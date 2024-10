Strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030 uchwalona - znamy treść i szczegóły. Będzie nowa ustawa o cudzoziemcach. Co jeszcze się zmieni?

W dniu 15 października 2024 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie strategii "Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo. Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030". W dniu 17 października br, dokument liczący 36 stron został opublikowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i zostanie przekazany do konsultacji społecznych. Co zmieni ta strategia w podejściu państwa polskiego do migracji?

Harmonogram przygotowywania strategii migracyjnej

Istota strategii

Co dalej? Harmonogram przygotowywania strategii migracyjnej W lutym 2024 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ruszyły prace nad stworzeniem kompleksowej, odpowiedzialnej i bezpiecznej strategii migracyjnej Polski na lata 2025-2030. Przestawiony został harmonogram działań zgodnie z którym w okresie październik – listopad 2024 r., po zakończeniu konsultacji społecznych, wypracowany miał zostać Projekt tej strategii.



W dniu 15 października Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie strategii "Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo. Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030". W dniu 17 października, dokument liczący 36 stron został opublikowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i zostanie przekazany do konsultacji społecznych.



Zgodnie z przedstawionymi założeniami, w grudniu 2024 r. zostanie opracowana ostateczna wersja projektu strategii migracyjnej. Następnie projektem zajmie się Rada Ministrów. Na tej podstawie, w okresie od stycznia do czerwca 2025 r. przygotowane zostaną projekty nowych aktów prawnych. Wśród nich będzie m.in. nowa ustawa o cudzoziemcach.



W swoim wstępie strategia zawiera ciekawy rys historyczny i opis sytuacji obecnej. To, co jest jednak najbardziej istotne to wskazanie i opisanie zmian w ramach 8 obszarów interwencji polityki migracyjnej. Każdy z obszarów jest rozpisany na kilku stronach, stąd pozwoliliśmy sobie zrobić syntezę tej treści dzieląc ją równocześnie w odmienny sposób. W dalszej części artykułu znajdą Państwo najważniejsze zmiany podzielone na takie, które zostaną dopiero wprowadzone, przepisy, które zostaną usunięte oraz takie, które zostaną zmodyfikowane. I. Wprowadzenie: modelu szybkiej reakcji na prowokacje Rosji i Białorusi;

instrumentu oświadczeń pracodawców o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca najpierw dla obywateli trzech, a następnie sześciu państw Europy Wschodniej oraz zliberalizowanie zasad wydawania zezwoleń na pracę;

daleko idącej cyfryzacji procesów obsługi wniosków o legalizację pobytu oraz wdrożenie działań zapobiegających rotacji pracowników w urzędach wojewódzkich i w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców;

dostosowanego do polskiej specyfiki modelu dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy oparty na modelu punktowym;

limitów rekrutacyjnych w zakresie przyjmowania cudzoziemców na różnych kierunkach studiów;

rozliczenie półroczne zamiast rocznego w zakresie nieobecności na zajęciach;

systemu wydawania wiz dla naukowców zrekrutowanych do realizacji grantów przyznawanych przez prestiżowe agencje grantowe;

zmian w polityce integracyjnej i dostosowanie jej do wyzwań związanych z jej realizacją;

zmian w zasadach nabywania obywatelstwa polskiego celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i wiarygodności tego procesu;

wymogu zamieszkiwania na terytorium Polski przed wydaniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa;

„testu obywatelskiego”, zawierający pytania dotyczące kultury i norm społecznych obowiązujących w Polsce;

instrumentów ułatwiających powroty diaspory;

szybkie i sprawne włączanie dzieci cudzoziemskich do polskiego systemu edukacji. II. Wyeliminowanie: podmiotów, które łamią prawo oraz działają na szkodę pracowników i państwa (dot. agencji pracy tymczasowej);

możliwości de facto fikcyjnego podejmowania studiów celem zalegalizowania pobytu w Unii Europejskiej;

nieprawidłowości w systemie wizowym;

możliwości działania podmiotów nadużywających procedur związanych z wnioskami wizowymi;

możliwości obejmowania przez cudzoziemców akcji przedsiębiorstw „dla pozoru”, celem obejścia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;

z systemu legalizacji pobytu podmiotów pośredniczących w procedurach legalizacyjnych, nadużywających procedur i występujących o zezwolenia na pobyt dla pozoru; III. Planowane zmiany: Dalszy ciąg materiału pod wideo przywrócenie kontroli granicznych;

wprowadzenie cyfryzacji procesów obsługi wniosków o legalizacji pobytu –choć zezwolenie na pracę można już od kilku lat złożyć i uzyskać online, to w przypadku zezwoleń na pobyt czy też obywatelstwa, nadal wnioski i dokumenty uzupełniające przygotowywane, podpisywane i wnoszone muszą być w wersji papierowej – za pośrednictwem poczty lub na osobistym spotkaniu, co niejednokrotnie bywa nie lada wyzwaniem;

zmniejszenie rotacji pracowników UW i UDSC;

dostosowanie funkcjonowania urzędów do potrzeb cudzoziemców;

zmiany dotyczące dostępu do rynku pracy, stawianie warunków do spełnienia: obywatelstwo UE, posiadanie kwalifikacji unikatowych, takich których nie posiada polski/lokalny pracownik; Zostanie opracowany model dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy oparty na systemie punktowym;

Planują też określenie zawodów długookresowo deficytowych dla polskiej gospodarki; w celu wyeliminowania nieuczciwej korespondencji wynagrodzenie cudzoziemca ma być na poziomie nie niższym niż lokalnie zatrudnionego obywatela RP;

Oświadczenia (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) czeka zmiana w ilości państw obywatele których mogą taki dokument posiadać, pytanie czy ta lista zostanie skrócona czy uzupełniona, pozostaje otwarte;

Po „aferze wizowej” nadal trwają pracę nad polityka wizową, jest ona również przewidziana w Strategii Migracyjnej 2025-2030 i planowo będzie oparta na dwóch kryteriach: kraju pochodzenia oraz profilu cudzoziemca;

Stworzenie zachęt dla pracodawców podejmujących działania na rzecz włączania i integracji cudzoziemców;

Zwiększenie roli ABW oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

Zacieśnianie współpracy granicznej z Państwami Schengen; Co również istotne, Strategia ma na celu nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa dla osób przebywających w kraju, tych którzy dopiero planują relokację, ale przewiduje zachęcenie powrotów do Polski Polaków zamieszkujących poza granicami naszego państwa. Co dalej? Teraz będziemy wyczekiwać na ostateczny kształt Strategii (planowana publikacja w grudniu br.) oraz na możliwość wypowiedzenia się jako praktycy w ramach konsultacji społecznych (styczeń – czerwiec 2025 r.). Pokładamy dużą nadzieję w tym, że chęć usprawnienia wielu procesów jest autentyczna i postulaty strony społecznej zostaną wysłuchane w znaczącym zakresie.



Po „pierwszym czytaniu” zdania się podzieliły, czy Strategia odpowiada na wszystkie istotne tematy. Na ten moment odpowiedź jest przecząca. Gorąco wierzymy, że dalsze dokumenty udostępniane w tym temacie będą odpowiadały na już istniejące pytania, a nie powodowały powstawanie nowych.



