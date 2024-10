GUS: Sprzedaż detaliczna mocno w dół - w ujęciu miesięcznym spadła o 5,7 proc., a w ujęciu rocznym spadła o 3,0 proc.

Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej nagle spadło we wrześniu do minus 3,0 proc. r/r z 2,6 proc. r/r w sierpniu, wyraźnie poniżej konsensusu rynkowego, wynoszącego 2,2 proc. r/r. Głównym źródłem niespodziewanego osłabienia sprzedaży była żywność, której stopa wzrostu spadła z minus 0,4 proc. r/r do minus 7,6 proc. r/r. Inne rodzaje dóbr również wniosły negatywny wkład do ogólnej dynamiki sprzedaży, w tym przede wszystkim paliwa, których dynamika spadła z 5,7 proc. r/r do minus 4,8 proc. r/r.

Poniżej dane Głównego Urzędu Statystycznego o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych we wrześniu i sierpniu 2024 roku:

Dane o sprzedaży towarów w III kwartale br. są rozczarowujące i sugerują wyraźne osłabienie konsumpcji i wzrostu PKB - ocenili ekonomiści z Banku ING Adam Antoniak i Leszek Kąsek, komentując dane GUS. Na tej podstawie skorygowali w dół prognozę wzrostu PKB w III kwartale z 2,8 do 2,5 proc.

"Rozczarowujące dane o sprzedaży towarów w III kwartale br. sugerują wyraźne osłabienie konsumpcji i wzrostu PKB. W ich świetle rewidujemy prognozę spożycia gospodarstw domowych w III kwartale br. z 3,8 do 3,0 proc. r/r i w konsekwencji prognozę wzrostu PKB w ubiegłym kwartale z 2,8 do 2,5 proc. r/r. Tym samym rosną ryzyka w dół dla prognozy wzrostu PKB o 3 proc w całym 2024" - poinformowali eksperci ING.

Sprzedaż detaliczna towarów spadła we wrześniu o 3,0 proc. r/r (przy konsensusie 2,6 proc.), wobec wzrostu o 2,6 proc. r/r w sierpniu. Dane nieuwzględniające wpływu czynników sezonowych wskazują na spadek sprzedaży o 6,7 proc. m/m.

Głęboki spadek sprzedaży żywności jednym z głównych czynników

Jak wskazali ekonomiści, jednym z głównych czynników wpływających na słaby wynik był głęboki spadek sprzedaży żywności (-7,6 proc. r/r), co obniżyło roczne tempo wzrostu sprzedaży towarów o ok. 2 pkt. proc. Wrzesień przyniósł dalszy wyraźny spadek rocznego tempa wzrostu sprzedaży aut (do 11,2 proc. r/r z 15,7 proc. w sierpniu), głównie z uwagi na bardzo wysoką bazę statystyczną.

"We wrześniu 2023 sprzedaż samochodów zwiększyła się o 11,6 proc. m/m. Mieliśmy także powrót do wzorca sezonowego i spadek sprzedaży paliw w ujęciu m/m we wrześniu (-8,4 proc. m/m). Wyjątkiem był ubiegły rok, kiedy niskie ceny skłaniały kierowców do zwiększonych zakupów, co wygenerowało wysoką bazę odniesienia (+1,7 proc. m/m). Popyt na dobra trwałego użytku pozostał słaby, zwłaszcza na meble, RTV i AGD" - zauważyli Antoniak i Kąsek.

Jak zaznaczyli, dane wskazują, że sprzedaż towarów wzrosła w III kwartale br. o ok. 1,3 proc. r/r, wobec wzrostów o około 5 proc. r/r w I połowie br. "Dlatego szacujemy, że w ubiegłym kwartale wzrost konsumpcji wyhamował do okolic 3 proc. r/r z 4,7 proc. r/r w II kwartale br. W naszej ocenie wciąż w solidnym tempie rosły wydatki na usługi, ale nie wystarczyło to do utrzymania tak wysokiej dynamiki konsumpcji jak w I połowie br." - stwierdzili eksperci ING.

Wyższe rachunki za gaz i prąd, a także powódź

W ich opinii słabszy wynik konsumpcji w ubiegłym kwartale wiąże się ze spowolnieniem nominalnego tempa wzrostu płac i odbiciem inflacji, co zredukowało wzrost realnych wynagrodzeń. "Wyższe rachunki za gaz i prąd po wycofaniu tarczy energetycznej od lipca br. pozostawiają mniej funduszy w budżetach gospodarstw domowych na inne wydatki. Dodatkowym zaburzeniem sprzedaży detalicznej we wrześniu mogła potencjalnie być dotkliwa powódź w południowo-zachodniej Polsce" - wskazali.



Według Antoniaka i Kąska najbliższe miesiące pokażą, czy słaby wynik sprzedaży we wrześniu był zjawiskiem jednorazowym, czy początkiem trendu słabszej konsumpcji.