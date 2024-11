Prawo budowlane do zmiany. Nowe garaże i piwnice muszą być miejscami doraźnego schronienia

Konieczne są zmiany w prawie budowlanym. Ponieważ od 2026 roku piwnice i garaże w nowo budowanych obiektach użyteczności publicznej i blokach mieszkalnych będą musiały być tak zaprojektowane, by móc stworzyć w nich miejsca doraźnego schronienia.

Zmiany w prawie budowlanym są związane z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej. Art. 94 uchwalonej 8 listopada ustawy przewiduje, że "kondygnacje podziemne w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz garaże podziemne, jeżeli nie przewidziano w nich budowli ochronnej, projektuje się i wykonuje w sposób umożliwiający zorganizowanie w nich miejsc doraźnego schronienia".

Wzmocnione stropy nad piwnicą czy garażem w nowych obiektach budowlanych

"Oznacza to, że każdy nowo budowany obiekt będzie musiał mieć m.in. wzmocnione stropy nad piwnicą czy garażem" - wyjaśnił na poniedziałkowym briefingu w Radomiu poseł Frysztak, który jest m.in. wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz sprawozdawcą projektu ustawy. "Na jutrzejszym (we wtorek) posiedzeniu połączonych trzech komisji w Senacie będę sprawozdawał ten projekt ustawy. Wszystko po to, by ustawa już 1 stycznia mogła wejść w życie generalnie jako całość, a wraz z pewnymi elementami vacatio legis - w kolejnych latach" - powiedział poseł KO. Zaznaczył, że zmiany w budownictwie są wprowadzane po to, by z każdą nową inwestycją zwiększać zasób miejsc schronień, które w sytuacji zagrożenia mogłyby służyć obywatelom.

Jak wynika z ustawy, przepis ten stosuje się "dla zamierzenia budowlanego, wobec którego po dniu 31 grudnia 2025 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego; zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę". Poseł podkreślił, że zapisy ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej będą wiązały się ze zmianami w Prawie budowlanym.

Co zmieni ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej?

Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej zakłada powstanie systemu ochrony ludności, który będzie mógł się przekształcić w obronę cywilną. Na realizację nowych rozwiązań rząd będzie przeznaczać rocznie nie mniej niż 0,3 proc. PKB; w przyszłym roku ma to być 10 mld zł, a według szacunków ministerstwa finansów w najbliższych dziesięciu latach - 130 mld zł.

Zasadniczym celem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej jest wypełnienie społecznego zapotrzebowania na bezpieczne i odporne środowisko cywilne w kontekście zagrożeń militarnych i pozamilitarnych. Ustawa koncentruje się na bezpieczeństwie obywateli i nie wpływa na swobody obywatelskie.

Konstrukcja systemu ochrony ludności zostanie oparta m.in. na strukturach PSP, OSP, Państwowego Ratownictwa Medycznego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Na poziomie centralnym system ochrony ludności będzie koordynował szefa MSWiA, który będzie wspierany przez Rządowy Zespół Ochrony Ludności.

Projektowana ustawa określa m.in.:

zadania ochrony ludności w czasie pokoju i w czasie wojny;

organy i podmioty realizujące zadania ochrony ludności; zasady planowania ochrony ludności i obrony cywilnej;

zasady funkcjonowania systemu wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania, powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach;

zasady użytkowania i ewidencjonowania obiektów zbiorowej ochrony oraz

zasady funkcjonowania i organizację obrony cywilnej oraz sposób powoływania personelu do obrony cywilnej.

Ochrona ludności staje się obroną cywilną po wprowadzeniu stanu wojennego i w czasie wojny

Konstrukcja systemu ochrony ludności została oparta na już istniejących strukturach. Chodzi o optymalne wykorzystanie potencjału krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (szczególnie Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych), struktur zarządzania kryzysowego, Systemu Powiadamiania Ratunkowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego, podmiotów leczniczych oraz organizacji pozarządowych.

To również przygotowanie organów administracji publicznej do realizacji przewidzianych zadań. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie odpowiedzialny za koordynację funkcjonowania systemu ochrony ludności na poziomie centralnym. W tym zakresie otrzyma wsparcie Rządowego Zespołu Ochrony Ludności.

W momencie wprowadzenia stanu wojennego i w czasie wojny ochrona ludności staje się obroną cywilną. Będzie mieć na celu ochronę ludności cywilnej przed zagrożeniami wynikającymi z działań zbrojnych i ich następstw.