonywanie kontroli legalności pracy i pobytu cudzoziemców i zniechęci pracodawców do nielegalnego powierzania pracy cudzoziemcom. Rozbudowa dostępnych w nowym systemie teleinformatycznym baz danych ułatwi podmiotom prowadzącym postępowania w sprawie legalizacji pracy cudzoziemców badanie wskazanych w ustawie przesłanek odmowy wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca – w szczególności dzięki możliwości sprawdzenia uprzedniej karalności pracodawcy.

Podsumowując, przewiduje się że proponowana ustawa spowoduje ograniczenie występujących nadużyć oraz usprawnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom, w szczególności: 1) skrócenie przeciętnego czasu rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;

2) w związku z wprowadzeniem obligatoryjnych przesłanek odmowy wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, zwiększenie liczby decyzji o odmowie wydania lub uchyleniu zezwolenia na pracę lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy na początku obowiązywania projektowanej ustawy, a w późniejszym okresie zmniejszenie liczby wniosków o wydanie zezwolenia na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Integracja cudzoziemców

Projekt ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawiera przepisy o charakterze działań integracyjnych np. takie jak pomoc w nauce języka, w tym także osób podejmujących pracę, a nie tylko uczących się, kampanie integracyjne w Polsce, kampania w internecie w państwach pochodzenia cudzoziemców na temat ich praw i obowiązków.

Kiedy nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców wejdzie w życie?

Zgodnie z omawianym projektem, nowa ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r.

Trwa dyskusja w rządzie nad projektem

Omawiany projekt jest obecnie aktywnie dyskutowany w ramach rządu. W dniu 29 sierpnia 2024 r. na konferencji prasowej swoje uwagi przekazali przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii a także Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Branże takie jak budownictwo czy turystyka potrzebują pracowników sezonowych. Jako MRiT czujemy się zobowiązani do stwarzania im jak najlepszych warunków do stabilnego prowadzenia działalności. Będziemy wspierać przedsiębiorców, dlatego nie zgadzamy się na pomysł ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej narzucania limitów w zatrudnianiu obcokrajowców, co niewątpliwie jest dowodem na gospodarkę centralnie planowaną. Dziś jest dobry moment, żeby resort ten wycofał się z najbardziej szkodliwych dla przedsiębiorców zapisów – podkreślił minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk.



Zastrzeżenia MRiT dotyczą:

1) Odgórnie ustalonych limitów zezwoleń na pracę, które mogą zostać wydane w danym roku kalendarzowym. Według MRiT, aby zaspokoić potrzeby rynkowe przedsiębiorców, limity powinny być ustalane z uwzględnieniem bieżących potrzeb kadrowych polskiej gospodarki.

2) Bezzwrotnej opłaty za złożenie wniosku, nawet w przypadku, gdy przedsiębiorca nie będąc winny, otrzyma odmowę wydania zezwolenia na pracę lub odmowę dokonania wpisu oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do ewidencji. W ocenie MRiT w takiej sytuacji przedsiębiorca powinien otrzymać zwrot opłaty.

3) Rozszerzenia katalogu wyłączeń, które umożliwiają organom kontrolnym przeprowadzenie kontroli w przedsiębiorstwie, bez konieczności informowania o takim zamiarze. MRIT nie zgadza się na zmiany w Prawie przedsiębiorców. Już dziś służby w wielu przypadkach mogą przeprowadzić niezapowiadane kontrole, również pod kątem legalności zatrudnienia. Może to nastąpić m.in. w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w tym skarbowego lub przeciwdziałania czynom zabronionym.

Wartość eksportu produktów rolnych w 2023 r. to 236 mld zł. Utrzymanie tego poziomu nie będzie możliwe, jeśli będziemy wprowadzać ograniczenia zamiast ułatwień. Rolnicy chcą zatrudniać cudzoziemców i musi to mieć prosty charakter. Na przykład nie może być opłat dla tych których wniosek o zatrudnienie obcokrajowca został rozpatrzony negatywnie – zaznaczył wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.

Z kolei szef resortu rozwoju i technologii zapowiedział, że jutro spotka się z przedstawicielami organizacji pracodawców i przedsiębiorców, aby rozmawiać o planowanych zmianach w regulacjach o zatrudnieniu cudzoziemców.



Przedsiębiorcy nie zasłużyli na tak drakońskie kary i przepisy dotyczące kontroli jakie przewiduje projekt ustawy proponowanej przez Panią minister Dziemianowicz-Bąk. Nie ma naszej zgody, także na wprowadzenie opłat dla przedsiębiorców za złożenie wniosków o zgodę na zatrudnienie obcokrajowców nawet po jego wcześniejszym odrzuceniu – stwierdził minister Paszyk podczas spotkania z dziennikarzami.



