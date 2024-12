460 zł podwyżki dla pracowników Poczty Polskiej od 1 stycznia 2025 r. Od marca minimalne wynagrodzenie jako płaca zasadnicza - bez wliczania premii

W dniu 12 grudnia 2024 r., przedstawiciele zarządu Poczty Polskiej, Związku Zawodowego Pracowników Poczty i Związku Zawodowego Unia Pocztowa podpisali porozumienie kończące spory zbiorowe wszczęte na tle płacowym w 2019 i 2023 r. Co wynegocjowali związkowcy?

Podwyżki dla pocztowców od 2025 r.

Najważniejszymi (płacowymi) ustaleniami podpisanego porozumienia Zarządu Poczty Polskiej ze związkowcami, są:

1) 460 zł brutto podwyżki dla wszystkich (ponad 50 tys. osób) pracowników objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy począwszy od stycznia 2025 r.

2) określenie poziomu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego od marca 2025 r. na poziomie 4666 zł; Jak wskazano w komunikacie Poczty Polskiej, przyjęte ustalenia odnośnie wynagrodzenia minimalnego, które zacznie obowiązywać od marca 2025, kończy dotychczasową praktykę uzyskiwania ustawowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę poprzez wliczanie premii.

3) zobowiązanie związków zawodowych do powstrzymania się od występowania z żądaniami na tle płacowym do końca 2025 r.



Poczta Polska informuje, że wynegocjowana w trakcie spotkania w dniu 12 grudnia 2024 r. kwota podwyżki jest uzupełnieniem zrealizowanych w latach 2022-2024 podwyżek wynagrodzeń i tym samym potwierdza, że wypełnione zostały żądania stanowiące dla związków podstawę do wszczęcia sporów.

Inicjatywa zawarcia porozumienia, z którą zarząd Poczty Polskiej wyszedł do wszystkich związków zawodowych pozostających w płacowych sporach zbiorowych była możliwa dzięki m.in. osiągnięciu przez Spółkę mniejszej, niż zakładana na 2024 r., straty finansowej. Lepsze od prognozowanych wyniki finansowe są efektem konsekwentnie wdrażanego Planu Transformacji i uruchomionego w listopadzie Programu Dobrowolnych Odejść.



- Chcę podziękować związkom, w szczególności zrzeszonemu w OPZZ Związkowi Zawodowemu Pracowników Poczty, które przystąpiły do tych trudnych negocjacji wymagających od każdej ze stron dobrej woli i opanowania. Wierzę, że zakończenie płacowych sporów zbiorowych pozwoli nam spokojnie skoncentrować się na wspólnym celu, którym jest transformacja Poczty - powiedział prezes zarządu Sebastian Mikosz. - Da nam to również możliwość spokojnego budowania lepszego wizerunku Poczty Polskiej jako wiarygodnego partnera i pracodawcy – dodał.



W spotkaniu udział wzięło 18 związków zawodowych. Sygnatariusze porozumienia - Przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Poczty oraz Związku Zawodowego Unia Pocztowa zaapelowali do pozostałych związków o przyjęcie wynegocjowanych warunków i zakończenie wszystkich aktywnych sporów płacowych.

NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej nie podpisał porozumienia

Prezes Mikosz poinformował, że porozumienia nie podpisał jeden z reprezentatywnych związków zawodowych działających w Poczcie Polskiej. Chodzi o NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. W spółce działa 97 organizacji związkowych, w tym dwie reprezentatywne - NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej oraz Związek Zawodowy Pracowników Poczty zrzeszony w OPZZ.



Prezydium Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej w wydanym w czwartek komunikacie przekazało, że oferta podwyżki na poziomie 460 zł jest "daleko od naszych oczekiwań i żądań (...) nie spełnia to standardów sprawiedliwego wynagrodzenia".



"NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej, kierując się interesem wszystkich pracowników, stanowczo odrzuca propozycję pracodawcy jako niewystarczającą. Podkreślamy, że kwota zaproponowana przez pracodawcę nie tylko nie odpowiada naszym wymaganiom, ale również nie zapewnia adekwatnej rekompensaty za rosnące koszty życia i trud pracy wykonywanej przez każdego z nas. Wyraziliśmy gotowość podpisania porozumienia na poziomie 800 zł podwyżki brutto od 1 stycznia 2025 r." - przekazano w komunikacie.

Program Dobrowolnych Odejść w Poczcie Polskiej

Pod koniec listopada prezes Mikosz przekazał PAP, że w pierwszym etapie Programu Dobrowolnych Odejść w Poczcie Polskiej propozycję przystąpienia do niego otrzymało 707 osób, a 73 proc. z nich przyjęło ofertę. W ramach programu Poczta zamierza zwolnić ok. 9,3 tys. osób z 62 tys. pracowników.

Optymalizacja zatrudnienia jest jednym z elementów Planu Transformacji Poczty Polskiej.