Poczta Polska chce zwolnić w 2025 r. tysiące pracowników. Najpierw Program Dobrowolnych Odejść a potem zwolnienia grupowe

W środę 7 stycznia 2025 r. Zarząd Poczty Polskiej SA podjął uchwałę w sprawie zamiaru przeprowadzenia do 30 kwietnia br. Programu Dobrowolnych Odejść i rozpoczął konsultacje ze stroną społeczną. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej podała, że program ma objąć ok. 8,5 tys. etatów. W drugim kolejnym etapie optymalizacji zatrudnienia nastąpią zwolnienia grupowe - zapowiedział Zarząd Poczty Polskiej. Pracownicy zastanawiają się czy lepiej jest odejść szybciej w ramach PDO czy czekać na zwolnienia grupowe. Ekspert odpowiada na te pytania.

Program Dobrowolnych Odejść z Poczty Polskiej do 30 kwietnia 2025 r. - nowa uchwała Zarządu

W dniu 7 stycznia 2025 r. Zarząd Poczty Polskiej SA podjął uchwałę w sprawie zamiaru przeprowadzenia Programu Dobrowolnych Odejść (PDO). Jest to konieczne do realizacji kolejnych założeń Planu Transformacji Poczty Polskiej. Celem tego Planu stworzenie firmy łączącej tradycyjne usługi pocztowe, takie jak przesyłka listów i paczek czy usługi kurierskie, a jednocześnie wdrażającej innowacyjne rozwiązania, takie jak np. e-Doręczenia. Zarząd podaje, że ok. 65 proc. kosztów Poczty Polskiej stanowią płace.



Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej w poście na Facebooku wskazała, że ten PDO objąć ma nie więcej niż 8 tys. 518 etatów. Ale Zarząd Poczty wskazuje, że skala Programu Dobrowolnych Odejść oraz ostateczna jego forma podlegają konsultacji ze stroną społeczną i będą dostosowane do potrzeb i możliwości poszczególnych jednostek organizacyjnych. Dokładny termin rozpoczęcia procesów zostanie określony w uchwale Zarządu po zakończeniu konsultacji.



Data zakończenia Programu przewidziana jest na 30 kwietnia 2025 roku.



Zarząd poinformował związki zawodowe o wyrażonym uchwałą zamiarze i rozpoczął proces konsultacji ze stroną społeczną. Przez najbliższe 20 dni wszystkie organizacje związkowe działające w Poczcie Polskiej będą miały możliwość wypowiedzenia się na ten temat. Samo rozpoczęcie konsultacji nie oznacza uruchomienia programu PDO.



Warto przypomnieć, że Program Dobrowolnych Odejść rozpoczęto już w październiku 2024 r. Wtedy Zarząd Poczty informował, że zamierza zwolnić ok. 9,3 tys. osób z 62 tys. pracowników. Pod koniec listopada 2024 r. prezes spółki Sebastian Mikosz poinformował PAP, że propozycję dobrowolnych odejść z pracy otrzymało 707 osób, a 73 proc. z nich przyjęło ofertę.



Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, od lat największy operator pocztowy w Polsce. Zatrudnia obecnie ok. 62 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całym kraju.

Warunki PDO - odprawa, rekompensata i inne korzyści

Zarząd Poczty Polskie w przesłanej związkom zawodowym propozycji wskazał dwa etapy restrukturyzacji zatrudnienia.



Pierwszy etap to właśnie Program Dobrowolnych Odejść. Zakłada on możliwość rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron. Decyzja pracownika o ewentualnym wyborze tego rozwiązania będzie jednocześnie oznaczała możliwość skorzystania z największego w historii Spółki programu osłonowego.



Poza odprawą wynikającą z ustawy, dla uprawnionych pracowników przewidywana jest rekompensata, której wysokość może stanowić:

- równowartość 9-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, przysługującego pracownikowi na koniec 2024 r., której wypłata zgodnie z propozycją miałaby następować w dziewięciu równych ratach miesięcznych; albo

- równowartość 5-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, przysługującego pracownikowi na koniec 2024 r., której wypłata zgodnie z propozycją miałaby następować w terminie 21 dni od daty rozwiązania stosunku pracy.



Wybór wariantu dobrowolnej rekompensaty należeć ma wyłącznie do pracownika. Jak wskazał Zarząd, uwzględniając odprawę i rekompensatę, łączne zabezpieczenie finansowe może wynieść równowartość nawet rocznego wynagrodzenia.



Ponadto w ramach programu osłonowego zaproponowano również korzyści znane z PDO realizowanego w październiku 2024 r., takie jak:

- utrzymanie bezpłatnego dostępu do platformy do nauki języka obcego do końca 2025 r.;

- możliwość kontynuacji ubezpieczenia grupowego i dodatkowej opieki medycznej na dotychczasowych warunkach przez 3 lata od rozwiązania umowy;

- umorzenie zwrotu kosztów za szkolenia i/lub studia ukończone w czasie pracy w Poczcie Polskiej;

- brak okresu wypowiedzenia umożliwiający rozpoczęcie nowej pracy już następnego dnia po rozwiązaniu umowy.

Zwolnienia grupowe po zakończeniu PDO

Poczta Polska SA w komunikacie z 8 stycznia 2025 r. informuje, że w drugim etapie optymalizacji zatrudnienia – w ramach Zwolnienia Grupowego, Zarząd przewidział możliwość złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umów o pracę w stosunku do pracowników, którzy nie zdecydują się skorzystać z możliwości zawarcia porozumienia, w ramach Programu Dobrowolnych Odejść.

Czekać na zwolnienia grupowe czy lepiej odejść samemu? Ekspert rozwiewa wątpliwości

Zwolnienia grupowe w Poczcie Polskiej nie należy traktować jako zaskoczenie. Początek roku jest zwykle czasem, gdy firmy podejmują decyzje o strategii na najbliższe miesiące, stąd zwykle to właśnie I kwartał danego roku jest czasem, gdy prawnicy konsultują najwięcej spraw dotyczących zwolnień grupowych.

W przypadku Poczty Polskiej pracownicy będą mieć prawo najpierw do dobrowolnego odejścia. Dla kogo jest to atrakcyjna opcja, a dla kogo nie?



- Rzadko kiedy odejścia dobrowolne są dla pracownika korzystniejsze niż zwolnienie w ramach zwolnień grupowych. Ustawa reguluje zasady zwolnień grupowych np. prawo do dodatkowej odprawy. Odejście za porozumieniem stron daje swobodę kształtowania zasad rozstania, ale tutaj negocjacje mają zwykle charakter indywidualny i nie ma obowiązku i zasady negocjacji lepszych warunków – mówi mecenas Marek Jarosiewicz. – Zwolnienia grupowe są po to, by firmę ratować. Pracownicy odchodzący teoretycznie nie powinni więc być w lęku czy firma będzie w stanie np. wypłacić im odprawy – dodaje mecenas Marek Jarosiewicz.

Zwolnienia grupowe – jakie prawa przysługują pracownikom?

Eksperci przekonują, że rynek pracy ma ofertę dla osób wyspecjalizowanych w logistyce oraz w e-commerce. Problemem może być jednak zmiana trybu pracy, który w firmach komercyjnych jest znacznie bardziej zadaniowy i dynamiczny.



Pracownicy mają coraz większą świadomość swoich praw w zakresie zwolnień grupowych. To jest szczególny rodzaj rozwiązywania umowy o pracę, który podlega procedurom nie zawsze przestrzeganym przez przedsiębiorstwa.



- Pracodawcy czasem starają się obejść ustawę i np. namawiają pracowników, by to oni składali wnioski o rozwiązanie umowy o pracę. Ważne jest również jak wyglądają kryteria doboru pracowników do zwolnień grupowych i jak wygląda informowanie pracowników o zwolnieniu. Tutaj jest sporo podstaw do odwołań do sądu pracy, gdy okazuje się, że argumentacja pracodawcy jest niezgodna z prawdą. Musimy również pamiętać, że przed zwolnieniami grupowymi chronione są kobiety w ciąży oraz osoby w wieku przedemerytalnym – mówi mecenas Marek Jarosiewicz.



Eksperci przyznają, że w ostatnim roku prawnicy mają więcej pracy w zakresie zwolnień grupowych. Jest ich więcej i nie zawsze przebiegają zgodnie z prawem. Najczęściej poddawane wątpliwościom są kwestie związane z argumentowaniem konieczności zwolnień grupowych. Pracownicy również często muszą walczyć o wypłatę zaległych wynagrodzeń czy odpraw.

