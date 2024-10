Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?

Rak staje się chorobą przewlekłą. Można z nią żyć wiele lat. Powoduje to problemy z otrzymywaniem od ZUS rent dla osób, które przeszły leczenie nowotworu i na dziś nie mają wznowienia tej choroby. Dla ZUS taka osoba jest zdrowa w rozumieniu przepisów o rentach (nie ma prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy). Dla sądów nie jest to tak prosta sprawa.