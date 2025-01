Opłaty za wędkowanie 2025: roczne, okresowe, ulgowe. Wykazy łowisk, zasady wydawania zezwoleń: amatorski połów ryb na łowiskach PGW Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - w komunikacie z 7 stycznia 2025 r. - udzieliło informacji o opłatach za wędkowanie w 2025 roku na obwodach rybackich Wód Polskich. Ponadto PGW Wody Polskie poinformowało, że w związku z zakończeniem programu Nasze Łowiska, od 1 stycznia 2025 roku wędkowanie na obwodach rybackich Wód Polskich, udostępnionych do amatorskiego połowy ryb, jest możliwe na podstawie zezwoleń wydawanych przez poszczególne regionalne zarządy gospodarki wodnej. Zezwolenia te uprawniają do połowu ryb na wędkę wyłącznie na obszarze ich działania we wskazanych obwodach rybackich.

Opłaty za wędkowanie (amatorski połów ryb) na łowiskach Wód Polskich w 2025 roku

PGW Wody Polskie informują, że koszt zezwoleń zaczynają się nawet od kwoty 15 zł na dobę, roczna opłata ulgowa - 125,00 zł, 3-dniowe – 30,00 zł , 7-dniowe – 70,00 zł jak ma to miejsce w RZGW w Białymstoku.



Ceny rocznych zezwoleń za wędkowanie w 2025 roku na obwodach rybackich administrowanych przez poszczególne regionalne zarządy gospodarki wodnej w 2025 r. są następujące:

RZGW w Białymstoku: 250 zł

RZGW w Bydgoszczy: 250 zł

RZGW w Lublinie: 200 zł

RZGW w Poznaniu: 300 zł.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku - opłaty za wędkowanie w 2025 roku. Wykaz łowisk

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, że koszt zezwolenia na amatorski połów ryb w roku 2025 w obwodach rybackich zgodnie z wykazem, zamieszczonym na stronie www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok w zakładce Łowiska RZGW, pt. LISTA OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W BIAŁYMSTOKU DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W 2025 R. wynosi:

- roczna opłata zwykła - 250,00 zł

- roczna opłata ulgowa - 125,00 zł

- 1-dniowe – 15,00 zł

- 3-dniowe – 30,00 zł

- 7-dniowe – 70,00 zł



Zezwolenie roczne obejmuje pełen rok kalendarzowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia, przy zezwoleniu okresowym doba liczona od godz. 0.00 do 24.00.



Opłaty należy wnosić na konto: PGW WP RZGW w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok

Numer konta bankowego: 85 1130 1017 0020 1510 6720 0172.



Do ulgi w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia. Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek (legitymacja szkolna).



Wydawanie zezwoleń rocznych rozpocznie się z dniem 03.01.2025 r



Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, że program „Nasze Łowiska” zostaje zamknięty z końcem 2024 roku.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy - opłaty za wędkowanie w 2025 roku i zasady wydawania zezwoleń. Wykaz łowisk

Zezwolenie wydane przez Dyrektora RZGW w Bydgoszczy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Bydgoszczy, upoważnia do amatorskiego połowu ryb w wodach obwodów rybackich, których wykaz zamieszczony jest na stronie https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz w zakładce ŁOWISKA RZGW pt. LISTA OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W BYDGOSZCZY DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB zwanym dalej LISTĄ OBWODÓW.



Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW w danym roku kalendarzowym nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Bydgoszczy oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w Ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokument uprawniający do posiadania ulgi.

Ważne Koszt rocznego zezwolenia na amatorski połów ryb z brzegu, lodu i jednostki pływającej wynosi 250,00 zł brutto.



Koszt rocznego ulgowego zezwolenia na amatorski połów ryb z brzegu, lodu i jednostki pływającej wynosi 125,00 zł brutto.



Do ulgi w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna od 14 do 18 roku życia. Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek (legitymacja szkolna).

Prawo do okresowego amatorskiego połowu ryb (1, 3, 7 lub 14-dniowego) w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW nabywają osoby, które posiadają wypełnione zezwolenie na amatorski połów ryb pobrane ze strony https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz , potwierdzenie dokonania opłaty oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).

Ważne Koszt zezwoleń okresowych:

1 - dniowe – z brzegu, lodu i jednostki pływającej 30,00 zł brutto

3 - dniowe – z brzegu, lodu i jednostki pływającej 60,00 zł brutto

7 – dniowe – z brzegu, lodu i jednostki pływającej 90,00 zł brutto

14 - dniowe – z brzegu, lodu i jednostki pływającej 140,00 zł brutto



Doba liczona od godz. 0.00 do 24.00.

Dyrektor RZGW w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w LIŚCIE OBWODÓW poprzez:

a) dodanie nowych obwodów rybackich co poszerza ważność wcześniej wykupionych zezwoleń – zezwolenia obowiązują na wodach udostępnionych w ramach aktualnej LISTY OBWODÓW (także na nowododane wody),

b) usunięcie obwodów rybackich co zmniejsza zakres wykupionych zezwoleń – zezwolenia obowiązują tylko na wodach udostępnionych w ramach aktualnej LISTY OBWODÓW. Usunięcie obwodów może nastąpić w przypadku rozstrzygnięcia konkursu ofert na użytkowanie obwodu rybackiego, przy czym nie stanowi to podstawy do występowania o zwrot należności za wydane zezwolenie. W tej sytuacji zezwolenia obowiązywać będą do czasu zawarcia umowy użytkowania, o czym Dyrektor RZGW w Bydgoszczy poinformuje komunikatem na swojej stronie internetowej. Usunięcie obwodu rybackiego z LISTY OBWODÓW skutkuje tym, iż zezwolenie na amatorski połów ryb w zakresie tego obwodu traci moc. Informacje dot. obwodów rybackich, które potencjalnie mogą zostać usunięte zostaną zawarte w kolumnie "Dodatkowe ograniczenia" w ramach LISTY OBWODÓW.

Wykupujący zezwolenie na połów ryb uprawniające do amatorskiego połowu w obwodach rybackich udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Bydgoszczy akceptuje możliwość wykreślenia obwodu rybackiego z LISTY OBWODÓW i nie będzie rościł sobie praw z tego tytułu.

Opłatę za zezwolenie roczne na amatorski połów ryb w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: Imię i Nazwisko, adres korespondencyjny, numer karty wędkarskiej należy przesłać drogą elektroniczną na dedykowany adres e-mail: zezwolenia-bydgoszcz@wody.gov.pl lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy PGW Wody Polskie al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, telefon kontaktowy +48 (52)-339-11-27. Zezwolenie roczne na dany rok kalendarzowy (tj. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia) jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską.

Zezwolenia roczne, do których potwierdzenie dokonania wpłaty przesłano drogą elektroniczną lub drogą pocztową będą odsyłane na wskazany przez wpłacającego adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany przez wpłacającego adres korespondencyjny. Dyrektor RZGW w Bydgoszczy zastrzega, że czas wysłania zezwolenia do adresata wynosi do 7 dni roboczych od uzyskania statusu kompletności dokumentacji tj. od dnia otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty wraz z danymi o których mowa w punkcie 6 oraz zaksięgowania wpłaty na rachunku PGW WP RZGW w Bydgoszczy.

Opłatę za zezwolenie okresowe (1, 3, 7 i 14 dniowe) w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej.

Następnie ze strony https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz w zakładce ŁOWISKA RZGW należy pobrać zezwolenie okresowe i je wypełnić. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.

Opłaty należy wnosić na konto: 58 1130 1017 0020 1510 6720 0173

PGW WP RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 18, 85-071 Bydgoszcz.

z podaniem tytułu przelewu : ROCZNY/1/3/7/14-DNIOWY POŁÓW RYB (z ewentualnym dopiskiem „ULGOWY”, jeżeli dotyczy osoby uprawnionej do skorzystania z ulgi w opłacie) oraz dane osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES KORESPONDENCYJNY, NR KARTY WĘDKARSKIEJ.

Opłaty przyjmowane będą tylko w podstawowej jednostce monetarnej Polski tj. w złotych polskich (PLN).



Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.



Nie istnieje stacjonarny punkt, gdzie można dokonać zakupu zezwolenia na amatorski połów ryb.



Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia okresowego oraz druku przelewu: - brak imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru karty wędkarskiej, tytułu i rodzaju opłaty oraz okresu połowu powoduje nieważność tych dokumentów.

Ważne UWAGA! - Jeśli osobą wędkującą nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule przelewu podać obowiązkowo imię i nazwisko wędkującego oraz jego adres korespondencyjny

W przypadku wadliwie dokonanej wpłaty, nie pozwalającej na wydanie zezwolenia wpłaty będą zwracane na konto wpłacającego.

Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty).

Rejestr połowu ryb na 2025

Wzór zezwolenia okresowego na 2025 r

Mapa obwodów rybackich

Regulamin amatorskiego połowu ryb na 2025

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie - opłaty za wędkowanie w 2025 roku i zasady wydawania zezwoleń. Wykaz łowisk

Zezwolenie na amatorski połów ryb upoważnia do wędkowania w wodach obwodów rybackich, udostępnionych przez dyrektora RZGW w Lublinie do amatorskiego połowu ryb. Załącznik: Lista obwodów rybackich udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Lublinie.



Prawo do amatorskiego połowu ryb w danym roku kalendarzowym nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Lublinie, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokument uprawniający do posiadania ulgi.



Do ulgi w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia. Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i wiek (legitymacja szkolna).



Prawo do okresowego amatorskiego połowu ryb (1, 3 lub 14-dniowego) nabywają osoby, które posiadają przy sobie wypełnione zezwolenie na amatorski połów ryb pobrane ze strony lublin.wody.gov.pl, potwierdzenie dokonania opłaty oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).



Ceny zezwoleń za wędkowanie w 2025 roku:

Rodzaj zezwolenia Zwykłe Ulgowe Z brzegu Z jednostki pływającej Z brzegu Z jednostki pływającej Okresowe 1 dzień 25 zł 30 zł - - 3 dni 50 zł 60 zł - - 14 dni 100 zł 140 zł - - Roczne 200 zł 250 zł 110 zł 160 zł

Opłatę za zezwolenie roczne na amatorski połów ryb w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: Imię i Nazwisko, adres korespondencyjny, numer karty wędkarskiej należy przesłać drogą elektroniczną na dedykowany adres e-mail: zezwolenia-lublin@wody.gov.pl lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin, telefon kontaktowy +48 (81) 531 03 23. Zezwolenie roczne na dany rok kalendarzowy (tj. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia) jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską.



Opłatę za zezwolenie okresowe (1, 3, 14 dniowe) w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Następnie ze strony www.lublin.wody.gov.pl. w zakładce ŁOWISKA RZGW należy pobrać zezwolenie okresowe i je wypełnić. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.



Opłaty należy wnosić na konto:

31 1130 1017 0020 1510 6720 0174

PGW WP RZGW w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin

z podaniem tytułu przelewu: ROCZNY/1/3/14-DNIOWY POŁÓW RYB Z ŁODZI/BRZEGU

(z ewentualnym dopiskiem „ULGOWY”, jeżeli dotyczy osoby uprawnionej do skorzystania z ulgi w opłacie) oraz dane osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: IMIĘ NAZWISKO, ADRES KORESPONDENCYJNY, NR KARTY WĘDKARSKIEJ.

Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia okresowego oraz druku przelewu: brak imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru karty wędkarskiej, tytułu i rodzaju opłaty oraz okresu połowu powoduje nieważność tych dokumentów.

Ważne UWAGA! Jeśli osobą wędkującą nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule przelewu podać obowiązkowo imię i nazwisko wędkującego oraz jego adres korespondencyjny.

Zezwolenia, do których potwierdzenie dokonania wpłaty przesłano drogą elektroniczną lub drogą pocztową będą odsyłane na wskazany przez wpłacającego adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany przez wpłacającego adres korespondencyjny.

Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty).



Lista obwodów rybackich udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Lublinie

Wzór zezwolenia okresowego

Rejestr połowu ryb

Zasady sprzedaży zezwoleń (pełna treść)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - opłaty za wędkowanie w 2025 roku i zasady wydawania zezwoleń. Wykaz łowisk

Zezwolenie na amatorski połów ryb upoważnia do wędkowania w wodach określonych w dokumencie WYKAZ OBWODÓW RYBACKICH I ŁOWISK UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W POZNANIU – zwanym dalej WYKAZEM , z zastrzeżeniem pkt 4.



Zezwolenia roczne



Prawo do amatorskiego połowu ryb rocznego nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Poznaniu) oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).



Opłatę za zezwolenie roczne na amatorski połów ryb w wodach wymienionych w WYKAZIE należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub w placówce pocztowej lub bankowej. Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi: imię, nazwisko i adres korespondencyjny, nr kontaktowy oraz numer karty wędkarskiej, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zezwolenia-poznan@wody.gov.pl lub pocztą na adres: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.



Zezwolenia, do których potwierdzenie dokonania wpłaty przesłano drogą elektroniczną lub drogą pocztową będą odsyłane na wskazany przez wpłacającego adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany przez wpłacającego adres korespondencyjny.



Dyrektor RZGW w Poznaniu zastrzega, że czas wysłania zezwolenia do adresata wynosi do 5 dni roboczych od uzyskania statusu kompletności dokumentacji tj. od dnia otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty wraz z zdanymi o których mowa w punkcie b) oraz zaksięgowania wpłaty na rachunku PGW WP RZGW w Poznaniu.



Zezwolenia okresowe



Prawo do amatorskiego połowu ryb okresowego nabywają osoby, które posiadają przy sobie wypełnione zezwolenie na amatorski połów ryb pobrane ze strony gov.pl/wody-polskie-poznan oraz potwierdzenie dokonania opłaty oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).



Opłatę za zezwolenie okresowe na amatorski połów ryb w wodach wymienionych w WYKAZIE należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub w placówce pocztowej lub bankowej. Następnie ze strony gov.pl/wody-polskie-poznan należy pobrać zezwolenie okresowe i je wypełnić. Zezwolenie okresowe jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.

Ważne Dyrektor RZGW w Poznaniu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w WYKAZIE poprzez:

a) dodanie nowych obwodów rybackich co poszerza zakres wcześniej wykupionych zezwoleń – zezwolenia obowiązują na wodach udostępnionych w ramach aktualnego WYKAZU (także na nowododane wody),

b) usunięcie obwodów rybackich co zmniejsza zakres wcześniej wykupionych zezwoleń – zezwolenia obowiązują tylko na wodach udostępnionych w ramach aktualnego WYKAZU. Usunięcie obwodów może nastąpić w przypadku rozstrzygnięcia konkursu ofert na użytkowanie obwodu rybackiego, przy czym nie stanowi to podstawy do występowania o zwrot należności za wydane zezwolenie. W tej sytuacji zezwolenia obowiązywać będą do czasu zawarcia umowy użytkowania, o czym Dyrektor RZGW w Poznaniu poinformuje komunikatem na swojej stronie internetowej. Usunięcie obwodu rybackiego z WYKAZU skutkuje tym, iż zezwolenie na amatorski połów ryb w zakresie tego obwodu traci moc. Informacje dot. obwodów rybackich, które potencjalnie mogą zostać usunięte zostaną zawarte w kolumnie "Dodatkowe ograniczenia" w ramach WYKAZU.

Koszt brutto zezwoleń na amatorski połów ryb w wodach wymienionych w WYKAZIE wynosi:

Rodzaj zezwolenia Zezwolenie roczne ZWYKŁE Zezwolenia okresowe ZWYKŁE * 14-dniowe 3-dniowe 1-dniowe z brzegu 300 zł 120 zł 50 zł 30 zł z brzegu + jednostka pływająca 350 zł 160 zł 70 zł 40 zł *doba liczona od godz. 000 do 2359 Rodzaj zezwolenia Zezwolenie roczne ULGOWE Zezwolenia okresowe ULGOWE * 14-dniowe 3-dniowe 1-dniowe z brzegu 150 zł 60 zł 25 zł 15 zł z brzegu + jednostka pływająca 175 zł 80 zł 35 zł 20 zł *doba liczona od godz. 000 do 2359

Do ulgi w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia. Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek (legitymacja szkolna).



Zezwolenie roczne obejmuje pełen rok kalendarzowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia.



Opłaty należy wnosić na konto:

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.

Numer konta bankowego: 26 1130 1017 0020 1510 6720 0167



W tytule przelewu należy podać:

a) „zezwolenie roczne” lub „zezwolenie 1/3/14-dniowe” (z ewentualnym dopiskiem „ULGOWE”, jeżeli dotyczy osoby uprawnionej do skorzystania z ulgi w opłacie);

b) początkową datę połowu (w przypadku zezwoleń okresowych),

c) dane osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr karty wędkarskiej.

Nie dopuszcza się dokonywania przelewów zbiorczych za więcej niż jedną osobę zamierzającą prowadzić amatorski połów ryb. Każda wpłata powinna być wniesiona indywidulanie.



Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.



Nie istnieje stacjonarny punkt gdzie można zakupić zezwolenie na amatorski połów ryb.



Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia lub druku przelewu: brak imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, nr karty wędkarskiej oraz okresu zezwolenia powoduje nieważność tych dokumentów.



Brak realizacji czynności opisanych w pkt 2 b) tj.: brak przesłania potwierdzenia dokonania wpłaty wraz z wymaganymi danymi uznaje się za nie spełnienie wymogów formalnych, co skutkuje brakiem uzyskania zezwolenia na amatorski połów ryb.



W przypadku wydanych zezwoleń nie ma możliwości ich rozszerzenia, anulowania, bądź zmiany na inny rodzaj zezwolenia.



Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty).

Ważne Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że w sytuacji nieprawidłowych tytułów przelewu za uprawianie amatorskiego połowu ryb (błędnie określona kwota przelewu, brak numeru karty wędkarskiej itp.), środki pieniężne będą zwracane Nadawcy przekazem pocztowym, po potrąceniu opłaty zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.

Załącznik nr 1 - wzór zezwolenia rocznego

Załącznik nr 2 - wzór zezwolenia okresowego

Od 2025 r. wędkowanie na obwodach rybackich Wód Polskich możliwe po uzyskaniu zezwolenia

PGW Wody Polskie poinformowało, że w związku z zakończeniem programu Nasze Łowiska, od 1 stycznia 2025 roku wędkowanie na obwodach rybackich Wód Polskich, które zostały udostępnione do amatorskiego połowy ryb, jest możliwe na podstawie zezwoleń wydawanych przez poszczególne regionalne zarządy gospodarki wodnej, które uprawniają do połowu ryb na wędkę wyłącznie na obszarze ich działania we wskazanych obwodach rybackich.



Wody Polskie podkreśliły w komunikacie, że program Nasze Łowiska dotyczył jedynie łowisk udostępnianych przez Wody Polskie, nie zaś wszystkich dostępnych łowisk w Polsce. Większość obwodów rybackich jest zagospodarowana przez użytkowników (m.in. gospodarstwa rybackie, stowarzyszenia, osoby fizyczne) wyłonionych w drodze konkursów ofert przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie nie odpowiadają za kształtowanie polityki cenowej na łowiskach dzierżawionych przez użytkowników rybackich.