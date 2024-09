Już 100 mld euro z zielonych obligacji. Pieniądze na wspieranie projektów związanych z klimatem lub środowiskiem

Europejski Bank Inwestycyjny osiągnął już pułap 100 mld euro emisji zielonych obligacji. To pieniądze przeznaczone do wspierania projektów związanych z klimatem lub środowiskiem. EBI ma zainwestować w Polsce w tym roku do 5,5 mld euro.

100 mld euro emisji zielonych obligacji, środki na wspieranie projektów klimatycznych i prośrodowiskowych

EBI może zainwestować w Polsce w tym roku do 5,5 mld euro 100 mld euro emisji zielonych obligacji, środki na wspieranie projektów klimatycznych i prośrodowiskowych REKLAMA Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu wiceszefowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego Teresa Czerwińska podkreśliła, że EBI jest pionierem rynku jako emitent zielonych obligacji; to instrumenty przeznaczone do wspierania projektów związanych z klimatem lub środowiskiem. Pozyskany w ten sposób kapitał ma służyć finansowaniu lub refinansowaniu inwestycji, projektów klimatycznych i prośrodowiskowych. EBI emituje zielone obligacje od 2007 r. REKLAMA "W ubiegłym tygodniu przekroczyliśmy pułap 100 mld euro emisji zielonych obligacji. To bardzo duża kwota i ważny kamień milowy. Zobowiązuje nas też do tego, żeby promować najwyższe standardy emisji takich obligacji" – powiedziała wiceszefowa EBI. Czerwińska dodała, że 40 proc. wartości globalnego rynku zielonych obligacji jest denominowane w euro. Wśród emisji zielonych papierów EBI znajdują się również obligacje dolarowe, które jak podkreśliła wiceprezes są bardzo popularne na rynku amerykańskim i kupowane przez banki i fundusze emerytalne. W ubiegłym roku bank rozpoczął program zakupu zielonych obligacji, które są emitowane np. przez firmy, tak by pozyskać środki na inwestycje. EBI może zainwestować w Polsce w tym roku do 5,5 mld euro Pytana o polski rynek, wiceszefowa EBI podkreśliła, że widzi duży potencjał na rynku polskim jeśli chodzi o emisję zielonych obligacji. Dotychczas EBI wyemitował zielone obligacje denominowane w złotym trzy razy i miały one wartość 6 mld zł. Wiceprezes ma nadzieję, że EBI zainwestuje w Polsce w tym roku do 5,5 mld euro. Połowa finansowania banku jest przeznaczana na zieloną transformację, która w Polsce ma charakter transformacji energetycznej. Zobacz również: Przełomowy raport ujawnia: Europa Środkowo-Wschodnia blokuje własny potencjał w walce z kryzysem klimatycznym

Nowy nabór w programie Mój Prąd 2024-2027. Sprawdź, ile możesz zyskać na instalacji PV i magazynach energii