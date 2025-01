Co to są dni ustawowo wolne od pracy? Jakie dni ustawowo wolne od pracy będą w 2025 r.? Co się zmieni 1 lutego 2025 r.? Co z dniami wolnymi w związku z pięciodniowym tygodniem pracy? Czy co roku wypadają w tym samym dniu?

W każdym roku kalendarzowym mamy dni ustawowo wolne od pracy. Dniami wolnymi od pracy są niedziele oraz święta określone w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. REKLAMA Dni ustawowo wolne od pracy do 1 lutego 2025 r. Dniami ustawowo wolnymi od pracy oprócz niedziel (do 1 lutego 2025 r.) są następujące dni: 1 stycznia - Nowy Rok, 6 stycznia - Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja - Święto Państwowe, 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada - Wszystkich Świętych, 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia; Zobacz również: Niedziele handlowe w 2025 r. [kalendarz, terminy] Dni ustawowo wolne od pracy od 1 lutego 2025 r. W związku z podpisaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę 24 grudnia 2024 r. nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw, liczba dni wolnych od pracy zostanie rozszerzona o dzień 24 grudnia – Wigilię Bożego Narodzenia. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2025 r. Oznacza to, że od 1 lutego 2025 r. będziemy mieli 14 dni wolnych od pracy zamiast 13. Dniami wolnymi od pracy będą niedziele oraz dni wymienione poniżej: 1 stycznia - Nowy Rok, 6 stycznia - Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja - Święto Państwowe, 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada - Wszystkich Świętych, 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia, 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia. Warto pamiętać, że ustawa ta przewiduje także inne dni wolne od pracy w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, dniem wolnym od pracy jest także dzień określony przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia. Wydając rozporządzenie, Prezes Rady Ministrów uwzględnia zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dalszy ciąg materiału pod wideo Zobacz również: Dni ustawowo wolne od pracy 2025 r. i 2026 r. Dni wolne w związku z pięciodniowym tygodniem pracy Warto też pamiętać o tym, że pracownicy mają określony czas pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonania pracy. Nie może on przekraczać ośmiu godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciotygodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Zgodnie z art. 147 Kodeksu pracy, w każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie. Zobacz również: Praca w niedziele handlowe za podwójne wynagrodzenie. Czy czekają nas zmiany?

