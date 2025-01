Dla kogo renta wdowia? Co należy zrobić, żeby w 2025 r. uzyskać świadczenie

Od 1 stycznia 2025 r. istnieje możliwość łączenia wypłaty renty rodzinnej z innym świadczeniem emerytalno-rentowym. Chodzi tu o tzw. rentę wdowią. Wdowy i wdowcy otrzymają wypłatę najwcześniej od 1 lipca bieżącego roku. Kto może ubiegać się o rentę wdowią? Ile wyniesie wypłata i jak starać się o jej przyznanie?

Oprócz renty rodzinnej konieczne jest także inne świadczenie

Renta wdowia nie jest odrębnym świadczeniem. Tak potocznie nazywa się połączenie wypłaty renty rodzinnej z innym świadczeniem.

Do uzyskania renty wdowiej nie wystarczy prawo do renty rodzinnej. Dodatkowo należy mieć prawo do jednego ze świadczeń: emerytury, emerytury rolniczej, emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej.

Pozostałe warunki niezbędne do uzyskania renty wdowiej

Oprócz posiadania ustalonego prawa do co najmniej dwóch różnych świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku, do wypłaty renty wdowiej konieczne jest także łączne spełnienie przez wdowę lub wdowca następujących warunków:

osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

pozostawania we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,

nabycia prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę.

Ustalenie prawa do renty rodzinnej zależy od faktycznego wieku wdowy lub wdowca w chwili śmierci męża czy żony. W związku z tym osoba, która owdowiała w wieku 50 lat, spełnia warunek wieku uprawniający do renty rodzinnej, jednak nie nabywa prawa do tzw. renty wdowiej.

Ponadto należy pamiętać, że prawo do wypłaty świadczeń łącznie z rentą rodzinną ustaje, jeśli zostanie zawarty nowy związek małżeński.

Aby osoba zainteresowana mogła się przekonać, czy będzie mogła pobierać połączone świadczenia, może skorzystać ze specjalnego narzędzia przygotowanego przez ZUS. Wystarczy otworzyć ANKIETĘ i odpowiedzieć na kilka pytań.

Wysokość renty wdowiej

Seniorzy nie otrzymają renty wdowiej składającej się po prostu z dwóch świadczeń w pełnym wymiarze. Wdowy i wdowcy mogą wybrać, czy chcą otrzymywać:

pełną rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia lub

pełne własne świadczenie i 15 proc. renty rodzinnej.

Wybór wariantu zależy od decyzji wnioskodawcy lub od możliwości dokonania wyboru przez instytucję emerytalno- rentową, która na prośbę seniora podejmie najkorzystniejszą decyzję.

Od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie będzie zwiększone z 15 proc. do 25 proc. Ten wybór będą mieli też uprawnieni do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty szkoleniowej.

Wysokość sumy dwóch świadczeń nie może przekraczać trzykrotności najniższej emerytury, czyli obecnie 5342,88 zł (3 x 1780,96 zł). Do limitu wliczane są również świadczenia z instytucji zagranicznych i inne niż jednorazowe świadczenia oraz dodatki, przyznawane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. W przypadku, gdy suma świadczeń w zbiegu będzie wyższa od trzykrotności najniższej emerytury, świadczenie będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia.

Dla zainteresowanych ZUS przygotował KALKULATOR, w którym można wyliczyć szacunkową wysokość łączonych świadczeń, czyli renty rodzinnej po zmarłym małżonku i własnego świadczenia. Kalkulator podpowie, który wariant wypłaty będzie korzystniejszy.

Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną ERWD

W celu uzyskania renty wdowiej należy złożyć do ZUS wniosek o rentę wdowią. Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD) przyjmowany jest już od 1 stycznia 2025 r.

Wniosek można złożyć w formie papierowej w placówce ZUS, można też wysłać wniosek pocztą. Można także złożyć wniosek elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS.

Jeżeli wnioskodawca ma już przyznane prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, to do wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD) nie musi dołączać dodatkowych dokumentów. Jednak jeżeli wdowa lub wdowiec nie złożyła jeszcze wniosku o rentę rodzinną lub własne świadczenie, to musi taki wniosek złożyć.

Termin wypłaty renty wdowiej

ZUS przyzna prawo do świadczeń składających się na tzw. rentę wdowią od miesiąca, w którym złożony został wniosek. Połączone świadczenia ZUS będzie wypłacać od 1 lipca 2025 r. Aby otrzymywać rentę wdowią od 1 lipca br., wniosek należy złożyć do 31 lipca 2025 r.

Jeśli warunki do łącznej wypłaty świadczeń zostaną spełnione po 31 lipca br. lub wniosek w tej sprawie zostanie złożony po tej dacie, wypłatę będzie można podjąć od dnia, w którym warunki zostały spełnione, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożono wniosek.